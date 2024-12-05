Büyüklerin yüksek ağırlığı küçüklerdeki hızın sebebi

BIST Holding ve Yatırım Endeksi’nde büyük hisseler daha sakin bir performans sergilerken, küçük hisseler hızlı çıkış oranlarıyla dikkat çekiyor. Yılbaşından bu yana küçüklerin %486’ya varan çıkışına karşılık ağırlığı yüksek hisselerde bu oran ortalama %55 oldu.

BIST Holding ve Yatırım Endeksi, yılbaşından bu yana genelde güçlü bir performans sergilerken, büyük hisselerin bazıları beklemede kaldı. Şişecam ve Alarko Holding gibi güçlü oyuncuların finansal sonuçları yatırımcıları tatmin etmeyince, alternatif arayışları hızlandı. Buna rağmen endekste ağırlığı yüksek altı hissenin ortalama getirisi yılbaşından bu yana %54,59 oranında gerçekleşti.

Küçük hisselerin yükselişi

BIST Holding ve Yatırım Endeksi’nde ağırlığı düşük olan hisseler, sergiledikleri performansla öne çıktılar. Ufuk Yatırım, yılbaşından bu yana yüzde 486’lık bir yükseliş kaydetti. Onu %336 ile İhlas Holding ve %288 ile Graınturk Holding izledi. Ardından gelen Ral Yatırım Holding’in yükselişi ise %272 oldu. Küçük hisselerin sergilediği bu performansı, yatırımcıların ilgisini hızla bu alana yöneltti.

Büyük oyuncuların sektördeki etkisi

BIST Holding ve Yatırım Endeksi’nde yer alan Koç Holding ve Sabancı Holding ağırlıkları ile sektör endeksini sürükleyen firmalar olarak öne çıkıyor. Yılbaşından bu yana Sabancı Holding %59,60 ve Koç Holding de %42,59 oranında kazandırarak yatırımcısını mutlu etti. Ancak Şişecam ve Alarko Holding gibi bazı hisselerdeki düşüşler, sektördeki dengeleri etkiledi.

Yatırımcılar için işaretler

BIST Holding ve Yatırım Endeksi hem büyük hem de küçük hisselerle dikkat çekici bir yıl geçiriyor. Büyük hisselerin sakinliğini değiştirmede gereken yüksek nakit girişi küçük hisselerde gerekmiyor. Bu da sermayenin yöneldiği küçüklerde güçlü çıkışların yaşanmasına olanak tanıyor.

ZEYNEP’E SOR

SPEKÜLATİF Mİ, MUHAFAZAKAR MI?

Spekülatif; yüksek getiri, fırsatlardan yararlanma, dinamizm, kısa vadeli hedefler. Yüksek risk, yoğun takip, stres, bilgi gerekliliği.

Muhafazakar; düşük risk, uzun vadede güven, kolay yönetim, sermaye koruma, rahatlık. Düşük getiri, enflasyon riski, fırsatları kaçırma.

Teşvik ve fonlamalar iyidir. Şirketlerin düşük maliyetle katma değerli ürün geliştirmesini sağlar

Mia Teknoloji’nin Avrupa fonlarına yönelmesini mantıklı mı? Böyle fonlarla uğraşması doğru mu? / Hüseyin Taşkın

Hüseyin, gerek ar-ge gerekse ür-ge harcamaları firmalar açısından ciddi giderlerdir. Üstelik bu giderlerin her zaman dönüşü de olmaz. Teşvikler ve fonlamalar ise firmaların bu tür faaliyetlerini destekler. Neticede ekonomiye olumlu yönde katkı sağlar. Mia Teknoloji’nin teşvik ve fonları önemsediği görülüyor. Son olarak da İtalyan kuruluşu Arches ile başta AB olmak üzere uluslararası fon mekanizmalarından yararlanmak gayesi ile bir sözleşme imzaladı. Bunun semeresini da ilerleyen süreçte alacaktır. Mia Teknoloji son paylaştığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında hem gelirini hem de kârını artırdı. Fiyatı ise Eylül 2023 seviyelerinde.

Daralan piyasada açılım sağlamak istiyor. Yeni iştiraki üzerinden savunma sektörüne yöneldi

Ege Endüstri ile ilgili son gelişmeler ne düzeyde? Firmayı nasıl görüyorsunuz? / Hakan Kasap

Hakan, Ege Endüstri düzenli olarak kârını artırmayı başaran firmalardan biri. Ancak bu yıl performansta zayıflama söz konusu. Hem geliri hem de dönem sonu kârında düşüş yaşandı. Şüphesiz bunda sıkı para politikasının etkilerini göz ardı etmemek gerekir. Firma ise yeni açılımlarla bu daralmayı aşmaya çalışıyor. Yeni iş geliştirme çabası dikkatlerden kaçmıyor. Bu hedef doğrultusunda, başta savunma sanayi olmak üzere arazi ve yol dışı özel amaçlı mobilite araçlarına yönelik faaliyette bulunacak bir firma kurdu. Sermayesinin %80’ine sahip olduğu EGE ATS Teknoloji firması her türlü, komponent ve sistemlerin üretimini yapacak. Açılımı olumlu.

YATIRIM FONLARI

AK Portföy’ün kurduğu AKU Fonu, hisse yatırımıyla yılbaşından bu yana %35 kazandırdı

BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (AKU), portföyünün %94,76’sını hisselere ayırarak BIST 30 Endeksine paralel performans sunmayı hedefliyor. 882,5 milyon TL fon toplam değerine ve %7,37 doluluk oranına sahip. THY, Akbank, Tüpraş, BİM ve Turkcell gibi güçlü şirketlere yatırım yapıyor. Yılbaşından bu yana %35,11 getiri sağlarken 3 yıllık getirisi %432 oldu. Pazarda %0,51’lik pay ile geniş kitlelere ulaşamadığı görülüyor. BIST 30 ile uyumlu portföy yapısı, ekonominin büyüdüğü dönemlerde güçlü performansa imkan veriyor. Ancak, kısa vadede %8,54’lük bir aylık getiriye rağmen, 3 ayda %3,68’lik kayıp yaşaması, volatilitenin yüksek olduğunu gösteriyor. Uzun vadeli yatırımcılar için güçlü seçenek olsa da, yüksek riske mesafeli olan yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor.

TAHVİL

Çelik Motor, TLREF+%1 faizden tahvil ihraç etti

Çelik Motor, nitelikli yatırımcılara 03.12.2024 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 500.000.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%1 olarak belirlendi. 450 gün vadeli tahvil, yılda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 2 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Tahvilin vadesi ise 26.02.2026 olacak.

TLREF+%1 YILLIK FAİZ

3 Aralık tarihli TLREF %49,58 seviyesinde bulunuyor. Çelik Motor’un çıkardığı tahvilin faiz oranı TLREF oranına ilave %1 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvil piyasada TRSCLKM22612 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

IŞIK PLASTİK

Siirt’te GES yatırımına gidiyor. Projeyi ağırlıklı olarak dış kaynaklardan finanse edecek

Işık Plastik, karbon ayak izi ve sera gazı salınımını azaltma çabaları çerçevesinde girişimde bulunarak sürdürülebilir enerji yatırımlarına yöneldi. Siirt’te kurmayı planladığı 12,05 MWp kapasiteli GES projesi için gerekli izinleri tamamladı. Ardından da proje geliştirme faaliyetlerini yürüten Smart Güneş Enerji ile siparişleri kesinleştirdiğini bildirdi. Şirketin açıklamasında, projenin finansmanının %70’inin dış kaynaklardan, kalan %30’unun da özkaynaklardan karşılanacağını ifade etti. Yatırım tamamlandığında da enerji maliyetlerini düşürerek. Düşecek olan enerji maliyeti operasyonel verimliliğine katkı sağlayacak. Son açıkladığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında ise gelirini %1 düşürdü. Bununla birlikte dönem sonunda kârını 205,9 milyon TL’ye çıkardı.

DARDANEL

Hakim ortağı payının bir kısmını yabancı fona satacak. Ancak kontrol yine kendisinde kalacak

Dardanel, %68,60 pay ile hakim ortağı konumunda bulunan Niyazi Önen Holding’den gelen açıklamayı yatırımcısı ile paylaştı. Açıklamada Niyazi Önen Holding’in sahip olduğu Dardanel hisselerinden %17,06 payın satılmasının düşünüldüğü bilgisi paylaşıldı. Borsa dışında gerçekleştirilecek satışta alıcı tarafın yurtdışında yerleşik bir yatırımcı kuruluş olduğu belirtildi. Görüşmenin olumlu sonuçlanması halinde büyük ortağın payı %51,5’e gerileyecek. Satış halinde hakim ortağın kontrol gücü devam edecek. Söz konusu satış, yurt dışı sermaye ile iş birliğini güçlendirme ve şirketin gelecekteki büyüme hedeflini destekleme amacı taşıdığı anlaşılıyor. Geçen yıl zarar açıklayan Dardanel, son açıkladığı 2024 dokuz aylık finansal tablolarında da zararını sürdürdüğü gözleniyor.

TÜRK İLAÇ

İhale performansı iyi. Gelirini olumlu yönde destekliyor. Ancak performansı daha da artmalı

Türk İlaç, Devlet Malzeme Ofisi tarafından gerçekleştirilen Sağlık Market Alım İhalesini kazandığını duyurdu. Açıklamada TURKFLEKS markası ile ihaleye katılım sağlandığı belirtilirken ihale bedelinin 122.818.325 TL + KDV olduğu ifade edildi. Tutar yıllık gelirinin %4,72’sine denk geliyor. Şirket 8 Kasım günü de yine DMO’dan 224,5 milyon TL tutarlı iş aldı. Öte yandan firmanın Yönetim Kurulu Başkanının, Özbekistan Farmakoloji ve Eczacılık Ağı Geliştirme Ajansı tarafından ilaç sektöründe iş birliği olanakları hakkında ikili görüşmeler yapmak üzere Özbekistan’a davet edildiği belirtildi. Açıklamada, ilgili kurum Direktörü ile Özbekistan’ın ilaç sektöründeki üretim ihtiyacına yönelik iş birliği projelerinin hayata geçirilmesi konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.