Büyük tekne üretimi başlıyor yeni hedef İngiltere ve Asya

Türkiye, gemi ve yat üretiminde dünyanın sayılı ülkelerinden. 2022’de gemi, yat ve hizmetleri sektörünün ihracatı 1,5 milyar dolardı. Bu yıl 11 ayda 1,7 milyar dolara ulaşıldı. Bu rakam, Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği’nin kurulduğu 2010 yılından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık ihracat rakamı oldu. Sektörün yılı 2 milyar dolara yakın bir ihracatla kapatması öngörülüyor. Sirena Marine de sektörün önde gelen markalarından… İpek Kıraç’ın yatırımı olan Sirena Marine, Azimut Yacht’ın teknelerini üreterek yola çıktı. 2017 yılında Ar-ge Merkezi başvurusu kabul edildi. Şirket, bugün kendi markalarıyla yola devam ediyor. 2016’da da Sirena Yachts ile Türkiye’nin ilk seri yat üreticisi olarak lüks motoryat kategorisine de girdi. Bu markayla 100’ün üzerinde tekne üretti, bunların da yarısını Amerika’ya sattı. Şimdi İngiltere ve Asya pazarında büyüme planları yapıyor.

Yerli müşterinin payı yüzde 40-45’e çıktı

Sirena Marine CEO’su Çağın Genç ile buluştuk. Neler yaptıklarını, hedeflerini ve sektörü konuştuk. Genç, “Pandemiyle değişen insanların hayata bakış açısı sektöre ve satışlarımıza ivme kazandırdı. Neredeyse bu yıla kadar iki hatta üç yıl öncesinden tekneleri satıyorduk. Şu anda da 2024 üretimimiz dolu ve tamamen satılmış durumda. Bazı modellerde 2025’i de kapattık. Kapasitemizi yüzde 20 civarında artırdık. 2024’te 56 tekne hedefimiz var” diye konuştu.

Son üç yılda yerli müşterilerinin arttığını kaydeden Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üç yıl öncesine kadar yerli müşteri için üretimimiz yüzde 10-15 iken şimdi yüzde 40-45’e çıktı. Bir yabancı marka hayranlığı vardı ama biz kalıpları kırdık. Geçmişte Azimut markasını yapmamız, fabrikamızın yakında olması ve bir ihtiyaç anında acil cevap verebilmemiz güven veriyor. Teknelerimizin iç hacminin daha büyük olması, denizciliğin iyi olması da müşterilerin ilgisini çekti. Yakıtta yüzde 5-10 tasarruf avantajımız var. Bütün bunlar bir araya gelince rakiplerimizden bir adım öne geçtik.”

İki yıl önce 35, 42 ve 50 metrelik üç model tanıttıklarını hatırlatan Genç, ocak ayı sonunda 42 metrelik teknenin üretimine başlayacaklarını da vurguladı. Genç, “Artık daha büyük teknelere odaklanmak istiyoruz. 24 metre altı teknelerde ürün geliştirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki 5 yıl içinde 30 metre üzerinde yeni modellerimizle piyasaya çıkacağız” dedi.

“Geniş hacim bizi Amerika’da ilk üçün içine soktu”

Çağın Genç, teknelerinin rakiplerine göre yüzde 20-25 daha fazla hacme sahip olduğunu belirtti ve ekledi: “Bu da bizi Amerika’da sektörde en iyilerin içine soktu. Sirena Yachts’ta 100’ün üzerinde tekne yaptık, bunun yarısı Amerika’ya satıldı. Amerika’dan sonra Türkiye geliyor. Sonra İspanya, İtalya ve Fransa geliyor. Yeni hedefimiz İngiltere. 2024’te bu pazara girmeyi planlıyoruz. Bayilik vererek büyüyeceğiz. Asya da önemli bir hedef pazarımız olacak. Buradaki hedeflerimiz Çin, Tayland ve Hong Kong.”

“Paris ve Hollanda metrolarında bizim kompozit ve tutamaklarımız var”

Sirena Marine; raylı sistemler, otomotiv, savunma sanayi ve iş makineleri sektörlerinde de kompozit ve paslanmaz parça üreterek faaliyetlerini çeşitlendirmiş durumda. Çağın Genç, bu konudaki çalışmaları hakkında şunları söyledi: “Türkiye’de üretilen denizaltıların tüm dış kompozit giydirmelerini biz yapıyoruz. Dünyaca bilinen vagon ve metro aksamları üreten şirketlerin paslanmaz ve kompozit parça tedariğini yapıyoruz. Otomotivde büyük otobüs markalarının parçalarını yapıyoruz. Kompozit ve tutamak tarafında da büyümek istiyoruz. Paris metrosunda, Hollanda’daki metrolarda bizim tutamak ve kompozit kaplamalarımız var.”