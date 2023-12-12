Cirosundaki ilk 5 kategoriden biri küçük ev aletleri olacak

Turgut Aydın, 1958 yılında 15 yaşındayken İstanbul’a gelip Eminönü, Rıza Paşa Yokuşu’nda torna tesviye atölyesinde çıraklık yaparak iş hayatına başlar. 1967 yılında 24 yaşındayken Mercan Yokuşu’nda havlu asacağı ve bronz aksesuar üretmeye başlayarak ilk girişimini hayata geçirir. 1976 yılında da Dömeks şirketini kurarak Aydın Grubu’nun temelini atar. Aydın Grup, bugün English Home, A101, Memorial Sağlık Grubu, Eve, Pizza- Lazza, Saloon Burger gibi şirketleriyle faaliyet gösteriyor.

Grubun ev tekstili ve mutfak ürünleri şirketi English Home, Türkiye’de 288, yurt dışında ise 110 mağazasıyla müşterilerine ulaşıyor. Şirket, kısa bir süre önce küçük ev aletleri sektöründe 28 yıllık tecrübesi olan Mehtap Yıldız’ı transfer etti. Bu alanda Homend ve Arzum gibi güçlü markalarda çalışan Yıldız, geçtiğimiz mayıs ayında Ürün Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. Yıldız’ın transferinde Aydın Grup’un English Home’de hem mağaza sayısı, metrekare ile kategori artırma ve globalde de büyüme kararı alması etkili oldu. “Ben kategorileri çeşitlendirip büyütmek için geldim” diyen Mehtap Yıldız, ile yeni kategorileri ve

hedefl erini konuştuk.

Müşteri araştırmaları çerçevesinde küçük ev aletlerine girdiklerini belirten Yıldız, şöyle devam etti: “Bunun ilk adımı olarak Ar-Ge ve ürün yönetimi departmanı, satış sonrası hizmet birimi kurduk. Her English Home mağazasını bir çözüm merkezi haline getirdik. Birçok araştırma yaptık ve müşterilerimize küçük ev aletleri satılsın mı dedik. Yüzde 75’i evet cevabını verdi. Yüzde 65’i küçük ev aletleri markasının English Home olmasını, yüzde 78’i ise öncelikle çay ve kahve makinesi istedi. Kasım ayında satışa çay ve kahve makinelerimizi satışa sunduk. Her gün satışlarımız artıyor. Yakında blender ve air fryer ürünlerimiz gelecek. Çok rekabetçi ürünler geliştireceğiz. 2024 yılı için ciro içerisindeki ilk 5 kategoriden birisinin küçük ev aletleri olmasını hedefl iyoruz.” İkinci büyük kategorinin ise tencere, tava gibi pişirme araçları grubu olduğunu anlatan Mehtap Yıldız, “Orada da büyük bir operasyonel yapı kurduk. 2024 yılı için büyüme planı hazırladık. Aynı şekilde büyük sofra takımları da mağazalarımıza gelecek. Mağazalarımızda bu ürünlere göre yeniden yapılanacak” dedi.

Global markaları da mağazalarda satmaya başladı

Mağazalardaki metrekare sayıları büyüdüğü için çoklu marka satmaya evrildiklerini de dile getiren Mehtap Yıldız, ekledi: “Şu anda 35 mağazamızda Amerikan Westinghouse’un retro küçük ev aletleri serisi satılmaya başlandı. Belçikalı Berghoff da seçili mağazalarımızda beğeniye sunuldu. Bunlar gibi müşterinin arzu ettiği global markaları da mağazalarımızda konumlandırmaya başladık.”

Hedef Türkiye’de 450, yurt dışında 150 mağazaya ulaşmak

Mehtap Yıldız, şirketin önümüzdeki döneme ilişkin büyüme planlarıyla hakkında şu bilgileri verdi: “Şu anda hepsi gruba ait 288 mağazamız var. 2026 yılında 360 mağazaya ulaşmayı planlıyoruz. Globale baktığımızda Romanya, Bulgaristan, Irak, Ukrayna ve Kazakistan’da kendi mağazalarımız var. Şu anda 110 mağaza var, hedefimiz 150 mağazaya çıkmak. Toplam müşterimizin yüzde 70’i mağazadan yüzde 30’u internet kanalından geliyor.”