Bu yıl çift haneli büyüme bekliyoruz Türkiye’den gelen sonuçlar belirleyici oldu    

Özlem Fidancı, Boğaziçi Üniversitesi’nde işletme okudu. Kariyerine Tetra Pak’ta başladı. 1998 yılında Philips’e geçti ve ürün müdürlüğünden Ortadoğu ve Türkiye CEO’luğuna üst düzey birçok görev aldı. Fidancı, şu anda Versuni Global Ticari Genel Müdürü olarak kariyerine devam ediyor. Burada bir hatırlatma yapayım; Philips Ev Aletleri, 17 Şubat 2023 tarihinde adını Versuni olarak değiştirdi. Şirket; bünyesinde Philips, Saeco, Gaggia, Preethi, Walita, Senseo ve L’OR Barista gibi dünya markalarını bulunduruyor. Mutfak aletlerinden espresso makinelerine kadar pek çok ürün ile tüketicinin hayatına dokunuyor.

‘Küçük ev aletlerinde en çok tercih edilen markayız”

Özlem Fidancı ile sektörü ve Türkiye pazarını konuştuk. Versuni’nin 2022 yılında ev aletleri alanında 2,6 milyar euro global satış yaptığını belirten Fidancı, Türkiye’nin Versuni için önemli bir ülke olduğunu vurguladı. Bu yıl çift haneli büyüme rakamlarına ulaşmayı hedefl ediklerini ifade eden Özlem Fidancı, “Bu sonuçlarda Türkiye’nin katkısı oldukça büyük ve Türkiye pazarında airfryer, espresso ve robot kategorilerinden gelen büyümeler belirleyici oldu. Türkiye, Versuni için yüksek büyüme potansiyeline sahip önemli bir ülke” dedi.

Dünyada ve Türkiye’de tüketici trendlerinin sürekli değiştiğini, kullanıcıların beklenti ve ihtiyaçlarını dinleyerek geleceğin teknolojilerine odaklandıklarını anlatan Özlem Fidancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu şekilde kendilerine ve sevdiklerine daha fazla vakit geçirmelerine imkan sağladığımızı düşünüyoruz. Yeni nesil dijital teknolojilerimizle Türkiye’de küçük ev aletleri kategorisinde tüketicilerin en çok tercih ettiği markayız. Versuni olarak kahve ve espresso makineleri, elektrikli süpürge, ütü ve airfyer kategorilerinde yakaladığımız rekor büyümeyle iddiamızı ve farkımızı ortaya koyuyoruz. Odak noktamız Türkiye’de ev işlerini olabildiğince pratik, keyifl i ve etkili hale getirmek, tüketicilerimizin sevdikleriyle geçirdikleri zamanı arttırarak daha kaliteli hale getirmek.”

Hedef 2027’de 100 milyon marka elçisine ulaşmak

2023 yılında ev aletleri tasarımında 40’ın üzerinde ödülünü kazandıklarını ifade eden Özlem Fidancı, geleceğe dönük hedefleri hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: “İnovasyonlarımız ile tüketicilerin alışkanlıklarını değiştirerek hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Son zamanlarda yatırım yapmaya başladığımız yeni nesil ıslak- kuru temizleme çözümü ile buna çok güzel bir örnek. Pişirme grubunda alışkanlıkları değiştiren, airfryer modellerimizi de yenilemeye devam ediyoruz. Versuni’deki ekiplerimiz, evdeki yaşamı kolaylaştıran güçlü ev aletleri ürün yelpazesini sunmaya devam edecek. Bugün dünyada ulaştığımız 50 milyon tüketicimizi 2027 yılına kadar 100 milyon marka elçisi seviyesine çıkarmayı istiyoruz. Bu büyüme trendi, her zaman tüketici ihtiyaçlarını önceliklendirme ve kategorilere şekil veren yenilikleri artırma anlamına geliyor.”

Espresso serisiyle rekor büyüme elde ettik, Türk kahvesi makinemizi hizmete sunduk

Özlem Fidancı, kahvenin kendileri için özel bir anlam ifade ettiğini söyledi ve ekledi: “Taze kavrulmuş çekirdekten yapılan bir fincan kahvenin ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaca uygun çözümler sunarak espresso makineleri kategorisine öncülük ve liderlik yapıyoruz. Philips LatteGo serimizle espresso makineleri pazarına getirdiğimiz olumlu etkiyle rekor büyüme elde ettik. Türkiye’de birçok kişinin kahve alışkanlıklarını aynı kalitede evlerinde, istedikleri zaman yaşayabilmelerini sağladık. Şimdi de halkımızın en sevdiği kahve içeceğini, en sevdiği markayla tadabilmesi için Türk kahvesi makinemizi hizmete sunduk.”