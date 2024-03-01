HABER ANALİZ / BIST TAŞ, TOPRAK ENDEKSİ

Çimento yavaşladı beton hızlandı

Taş Toprak sektöründe endekste ağırlığı yüksek olan çimento şirketlerinin getirisi yavaşlarken beton ve yapı malzemeleri hisseleri ivme kazanarak yılbaşından bu yana yüzde 40’ın üzerinde getiri sağladı.

Yatırımcılar tercihlerini değiştiriyor. BIST Taş Toprak sektöründe endekste ağırlığı yüksek hisselerden daha düşük olanlara geçiş yapıyor. Yıllık bazda yüzde 225’lere varan getirilerin olduğu çimento sektöründeki performanslar yerini beton ve yapı malzemelerinin yükselişine bıraktı. Sektördeki 23 hisseden 10’u yılbaşından bu yana endeks ve sektör üstü performans gösterdi. Bu hisseler, daha çok beton ve yapı malzemeleri üretiminde faaliyet gösteren, endeks içindeki ağırlıkları daha az olan şirketlerden oluşuyor.

Yılbaşından bu yana beton ve yapı malzemeleri sektöründeki getiriler yüzde 40’ı aştı. Çimbeton yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 96 oranında kazandırdı. Tureks Turunç Madencilik yüzde 74,76 yükselirken Limak Doğu Anadolu yüzde 46,24 çıktı. Kütahya Porselen’in getirisi yüzde 46,20 oldu.

Taş Toprak sektöründe ağırlığı yüksek olan Oyak Çimento yılbaşından bu yana endekse yakın bir performans göstererek yüzde 21 değer kazandı. Yıllık getirisi yüzde 98 olan Çimsa ise yüzde 16,70 yükselerek endeksin performansının altında kaldı.

Yıllık getirileri yüzde 90’ın üzerinde olan Batı Çimento, Kale Seramik ve Nuh Çimento da yılbaşından bu yana endeksin altında performans gösteren hisseler oldu. Batı Çimento yılbaşından bu yana negatif bir performans gösterdi.

Seçim sonrası yeni para girişinin olması halinde endekste ağırlığı yüksek hisselerde de performanslar artabilir.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

NEDEN YÜKSELDİ?

● Son bir haftadır her gün yükselen 6 hisse var. Bu hisselerin kodları: ATAGY, AYDEM, BJKAS, DERIM, FONET, PATEK.

● Ata GMYO (ATAGY), 10 haftadır aralıksız yükseliyor. Bir aylık getirisi %37. Fonların payı bir günde 1,63 puan arttı.

● Aydem Enerji (AYDEM), Beşiktaş Futbol (BJKAS), bir haftadır her gün çıkıyor. AYDEM’de aylık artış %21,84 oldu. BJKAS %29 çıktı. Aydem’de fonların payı 0,02 puan arttı.

● Derimod (DERİM), 10 haftadır aralıksız yükseliyor. Bir aylık getirisi %42. Fon payında 1 puanlık artış var.

● Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET), iki ayda 6 ihale aldı. Bir ayda %310,15 yükseldi. Fonların alımı var.

NEDEN DÜŞTÜ?

● Ulusal Endekslerde yer alan 3 hisse bir haftadır her gün düşüyor. Bu hisseler: DOAS, HEKTS ve SISE. Çok düşük marjlarda fon paylarında azalma var.

● Altınyunus Çeşme (AYCES), düşüş sürdü. 8 günde yüzde 46 düştü. 28.12-21.02.24 arası %170 yükselmişti.

● Dinamik Isı Makina Yalıtım (DNISI), 2 ayda %102 yükseliş sonrası kâr satışları var. Son 6 gündür düşüyor.

● Marka Yatırım Holding (MARKA), 72 günde %196 yükseldi.

NE OLDU?

● Kurumsal yatırımcıların paylarında azalma sürüyor.

● Yabancı payında gerileme var: %35,67 oldu.

● 13 Şubat’ta %35,79’du.

● Yatırım fonlarında hisse oranında zayıflama sürüyor. %18,64’e geriledi.

● 5 Şubat’ta 20,32 idi.

● Emeklilik fonlarında hisse oranı 26,22’ye geriledi. 16 Şubat’ta 27,25 seviyesindeydi.

● Yabancı payı 5 gündür sürekli azalanlar: AYCES, KFEIN, AVHOL, KARYE, MIPAZ, PKART, ETYAT.

NE OLACAK?

● Seçim öncesi seçicilik arttı.

● Kurumsal yatırımcı paylarında azalma var. 1-2 puanlık farklar.

● Hisseler ortalamalarda destek arayışında olacak.

● Endeks 30 hisseleri dışında ciddi primler var. Realizasyonlar oluyor.

● 1 Mart’ta Türkiye, Çin, Endonezya, Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere, Brezilya ve ABD’nin İmalat Sanayi PMI verileri açıklanacak. Ekonominin son görünümüne işaret etmesi açısından önemli veriler.

ZEYNEP’E SOR

KISMI ÇEŞİTLİLİK Mİ TAM ÇEŞİTLİLİK Mİ?

Portföyde kısmi çeşitlilik; birbirine benzer sektörler ve hisselerin alınmasıdır. Daha yüksek getiriyi hedefler, risk yüksektir. Tam çeşitlilik; farklı sektörler ve hisselerin alınmasıdır. Belirli sektör risklerini azaltmayı hedefler, daha istikrarlı getiri sağlar.

Portföy çeşidini aldığınız risk belirler. Portföyünüz kabul ettiğiniz riskle uyumlu mu?

Portföyümde yenilenebilir enerji, elektrik, doğalgaz, teknoloji ve yazılım şirketleri var. Sizce bu sektörler yeterli mi? / Serkan Uz

Serkan, gördüğüm kadarıyla portföyünü popüler ve yatırımcı ilgisinin hayli canlı olduğu sektörlerin üzerine kurmuşsun. Dikkatimi çeken bir diğer husus da birbirine yakın sektörlere ağırlık vermen olmuş. Yani tam bir çeşitlilik yok. Kısmi portföy çeşitlendirmesi, benzer özellikler gösteren veya birbiriyle ilişkili sektörler arasında dağılım yapma amacıyla gerçekleştirilir. Özellikle belli endüstri alanındaki trendlerden ve fırsatlardan yararlanmayı hedefler. Sorun senin farkında olmadan kısmı çeşitliliği gitmiş olman. Bu da düşündüğünden daha yüksek risk almana yol açıyor. Birbirine yakın sektörleri portföye almak avantajlı olabileceği gibi döngülere bağlı olarak riski yükseltmesi de mümkün. Avantajın, yakaladığın büyüme trendinden maksimum yararlanma imkanı bulabilecek olmandır. Olumsuz yanı sektörel krizlerde daha yüksek risk altına girmendir. İlişkili sektörler, özellikle ekonomik döngüler ve piyasa değişiklikleri karşısında benzer tepki veriyor. Bu nedenle birbirine yakın sektörlerden oluşan bir portföy, piyasa çeşitliliği sağlamada zayıf kalır.

Çelik sektörü 2023’te daraldı. Peki 2024’te ne olacak? İşareti aralıktaki verilerde.

Ereğli Demir Çelik’e portföyümde yer vermek doğru olur mu? / İsmail Yıldız

İsmail, Ereğli Demir Çelik zor bir yılı geride bıraktı. Geçen sene ilk üç çeyreğinde zarar yazarken son çeyrekteki performansıyla yılın sonunda kâra döndü. Açıkladığı kâr tutarı 4,03 milyar TL oldu. Bu tutar bir önceki yılın yüzde 77,6 gerisinde kalsa da kâra dönmesi açısından önemli. Firmanın performansı dünyadaki seyirle paralellik izliyor. Global ölçekte çelik sektörü 2023’te küçüldü. Ama aralık ayında beklenen işaret geldi. Sektör ay bazında yüzde 6,3 büyüdü. İzdüşümünü de Ereğli’nin son çeyrek performansında görüyoruz. Dünya Çelik Birliği, 2024’te ham çelik üretiminin dünyada %1,2 artacağını bekliyor. Beklentinin hayat bulması halinde çelik üreticisi şirketler için iyi bir yıl olacağı anlamına geliyor. Bu durum ister istemez Ereğli’yi de olumlu etkileyecek. Diğer taraftan Ereğli’nin hem yüzde 100 bedelsiz sermaye artırımına gidecek olması hem de düşük de olsa hisse başına 50 kuruş nakit temettü verecek olması yatırımcının ilgisini çekecek diğer gelişmeler.

YATIRIM FONLARI

Risk değeri düşük kazandıran fonlar

Temkinli yatırımcı için 10 yatırım fonu

Yatırım fonları arasında, risk düzeyi düşük olmasına karşın, yüksek getiri potansiyeli sunan fonlar risk almak istemeyen ya da düşük risk alan yatırımcılar için cazip seçenekler sunuyor. 10 yatırım fonu, 6 milyon TL ile 5,1 milyar TL arasındaki portföy değerleriyle, yıllık %70’e varan getiri sunuyorlar, bu da düşük risk arayan yatırımcılar için avantajlı bir durum oluşturuyor. Temkinli fonlara yatırım En yüksek getiriye sahip olan fon yıllık %70,45 ile İş Portföy Temkinli Değişken Fon oldu. Bu fonu, %69,68 getiri ile İş Portföy Temkinli Fon Sepeti Fonu izliyor. Risk değeri 2 olan bu iki fonun portföy değerleri 456 milyon ile 275 milyon TL. Düşük risk yüksek getiri arayışında olan yatırımcıların listedeki 10 fonu incelemesinde fayda var. Zira bu fonlar benzer risk değerine göre öne çıkan yıllık getirisi yüksek fonlardan oluşuyor.

EMEKLİLİK FONLARI

Emeklilikte öne çıkanlar

Temkinli yatırımcı için 10 emeklilik fonu

10 emeklilik fonu, düşük risk ve yüksek getirileri ile öne çıkıyor. Bu fonlar 175 milyon TL ile 7,9 milyar TL’lik portföy değerleri ile yatırımcılara yıllık yüzde 67’ye varan getiriler sağladı. Emeklilik fonlarında risk değerini bir puan çıkararak daha yüksek getiriler elde edilebilir. Bunun için emeklilik fonlarının performansları mutlaka incelenmeli. Yüksek getiride dikkat çekenler En yüksek yıllık getiriye sahip olan emeklilik fonu, Anadolu Hayat Emeklilik’in Temkinli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu (AG4) oldu ve %67,80 getiri sağladı. İkinci sırada AgeSA Hayat ve Emeklilik’in Muhafazakâr Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (AEG) yer alıyor ve %62,92 getiri ile takip ediyor. Üçüncü sırada ise, Anadolu Hayat Emeklilik’in Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (AH8) var ve bu fon yıllık %61,92 getiri sağladı.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar, sabit getirili enstrüman gibi Son iki aydır dolar ve euroda yükseliş ağır ama kararlı görünüyor. Yılbaşında 100 liraya alınan doların değeri şubat sonunda 105,94 TL’ye çıktı. Aynı sürede 100 liralık eurounun değeri ise 103,29 TL’de kaldı. Euro şubat başından bu yana değerlenmesine rağmen doların performansını yakalayamadı. Doların hareketi sabit getirili enstrüman gibi bir seyir izliyor.

TAHVİL

İnvest Az Yatırım, %63,78 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

İnvest AZ Yatırım, 28 Şubat 2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 15,000,000 TL olan bononun yıllık basit faizi %53,01, bileşik faizi ise %63,78’e denk geliyor. 105 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise yüzde 15,25 olacak.

Diğer taraftan 28 Şubat tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 46,03 seviyesinde bulunuyor. İnvest AZ Yatırım’ın çıkardığı bononun yıllık %53,01 basit faiz oranı Gecelik Referans Faiz Oranının yaklaşık 6,98 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin katlandığı faiz oranı, emsalleri ile kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip görünüyor. Bononun vade başlangıç tarihi 28 Şubat 2024 olurken vade tarihi 12 Haziran 2024 olacak.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

KOZA ALTIN

Mahkeme ÇED raporunu iptal etti. Altın ocağı ne olacak?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dava konusu ettiği Koza Altın’ın “Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. Kapasite Artırımı Projesi”ne ilişkin ÇED raporunu mahkeme iptal etti. Gerekçe olarak projenin hava kirliliğini önlemede yetersiz olmasını gösterdi. Karar kesin hüküm taşımıyor. Şirket, henüz kararın Danıştay aşaması olduğuna işaret ederek sürecin devam ettiğini belirtti. Koza Altın, ilerleyen günlerde konuyla ilgili gelişmeleri paylaşması beklenmeli. Öte yandan bu kararın şirketin altın arama faaliyetlerine doğrudan olumsuz bir etkisi beklenmemeli. Koza Altın, mahkemenin tespit ettiği uyumsuzluğu giderecek şekilde projeyi güncelleyerek sorunu giderme yolunu da deneyebilir.

ASELSAN

Anlaşmanın değeri 82 milyon euro. Tutardan da önemlisi yetkinliği

Aselsan, Savunma Sanayii Başkanlığı ile önemli bir savunma sanayii projesi için daha sözleşme imzaladı. “Yakın Hava Savunma Sistemleri” tedariki kapsamında gerçekleştirilen bu anlaşmanın değeri 82.000.000 euro olarak belirlendi. Sözleşme kapsamında teslimatların 2024-2027 yılları arasında gerçekleştirileceği ifade edildi. Anlaşma, Aselsan’ın savunma sanayii alanındaki etkinliğini ve uzmanlığını bir kez daha ortaya koyuyor. Şirket bu tür büyük ölçekli projelerle savunma teknolojilerindeki güçlü konumunu pekiştiriyor. Sözleşme, aynı zamanda şirketin teknolojik yetkinliklerini ve savunma sanayiindeki inovasyon kabiliyetini göstermesi açısından da önemli.

OTTO HOLDİNG

“3391km” Türkiye-Fransa arasındaki mesafe. Coğrafya bilgisi mi sandınız?

OTTO Holding, sinema sektöründe önemli bir başarıya imza attı. Şirketin %100 iştiraki OTTO Entertainment ile %51 iştiraki Böcek Yapım’ın üretimi olan “3391km” isimli sinema filmi, toplam 745.930 izleyiciye ulaştı. Film, birbirlerinden çok uzakta olmalarına rağmen, sevginin güçlü bağını hissedebilen iki gencin hikayesini anlatıyor. Film, gösterim süresi içinde yapımcı payına düşen KDV dahil 49.892.267 TL’lik bir gelir elde etti. Bu gelir, film yapımı ve dağıtımındaki başarının bir göstergesi olarak değerlendirilmeli. OTTO Holding, 2022 yıl sonunda 89,4 milyon TL hasılat elde etmişti. Filmin başarısı, OTTO Holding’in eğlence ve medya sektöründeki yatırımlarının meyvesini verdiği şeklinde değerlendirilebilir.

FORTE BİLGİ İLETİŞİM

Rekabetçi fiyatlandırma becerisini gösterdi. 52 milyon liralık ihaleyi kazandı

Forte Bilgi İletişim, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun açtığı “Bilgi İşlem Bakım, Onarım, Yazılım Geliştirme ve Destek Hizmeti” ihalesinde en iyi teklifi vererek kazandığını duyurdu. Kazanılan ihale, KDV hariç 51.656.232 TL tutarında bir değere sahip. Bu ihale bedeli, Forte Bilgi İletişim için önemli bir gelir kaynağı oluşturacak ve şirketin karlılığı ile ciro büyümesini destekleyecek. Şirketin bu ihalede başarılı olması, aynı zamanda teknoloji ve hizmet alanındaki yetkinliklerini ve rekabetçi fiyatlandırma becerisini gösteriyor. Şirket son açıkladığı 2023 dokuz aylık faaliyet döneminde hasılatını %79,27 artırırken dönem sonu kârı yüzde 186,3 artarak 91,28 milyon TL’ye çıktı.

GEN İLAÇ

Sekiz yeni ilaç satacak. Ciroya katkısını tahmin edemezsiniz

Gen İlaç, Recordati Grup Şirketleri ile distribütörlük sözleşmesi yaparak sektördeki konumunu güçlendirdi. Dört yıllık anlaşma ile EUSA Pharma’ya ait 8 yeni ilacın Türkiye’de tek yetkili distribütörü oldu. Anlaşmanın Gen İlaç için finansal etkisi ise hayli güçlü olacak. 2024 yılı toplam satışlarına 500 milyon TL’nin üzerinde bir katkı sağlaması öngörülüyor. Söz konusu durum Gen İlaç’ın cirosunu ve kârlılığını olumlu yönde etkileyecek ve sektördeki rekabet gücünü artıracaktır. Şirket son açıkladığı 2023 dokuz aylık dönemde hasılatını %3,06 artırarak 4,42 milyon TL olarak gerçekleştirdi.