Club Marvy konsepti İtalya ve Portekiz’e taşınıyor

⸶Club Marvy’yi yurt dışına taşımayı çok istiyoruz. İtalya ve Portekiz öncelikli olarak ele aldığımız ülkeler. Üç ila beş yıl içinde bu ülkelere gitmiş olacağız.⸷

Ece Tonbul, rehberlikle turizm sektörüne adım atan, 1970’lerin sonunda Diana Turizm’i kuran Hasan Tonbul ile Türkiye’deki en büyük organik çiftliği, Değirmen’i kuran Gürsel Tonbul’un kızı. Paloma Hotels, Paloma Finesse ve Club Marvy markalarıyla sektörün en köklü gruplarından birine dönüşen aile otellerini yönetiyor. Tonbul’un yönetimindeki otellerin üçü Ege Bölgesi’nde, yedisi Antalya’da. 9 bin 800 yatak kapasiteli otellerde 4 bin 500 kişi çalışıyor. Ece Tonbul’un ağabeyi Burak Tonbul da grubun seyahat acentesi Diana Travel’ın başında.

Haziran 2017’de İzmir Özdere’de, Kesre Koyu’nda kapılarını açan Club Marvy, 180 dönümlük arazide, 339 oda ve 3 penthouse’ta misafirlerini ağırlıyor. Misafirlerinin yüzde 90’a yakını Almanya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve İtalya’dan geliyor. Yerli turist oranı yüzde 10-12 arasında değişiyor.

Club Marvy, doğaya saygı ve sürdürülebilirlik odaklı çalışıyor, deniz suyunu içme suyuna çeviren sistemleri var. Mayıs ayında Hıdırellez’i, narların olgunlaştığı eylül ayında “Art & Abuncance” etkinliği ile bereketi kutluyor. Ekim ayında ise zeytin hasadı yapılıyor. Ece Tonbul ile nar hasadı için Club Marvy’de bir araya geldik. İsviçre’de Basel Üniversitesi’nde ekonomi okuyan Tonbul, disiplinli, dikkatli hareket eden, üreten ve yatırım odaklı bir grup olduklarını anlatıyor. 12 yaşından itibaren aile otellerinde çıraklık yaptığımı belirtiyor ve devam ediyor:

“12 yaşından itibaren her departmanda çıraklık yaptım”

“Arkamda kocaman, sağlam bir ekip var. Çok uzun zamandır bizimle olan yöneticilerimiz var. Club Marvy’nin Müdürü Tamer Dolanay 18 yıldır benimle çalışıyor. Ben 12 yaşından itibaren çıraklık yapmaya başladım. Çamaşırhaneden resepsiyona, kat hizmetlerinden muhasebeye bulunmadığım departman kalmadı. Şimdi çocuklarım aynı süreçten geçiyor. Kızım 17 yaşında, oğlum 12 yaşında. Kızım çalışmaya başladı, oğlum önümüzdeki sene gelecek. Çıraklığa istekli olduklarını görmek beni mutlu ediyor. Bugün bir şeyleri doğru yapabiliyorsam, doğru empati kurabiliyorsam, doğru kararlar alabiliyorsam o çıraklık döneminin etkisi çok büyüktür.”

Tonbul ile yeni projelerini de konuştuk. Öğreniyorum ki Club Marvy’yi yurt dışına taşımak için ilk adımları atmışlar. Tonbul, bu adımları şöyle dile getiriyor: “Marvy’yi yurt dışına taşımayı çok istiyoruz. İtalya ve Portekiz öncelikli olarak ele aldığımız ülkeler. Üç ila beş yıl içinde bu ülkelere gitmiş olacağız. Yer bakmaya başladık.”

“Yatırımcılara açacağımız yeni konsept üzerinde çalışıyoruz”

Yeni yatırımlarda ortaklıklar yapıp yapmayacaklarını soruyorum, şöyle yanıtlıyor: “İtalya ve Portekiz’deki yatırımları aile olarak yapacağız. Ana şirkette ortaklıklarla büyüme bizim tercih ettiğimiz bir model değil. Ama şimdi birkaç yeni proje geliştiriyoruz. Yeni markalar ve ürünlerle ilgili projeler. Yeni bir konsept diyebilirim ama birkaç gizlilik anlaşmamız olduğu için detay veremiyorum. Covid’in etkisini ele aldığımız, kendimizi uzun süreli nerede iyi hissederiz dediğimiz bir çalışma ve bir otel olmaktan öte aslında. Bu konsepti yatırımcılara açacağız. Bu projeyi önümüzdeki yıl devreye sokmayı umuyoruz.”

▌“TAKSİMETREYE BAĞLANMIŞ GİBİ FİYATLARLA OYNAMADIK”

Ece Tonbul, otellerinde doluluk problemi yaşamadıklarını anlatıyor. Fiyatları sabit tutma politikası izlediklerini kaydeden Tonbul, şöyle devam ediyor: “Bugün yaşadığımız enflasyon veya maliyet artışları çok normal bir tablo değil. Fiyatın neden, nasıl, niçin değiştiğini anlayamadığımız bir dönemdeyiz. Biz güvenilir bir marka olduğumuz için her hafta fiyatları değiştiren bir politika izlemedik. Aksine fiyatlarımızı sabit tutma politikası izledik. Bu karlılık oranlarımızı düşürecekti ama sürekli taksimetreye bağlanmış gibi fiyatlarla oynamaktansa güvenilir bir fiyat politikası belirleyip satarken değil biz satın alırken daha doğru hamleler yapmaya, dengelemeye çalıştık. Dengelediğimizi de düşünüyorum. Hepimizin yaşadığı gibi birçok kullandığımız üründe anlamsız fiyat geçişlerinin bir parçası olmamaya çalıştık.

Her sezon beş sergi düzenleniyor, yerli sanatçılar destekleniyor

Club Marvy; yerel zanaat ve üretime galeri ve workshop alanından oluşan, Döne Otyam’ın sanat yönetmenliğini yaptığı Atelier Marvy ile destek veriyor. Atelier Marvy’de her sezon 5 sergi düzenleniyor. Benim gittiğim hafta sonu “Dünyanın Kalbi Mavi” sergisinin açılışı vardı. Farklı disiplinlerde, 17 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi 31 Ekim’e kadar gezilebilecek. Ece Tonbul, “Marvy galeriyle birlikte açıldı ve her sezon beş sergiyle yola devam ediyor. Sergiler tesisin kimliğine müthiş katkıda bulunuyor. Buna bir kar aracı olarak bakmadık. Yabancı sanatçılara değil bizim sanatçılarımıza yer veriyoruz. Atelier Marvy. Bizim satılan eserlerden hiçbir payımız yok. Bizim işimiz otelcilik. Bir otelci olarak sanatı markanın içine alıp bir de ondan kar etmek değil bakış açımız” diye konuşuyor.