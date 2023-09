Çinlilerin peşinde paçalar tutuştu

✔Avrupalılar, geç kalsalar da, Çinlilerin elektrikli otomobil hızını yakalamaya çalışıyor.

İlki Berlin’de 1897’de düzenlenmiş IAA, yani Almanların ünlü Uluslararası Otomobil Sergisi, geçtiğimiz hafta ikinci kez Münih'te “Mobilite” başlığında kapılarını açtı. Bildiğimiz tek çatı altındaki klasik otomobil fuarlarından çok farklı olarak, “Messe” fuar alanından ayrıca şehir içindeki açık alanlardaki üretici markaların özel gösterileri ve yeni nesil makro- ve mikro-mobilite konularına odaklanan Start-Up’ların tanıtımları, araçların ve altyapıların akıllı ağ bağlantıları, otomotiv yan sanayiinin küresel tedarikçileri, "Bağlantılı Mobiliteyi Deneyimleyin" sloganıyla Bavyera’nın başkentine adeta elektro-mobilite enerjisi doldurdular.

Otomobillerden küçük araçlara, elektrikli iki tekerlilerden çevreci toplu taşımaya yönelik yeni çözümlere kadar insanları yarın neyin harekete geçireceğini göstermeyi amaçlayan Alman OSD’si VDA’nın düzenlediği büyük otomotiv ve paydaşları buluşmasında, sürdürülebilirlik ve gelecekte mobil yaşamı şekillendirecek teknolojiler tüm ziyaretçilerin gözlerini kamaştırdı.

Eski şehir merkezindeki tarihi meydan ve caddeler ile büyük avlularda 2021 yılındaki gibi açık alan konseptine sadık kalınarak markaların dev stantları tüketiciye yönelik kurulmuş, akşamları da her sergi alanında konserler ve müzik partileri düzenlenmişti. Böyle coşkulu bir ortam da, adeta ziyaretçi izdihamı yaşanmasına neden oldu. Hatta, hafta sonunda yoğunluktan bazı alanlara yeni girişler bile durdurulmak zorunda kalındı.

B2B ziyaretleriyle normal müşterilerin ayrılması gerek

Ulaşımın her alanından herkesin birbirleriyle iş bağlantıları kurabildiği fuar tarafında düzenlenen IAA Zirvesi gibi etkinlikler ise, ticari ziyaretçilerin Amazon Web Services, MobilEye, Denso, Samsung, enBW, Meta, Qualcomm, Snapdragon, IBM ve LG Electronics gibi global şirketlerden Vestel ve Petlas gibi yerli markalarımıza büyük ilgisiyle dolup taştı. “Messe”den şehir merkezine uzanan 15,5 kilometrelik IAA Blue Lane denilen hat da, emisyonsuz otomobiller ve Riese&Müller, EAV veya Muli gibi elektrikli bisikletler için sanki çok hareketli bir test pisti olmuştu.

Her iki yılda bir düzenlenen IAA’da her seferinde ziyaretçi ve katılımcı sayısı azalıyordu. 2007 ve 2015 yıllarında 1 milyonluk ziyaretçi sayısı, 2019 Frankfurt’ta son kez düzenlenirken, Frankfurt’a taşındığı ilk yıl olan 1951’in 500 binlerine kadar düşmüştü.

Eski Cenevre, Moskova, Şanghay, Los Angeles veya New York ya da İstanbul Auto Show’ları hatırlayarak; 90’ların başından beri uluslararası otomobil fuarlarının basın günlerindeki aşırı sıkışık trafiği yaşamış biri olarak, bu yıl, Münih şehir içi halk sergileri hariç, Riem’deki “Messe” bölgesine çok rahat ulaştığımızı söylemeliyim. Fuar girişinde hiç beklenmemesi de, ziyaretçi sayısının geçmişteki otomobil fuarlarını aratacağını da aklımıza getiriyordu.

Fakat, markaların IAA için konsantrasyonuna bakacak olursak, hem fuar hem de şehir tarafında marka kimliklerine yakışacak çok büyük hazırlıklar yapmış olduklarını fark ediyorduk.

Nicelik olarak az, nitelik olarak zengin lansmanlar yapıldı

Vision EQXX ve One-Eleven prototiplerden yeni nesil E-Klasse T-Modell All Terrain, ilk elektrikli Maybach olan EQS SUV, EQV, AMG One ve yepyeni AMG GT’ye kadar en gösterişli modern modellerini en gösterişli modern sergi mimarisiyle meraklılarıyla buluşturan, 750 km menzil vaadindeki yeni MMA platformundan bahseden ve elektrikli G-Klasse EQG’nin yanında bir de tam elektrikli küçük “g” geliştirdiklerini duyuran Mercedes-Benz başta olmak üzere, Münih’te kendini gösteren her markanın aslında otomobil fuarlarını çok özlediklerini fark ediyorduk.

Ayrıca; CATL ve Farasis gibi Çinlilerin daha verimli batarya teknolojilerine karşı hayranlıkla bakan Bosch, ZF, Mahle, Continental ve Schaeffl er gibi tedarikçilerdeki otonom sistemleri Ar-Ge’sindeki ve özellikle “üçü bir arada” şasiye entegre elektrikli sistemlerindeki yüksek mühendislik dikkat çekiyordu. Opel’in Astra Sports Tourer Electric ve Manta'nın olası geleceği Concept Experimental, dünyanın ilk zırhlı tam elektrikli otomobili i7 Protection lansmanını yapan BMW’nin 2025'ten itibaren menzili ve şarj hızını yüzde 30 arttıracak hatchback, sedan ve SUV tiplerinde yeni nesil kompakt elektrikliler serisi “Neue Klasse”si, Volkswagen’in ID.7 ve ID.2all ile başlayarak baştan aşağı değiştireceği ID. ailesinden GTI konsepti ve Audi’nin activespehere konseptiyle Q6 e-tron’u en çok göze çarpan “Alman” yenilikleriydi. Bu arada Mission X ile tam elektrikli geleceğe adım atacak Porsche’nin dev bir ikonik 911 formunda inşa ettiği sergi yapısı, saf sürüş keyfi için hazırlamış 911 S/T süper sporcusu, VW’nin eHybrid yeni Passat Variant ve Touareg R da dikkatimizi çekiyordu.

Amerika’dan Tesla yeni Model 3 ve 1.000 km’yi aşan menzilleriyle Lucid Air’ler ile dünyanın en hızlı elektriklisi olarak boy gösteren Rimac Nevera gibi çok konuşulanların yanında bu IAA’nın en çok akılda kalan otomobilleri ise, adeta tüm Avrupa’yı istilaya başlamış gibi görünen Çin üretimi modellerdi. En köklü Alman markalarının tam karşısında Polestar’ın Synergy konsepti, Smart’ın SUV Coupé #3 seçeneği, BYD’nin Atto 3, Dolphin ve Seal ürün grubu, Denza’nın 09, Leapmotor’un C01, C10 ve C11, Dongfeng Forthing’in Friday, 5 ve U-Tour serisi, Avatr 12, XPeng P7 ve G9, Hozon, MG’in 4 Xpower, Marvel R ve Cybester, Maxus Mifa9 ve T90EV, Seres’in “çekik farlı” modelleri gövde gösterisi yapıyordu. Bentley, Lamborghini, Ferrari, Toyota, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Peugeot, Citroen, Cadillac, Chevrolet, Mazda, Suzuki, Jaguar, Land Rover ve McLaren gibi logoları ise IAA'da artık göremiyoruz. Fakat, Renault’nun elektrikli yeni Scenic ve Rafale E-Tech, MINI Aceman konsepti ile yeni Cooper’lar ve Countryman’ler, Cupra’nın Dark Rebel, Tavascan ve Raval ön gösterimleri, Münih’in en parlayan diğer “Avrupalı”ları olduğunu da belirtmeliyiz. McLaren 765LT, Maserati MC20 Cielo, Vinfast VF8, elektrikli Hyundai Kona gibi diğer “Avrupalı”lar ise, iştirakçilerinin alanlarında kaptıkları küçük köşelerde en azından “biz de buradayız” diyorlardı. Tüm bunların yanında Ford’un yeni nesil elektrikli Explorer modelinin önüne Otosan üretimi tam elektrikli E-Tourneo Courier ve PHEV Transit Custom Nugget’i koymuş olması da çok hoşumuza gitti.

Klasik fuarlar, artık şehir festivallerine dönüşüyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve ünlü yıldız Natalie Portman’ın açılışını yaptığı IAA Mobility, profesyonel ziyaretçiler için bir B2B buluşma yeri olsa da, müşteriler için eski otomobil fuarlarının yerini tam dolduramamış gibiydi… Ancak şehir merkezindeki yolların bir hafta boyunca trafiğe kapatılması ve aileleriyle gezip eğlenip otomobillere bakmak isteyenler için iyi bir fırsat yaratılmış olması, iyi bir fikirdi. Ayrıca, her köşe başında markaların test sürüşleri için imkan tanımasını ve şehirdeki şık dükkanları kiralayıp konsept showroom’lara çevirmiş olmasını da çok beğendiğimizi belirtelim.

✔42 binek, 7 ticari, 3 hava taksi, 32 iki ya da üç tekerli markanın katıldığı IAA Mobility 2023 sahnesinde, 73 otonom teknoloji şirketi, 150 parça ve aksesuar, 43 satış sonrası ve bakım, 66 dijital servis ve diğerleriyle 550’den fazla katılımcı vardı.

✔BMW, geri dönüştürülmüş malzemeyle hazırlanan doğuştan elektrikli yepyeni Neue Klasse model ailesinde, prizmatik hücrelerden yüzde 20 daha az yer kaplayan fakat menzil ve şarj hızında yüzde 30 daha verimli yeni nesil bataryalara sahip 6. nesil BMW eDrive teknolojisini kullanıyor.

✔Renault Nissan Mitsubishi ittifakı tarafından geliştirilen CMF-EV platformu üzerine inşa edilen 160 kW 220 HP Scenic E-Tech, 620 km menziliyle uzun yolculuklara da uygun bir elektrikli aile otomobili.

✔Mercedes-Benz Otomotiv CEO’su Şükrü Bekdikhan, “Geländewagen” tarz, arazi kabiliyeti ve sağlamlığının tam elektrikli dünyada daha ulaşılabilir küçük bir g-Class ile devam edeceğini duyuruyordu.

✔Volkswagen’in ID. modelleri yeni bir tasarım ve teknik değişime giriyor. 2027’de yollara çıkacak VW ID. GTI , Golf GTI ruhunu elektrikli dünyaya taşıyacak.