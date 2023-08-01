CHP’de amasız/ fakatsız yeni dönem nasıl başlar?

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde bekle 4 ve 28 Mayıs seçimlerinde bekle dikleri sonuçları elde edemeyen Millet İttifakı ortakları, “yenilgi 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde bekledikleri sonuçları elde edemeyen Millet İttifakı ortakları, “yenilginin ağır faturası altında” büyük bir moral çöküntüsüne uğradılar. İttifakın iki büyük ortağı CHP ve İYİ Parti bunu çok derinden yaşadı. Diğer dört küçük ortak ise CHP listelerinde kendilerine sunulan TBMM sandalyelerine oturarak aynı yılgınlığa düşmedi. İYİ Parti içinden bazı isimler hatalarının CHP ile işbirliği olduğunu ileri sürerek, 2024’te yapılacak yerel seçimlere kendi adaylarıyla girmelerinin daha doğru olacağını açıkladılar. Ama illerde farklı düşünülebileceğini ve işbirliği yapılabileceği konusunda “kapıyı aralık tuttular.” Bunlar yaşanırken İYİ Parti’de Meral Akşener, tek genel başkan adayı olarak yeni den seçildi ve güven tazeledi.

CHP’de ise, seçime girerken ortak cep he oluşturan, partinin yönetiminde söz sahibi olan kişiler “Seçimi kazanamazsak ne olur?” düşüncesini hiç akıllarına getirmedikleri için, “Seçimde istenen sonucu alamayınca” darmaduman olarak, “Par tide yenilenme gerekir!” sloganına tutundular. Ama şu ana kadar bütün kullananların “yenilenme”nin içini doldurduğuna tanık olmadık. Ayrıca, yenilenmeden söz eden bütün taraflar ve parti yönetimi de “seçimin neden kaybedildiğinin analizini” yapmadı. Kimin ne kadar hatalı/suçlu olduğu konusuna da değinmediler

Yenilenmeden ilk olarak İBB Başkanı İmamoğlu söz etti. Bunu Kılaçdaroğlu’nun merkez yönetim kurulunda değişiklikler yaparak kurultay kararını açıklaması ve tüzük değişikliğinden söz etmesi izledi. Ardından partinin grup başkanlık görevini üstlenenler “yenilen me’’ den söz ederek, Kılıçdaroğlu’nu çekil meye zorlayan açıklamalarda bulundular. “Değişim” isteyen CHP’deki hiçbir muhalif grup, parti seçmenini tatmin edecek bir yaklaşım içerisinde değil… Kurultay çalışmaları şimdi ilçe ve il kongreleriyle başlıyor. İlçe ve il kongrelerinde üye görüşlerinin amasız / fakatsız ortaya konulması sağlanarak, parti için deki kaosa son verilmesi gerekiyor. CHP’de yenilik çağrısı yapanların, kendi hatalarını ortaya koyarak “yenilik’’ isteğinin içini doldurmalarına ihtiyaç var.

GÜNÜN SÖZÜ

Hem ABD, hem Kolombiya’da cumhurbaşkanı oğulları vergi kaçırma vb. suçlardan yargı önüne çıktı, hukuk aksamadan işliyor.