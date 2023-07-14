Can Atalay: Toplumsal davaların avukatı

Can Atalay, Mart 1976’da İstanbul’da bankacı Şükran Hanım ile muhasebeci Mustafa Beyin oğlu olarak dünyaya geldi. 1971 yılında Amasya TİP il başkanıyken öldürülen amcası Şerafettin Atalay’ın anısına “Şerafettin Can” ismi verildi.

Kadıköy’deki çocukluk döneminde ailesinin siyasal kimliği nedeniyle Aziz Nesin, Can Yücel ve Yaşar Kemal gibi edebiyatçı bir çevrede yetişti. İlk ve orta öğrenimini Kadıköy’de tamamladıktan sonra, Marmara Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Bir süre bir tv kanalının hukuk bölümünde çalıştı. Sosyal Hukuk Derneği’nin yönetiminde yer aldı.

Soma maden faciası, Adana Öğrenci Yurdu yangını, Çorlu tren kazası, Ermenek maden faciası gibi toplumsal içerikli davalarda savunman olarak aktif olarak görev aldı.

Gülen Cemaatinin kamu kurumlarında örgütlenmesini ele alan Ahmet Şık’ın “İmamın Ordusu” isimli kitabının toplatılmasını engellemek için işin avukatlığını üstlendi. “Dokunan Yanar” eylemlerinde yer aldı. Hendek’deki havai fişek fabrikasındaki patlamada işçi ailelerinin gönüllü avukatlığını yaptı. Mimarlar Odası’nın avukatı olarak Validebağ Korusu’nda yapılaşmayı önleme hareketine destek verdi.

Taksim Parkına bir AVM yapılmasını önlemek için kurulan Taksim Dayanışması’nın avukatlığını üslendi. 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamada sanıklar arasına sokuldu. Davanın karar aşamasında Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Hakan Altınay gibi önde gelen isimlerle birlikte o da cezaya çarptırıldı.

Son genel seçimde TİP’den Hatay milletvekili seçildi. Hükümlü olmadığı için Meclise gelip Anayasal olarak yemin etmesi gerekirken, bu haktan yararlandırılmayıp Mayıs ayından bu yana hapiste tutuluyor. TİP yönetimi başta olmak üzere birçok siyasi bu durumu protesto edip, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un harekete geçmesini istiyor.

Anayasa’ya aykırı olan bu hukuk dışı davranış bakalım ne zaman sona erecek?

Günün sözü: Adalet ve hukuk kuralları kişiye göre uygulanmazsa yerini bulur ve demokrasiye hizmet eder…an Atalay, Hatay milletvekili seçilme karşın salıverilmedi. Anayasal hakkı hiçe sayılıyor…