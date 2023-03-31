Borusan, depremzede öğrenciler için 200 bilgisayarla kampanyayı başlattı

Deprem bölgesinde en az barınma ve temel ihtiyaçlar kadar önemli bir konu da eğitim… Bu köşede mümkün olduğunca depremden etkilenen öğrencilere yönelik proje ve desteklere fazla yer vermeye özen gösteriyorum. Bugün de konumuz yine eğitim olacak. Konunun merkezinde ise Borusan Grubu var.

Borusan, 2020 yılında pandeminin en yoğun yaşandığı dönemde önemli bir proje başlattı. Askıda Ne Var ile yapılan iş birliği ile internet ve bilgisayara erişim sorunu olan gençlerin uzaktan eğitimine kesintisiz devam edebilmesi için AskıdaEğitimVar projesini başlattı. Proje kapsamında üniversite öğrencilerine bilgisayar, internet paketi, online kitap aboneliği, mentorluk desteği ve online eğitim platformlarına erişim desteği verildi. Bu proje ile 10 bin 300’ü Borusan desteğiyle olmak üzere 11 binin üzerinde öğrencinin hayatına dokunuldu. Gençlere bilgisayardan internet paketine, dünya klasiklerini içeren kitap setlerinden İngilizce dil kursuna birçok destek askıya bırakıldı.

Askıda Eğitim Var projesi için Borusan Holding CEO’su Erkan Kafadar, instagram üzerinden ‘challenge’ başlattı.

Depremden sonra AskıdaEğitimVar projesi yeniden gündeme geldi. Depremden etkilenen üniversite öğrencilerinin online eğitim sürecinde yanlarında olmak için harekete geçen Borusan Grubu ve Borusan Kocabıyık Vakfı, Askıda Ne Var iş birliği ile ilk etapta 200 adet bilgisayarı askıya bıraktı.

Bilgisayar, kırtasiye ve akademik paket desteği veriliyor

Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş; çocukların, gençlerin ve öğrencilerin hayatlarına devam edebilmelerini, geleceğe dair umutlarını beslemeyi kritik bir nokta olarak gördüklerini vurguluyor ve ekliyor: “Bunun en etkili yolu da eğitimlerini sürdürebilmeleri. Bu amaçla çeşitli destekler sağlıyoruz. Askıda Ne Var ile yeniden iş birliği yaptık. Deprem bölgesinde yakınlarını ve evlerini kaybetmiş üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitimlerine bilgisayar, kırtasiye ve akademik paket desteği sağlıyoruz. Borusan Grubu olarak Borusan Kocabıyık Vakfı ile birlikte başlangıç için 200 bilgisayarı askıya bıraktık. Borusanlılar ve paydaşlarımıza da açık olan kampanyaya destekler devam ediyor. Grup yöneticilerimiz de instagram üzerinden challenge yaparak kampanyaya desteği büyütüyorlar."

20 milyon TL kaynak yaratıldı, 4 binin üzerinde öğrenciye burs verilecek

Askıda Ne Var Derneği’nin üniversite öğrencilerine destek için başlattığı AskıdaBursVar programını bu köşede kısa bir süre önce yazmıştım. Fiba, Teknosa, Vestel, McDonald's Türkiye, Komagene, Tavuk Dünyası, ILBAK Holding, Flormar ve PUMA Group Almanya programa destek veren gruplar arasında yer aldı. Askıda Ne Var’ın kurucusu Oğuzhan Canım, birkaç gün önce projeyle ilgili son bilgileri verdi. Sosyal iş ağında paylaşım yapan Canım, 100’a yakın gönüllünün el ele vererek oluşturduğu program kapsamında 20 milyon TL’ye yakın kaynak yarattıklarını anlattı ve ekledi:

“Böyle acı bir süreçte birbirimize biraz olsun tutunabildiğimiz için, zifiri karanlık bir dönemin aydınlıkla nihayete ereceğine inancım arttı. Bir sivil insiyatif olarak 20 milyon liraya yakın kaynak yaratabildik, 4 binin üzerinde öğrenciye nakdi burs sağlayacağız. Ayrıca 6 binden fazla üniversite öğrencisine bilgisayar, online eğitim, yemek, gıda/kişisel bakım paketleri gibi destekler vereceğiz. Programımıza başvuran, depremden etkilenen öğrenci sayısı 65 bine yakın, yarattığımız fayda belki okyanusta damla, ama olsun. Tarafımız belli olsun, iyiliğe inancımız, yan yana yürümeye umudumuz artsın. Daha iyisini yapmak isterdik, her başvuran gence destek olmak isterdik, çabamız devam edecek.”

Oğuzhan Canım, 200'e yakın sanatçı, influencer ve oyuncunun programa iletişim desteği verdiğini söyledi ve devam etti: “Kalben gerçekleştirdiği konserin tüm gelirlerini burs programımıza aktardı, Ezgi Mola doğum günü hediyelerini bursa dönüştürdü, Gaye Or'un sadece bir sosyal medya paylaşımı ile milyon liralık kaynak yaratabildik.”