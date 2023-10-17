‘Çelik’ kadınlar her sektöre örnek olmayı hedefliyor

Türkiye’nin önde gelen yassı çelik üreticisi Çolakoğlu Metalurji, yarın sektöründe bir ilki gerçekleştirerek Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında “Cumhuriyet’in Çelik Kadınları” temasıyla çelik sektöründe kadın konusunun ele alınacağı bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını yaygınlaştırmayı ve farkındalığı artırmayı hedefleyen Çolakoğlu Metalurji, bu alandaki destekleyici uygulamalarla sanayi kurumlarına ve kadın çalışanların daha az olduğu diğer sektörlere örnek olmak amaçlıyor.

Geçen hafta etkinlik öncesinde Çolakoğlu Metalurji Tedarik Zinciri Direktörü Zeynep Keçeci, İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Kazım Selim Özkan ile bir araya geldik.

Öncelikle Zeynep Keçeci’den söz etmek isterim. Zira o da erkek egemen bilinen sektörün ‘çelik’ kadınlarından… Keçeci, ODTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu. Kariyerine TUSAŞ’ta başlamış. 1987’den beri iş hayatında olan Keçeci ağırlıklı olarak otomotiv, tekstil, traktör, çimento, optik gibi sektörlerde çalışmış. Sekiz yıldır Çolakoğlu Metalurji’de olan Keçeci, mezun olurken bankacılıkta fırsatı olmasına rağmen sanayiyi seçmiş. “Bir şeylerin üretildiğini görmek, dokunmak bana daha cazip geldi” diyen Keçeci, Çolakoğlu Metalurji’de tedarik yönetimi, satın alma, sevkiyat, limanlar ve ambarlar gibi stratejik alanlardan sorumlu. Taşeronlarla birlikte 400 kişilik bir ekibi yönetiyor.

“Sektörde yatırımlar sürüyor, daha çok iş fırsatı olacak”

“Sektör çok güzel bir sektör. Çok erkek işi gibi düşünülmesi normal ama öyle değil. Çolakoğlu Metalurji’nin kadın çalışanlarına en eşitlikçi davranan grup olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle bir işe girince özgürce konuşma hakkı bekleriz. Ben rekabetçi ve açık konuşan biriyim. Burası en fazla kendim olduğum yer” diyor ve şöyle devam ediyor: “Topluma duyarlı sosyal projeler üretmek ve hayata geçirmek şirketimiz için hayat felsefesi. Ülkemizin en önemli değerinin yetişmiş insan gücü olduğuna inanıyoruz. Kadınlar titiz, düzenli ve stratejik davranıyor. Geleceği planlamada da kadınlar olarak ustayız. Dolayısıyla iş yerlerinin bize ihtiyacı var. Çelik sektörü pek kendini anlatan bir sektör değil. Ama daha fazla kadını sektörde çalışmak için davet etmeliyiz. Sektör daha da büyüyecek, yatırımlar devam ediyor. Dolayısıyla iş fırsatı da çok olacak. Biz de kadın çalışanlarımızın, üretimde kadınların sayısını artırmaya çalışıyoruz.”

“Cumhuriyet’in Çelik Kadınları” buluşuyor

“Cumhuriyetin Çelik Kadınları” projesi üzerinde bir yıldır çalışılıyor. SteelOrbis iş birliğiyle düzenlenen Divan Kuruçeşme’deki saat 14:00’da başlayacak etkinliğin açılış konuşmasını ING Bank Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili Canan Ediboğlu, kapanış konuşmasını Arçelik Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülay Barbarasoğlu yapacak. “Çelik Sektöründe Kadın Olmak” başlığını taşıyan ve Çolakoğlu Metalurji Mali İşler Direktörü Sevinç Özşen moderatörlüğünde yapılacak panele Yücel Grup Satın Alma ve Pazarlama Koordinatörü Şevkinaz Alemdar, Kardemir Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Bakırel, Tezcan Galvaniz Ticari Direktörü Asiye Ay Çelik, TEB Yönetim Kurulu Üyesi Özden Başaran Odabaşı katılacak. Etkinlik kapsamında 10 kadın girişimci de kendi standlarını açarak markalarını tanıtıp ürünlerini satacak. Kazım Selim Özkan, “Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını önemsiyor, bu konuda öğrenmeye ve yenilikçi uygulamalar geliştirmeye devam ediyoruz. Cumhuriyet’in Çelik Kadınları etkinliğinin sektörümüz için önemli bir kıvılcım olacağını düşünüyoruz” diyor.

Hedef önümüzdeki yıl İSO 500’de ilk 10’a girmek

Çolakoğlu Metalurji, demir çelik faaliyetine 1945 yılında Mehmet Rüştü Çolakoğlu’nun Karaköy’de kurduğu çelik ticarethanesi ile başladı. 1985 yılında filmaşin üretimini gerçekleştiren şirket, 1990’da ürün gamına nervürlü inşaat çeliğini ekledi. 2005’te çelikhane ve sıcak rulo sac üretimine yatırım yaptı. 2010’da sac haddehanesini devreye aldı. 150’den fazla ülkeye ihracat yapıyor. İhracatta Avrupa ve Kuzey Amerika’nın payı yüksek. Şirket SO 500’de 13’üncü sırada. Hedef önümüzdeki yıl ilk 10’a girmek. Toplamda 1600 çalışanı olan şirkette eşit işe eşit ücret uygulanıyor.

Spor kulübü için İngiltere’deki model incelendi

Çolakoğlu Metalurji, eğitim ve spora da yatırım yapıyor. Gebze bölgesinde Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mübeccel Çolakoğlu İlköğretim Okulu, Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni yaptıran şirket İTÜ Mehmet Rüştü Çolakoğlu Erkek Öğrenci Yurdu ile gençlerin eğitimine destek oluyor. Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü de bölge gençlerine hitap edecek. Kazım Selim Özkan, şunları anlatıyor: “Kulübümüz, gençlerimizi sorumluluk alabilen, yeteneklerini her alanda olumlu şekilde kullanabilen, kötü alışkanlıklardan uzak sporcular olmaları yönünde teşvik etmek amacıyla kuruldu. İngiltere’de bir modeli inceledik. Mimarisi dahil orayı örnek alacağız. İlk etapta futbol, atletizm, masa tenisi ve satranç branşlarında faaliyetlerini sürdürecek. Kısa sürede Dilovası’ndaki ilk ve ortaokullarla iş birliğine gideceğiz.”