Çalık, Türkmenistan'da 810 milyon $'lık üç hastaneye imza atacak

Çalık Holding’in iştiraki GAP İnşaat’ın Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta anahtar teslimi yapacağı üç hastanenin temeli atıldı. Toplam 810 milyon dolara mal olacak Uluslararası Onkoloji Merkezi, Uluslararası Pediatri Merkezi ve Stomatoloji Merkezi’nin (Ağız ve Diş Hastalıkları Merkezi) temelleri Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık ile Türkmenistan ve Türkiye’den geniş bir heyetin katıldığı törenle atıldı. En güncel teknolojiyle donatılmış olan 500 yatak kapasiteli Uluslararası Onkoloji Merkezi, 160 yatak kapasiteli Uluslararası Pediatri Merkezi ve aynı anda 80 kişiye hizmet verecek olan Stomatoloji Merkezi 2026 yılında Türkmenistan Sağlık Bakanlığı’na teslim edilecek. GAP İnşaat’ın Türkmenistan’da devam eden iki hastane projesi daha bulunuyor. Bunlardan 2022'de temeli atılan rehabilitasyon hastanesi 400, fizyoloji hastanesi 250 yatak kapasitesine sahip. GAP İnşaat’ın devam eden iki hastaneyle beraber inşa edeceği beş hastanenin toplam yatırım bedeli 1 milyar 250 milyon doları bulacak.

Türkmen liderden Ahmet Çalık’a teşekkür

Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, hastane yatırımlarının Türkmenistan sağlık politikasında öncelikli yer aldığını ifade etti. Türkmenistan’da uzun süredir çalışmalarını sürdüren ve sağlık, enerji, tekstil, inşaat gibi sektörlerde önemli işlere imza atan Çalık Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık’a teşekkür eden Gurbanguli Berdimuhamedov, şöyle devam etti: “İnsan sağlığına yatırım devletimizi sağlık politikasının önemli bir ayağını oluşturuyor. Sağlıklı toplum sağlıklı devletin temelidir ilkesiyle, bu alandaki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Modern teşhis ve tedavi merkezlerinin oluşturulması sağlık sistemimizin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Sağlık alanında gerçekleştirdiğimiz bu atılımlar, Türkmenistan halkının yaşam kalitesini iyileştirecek, yaşam süresini artıracaktır. Uluslararası kurumlarla iş birliği yapacağız. Yurtdışındaki modern teşhis ve tedavi olanaklarını ülkemize kazandıracağız.” Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık da Türkmenistan'da son yıllarda sağlık alanında geniş çaplı yatırımlar yapıldığını belirterek şunları söyledi: “Türkmenistan’ın sağlık ve ilaç sanayi sistemini tamamen dönüştüren bu muazzam çalışmalar nüfusun sağlık durumunu önemli ölçüde değiştirdi, ortalama yaşam süresinin artmasını sağladı. Türkmenistan’ın Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov’un ‘Vatan ancak halkı ile vatandır! Devlet ancak halkıyla devlettir’ ilkesine dayalı olarak sağlık sistemini ilerletecek, daha da geliştirilecek şekilde güçlü adımlar atılıyor. Bugün temelini attığımız uluslararası onkoloji klinik merkezinin, uluslararası çocuk sağlığı merkezinin ve diş merkezinin inşa edilmesi bunun önemli bir kanıtıdır. Türkmenistan da müteahhit olarak bulunmaktan, sağlık sektörünün gelişmesine katkı sağlamaktan dolayı derin memnuniyet duymaktayız.”

Türkmen lider Berdimuhammedow, depremzedeler için mevlit okuttu

Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedow, afet gündemiyle bugün Ankara’da toplanacak olan Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Olağanüstü Zirvesi’ne katılacak. Türkiye’de yaşanan deprem felaketinden duyduğu büyük üzüntüyü belirten, Türkiye’nin ve depremzedelerin yanında olduklarını da söyleyen Berdimuhammedow, Aşkabat’ta dün Hz. Ömer Camii’nde depremde vefat edenler için bir mevlit ve mevlit yemeği verdi. Çamlıca Camii Baş İmamı İshak Danış, Eyüp Sultan Camii Baş İmamı Erhan Mete ve Eyüp Sultan Camii imamı Selahattin Gürer de Türkmenistan’daki mevlide katıldı.

‘Doğalgaz zenginliğimizi her Türk ocağına ulaştırmak arzusundayız’

Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Arkadağ Gurbanguli Berdimuhammedow, bağımsızlığını ilan ettiği dönemde Türkmenistan’ı ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu, Türkmenistan’ın tarafsızlık statüsü Birleşmiş Milletler’de onaylandığında ilk destek veren ülkenin yine Türkiye olduğunu hatırlattı. Türkmenistan hidrokarbon zenginliği açısından dünyada dördüncü sırada yer aldığının altını çizen Berdimuhamedov, “Kökümüz de dilimiz de birdir. Türkmenistan olarak amacımız bu hidrokarbon zenginliğimizi büyük Türk ailesi ile paylaşmaktır, her Türk ailesinin ocağına ulaştırmaktır” dedi.