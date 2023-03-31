Çocuk yaşta çizgiyle tanışan sanatçı…

Ferruh Doğan, 1923 yılında İstanbul’da doğdu. Parmakkapı 45. İlkokulu ve Taksim Lisesi’ni bitirdikten sonra girdiği hukuk fakültesini son sınıfta terk etti. 13 yaşındayken Doğan Kardeş Çocuk ve Şaka Mizah dergilerinde ilk çalışmaları yayınlandı. İlk karikatürü 1945 yılında 22 yaşındayken Şaka dergisinde yer aldı.

Doğan Kardeş, Pazar Postası, Hafta, Yeditepe, 41 buçuk, Dolmuş, Kim, Tef, Taş Karikatür, Akbaba, Ant, Özgür İnsan, Toplum dergileri, Yeni İstanbul, Vatan, Dünya, Akşam, Ulus, İstanbul Ekspres gazetelerinde çalıştı.

1956 yılında yayımladığı Asrileşen Köy isimli karikatür albümü mahkeme kararıyla toplatıldı. Yurtiçi ve dışında karikatür yarışmalarına katılıp ödüller aldı. İtalya Tolentino’da onur diplomasıyla taltif edilip, karikatürü Mizah Müzesi’ne girdi.

Cemal Süreya, Ferruh Doğan’ı “Edebiyata en yakın çizgici” diye tanımladı.

1964 yılında Oğuz Aral’la “Canlı Karikatür Atölyesi”ni kurdu. Sonra aralarına Eflatun Nuri, Tekin Aral, Tonguç gibi isimler katıldı.

Bu atölyede Koca Yusuf, Bu Şehri İstanbul, Direkler Arası, Ağustos Böceği ve Karınca gibi kısa metraj çizgi filmler yaptılar. Reklam filmleri çektiler.

Ferruh Doğan, Fida Filmi kurarak bir yandan reklam filmleri çekti, bir yandan da sinemalara film dağıtımları çalışmalarını sürdürdü.

Doğan’ın, Asrileşen Köy, Çizgili Dünya, Paramoni, Tutanak, Politika isimli karikatür albümleri yayınlandı. Hıfzı Topuz, Mahmut Tali Öngören, Tan Oral, Nezih Danyal gibi isimlerle Karikatürcüler Vakfı’nın kuruluşunda yer aldı.

Ferruh Doğan 2000 yılından77 yaşında vefat etti.

Ant dergisinde birlikte çalıştığım, çizgi ustası Ferruh Ağabey’i saygı, hürmet ve özlemle anar, rahmet dilerim...

Günün sözü: Türkiye’nin uluslararası ödüller almış, gelişmiş bir karikatür sanatı vardır