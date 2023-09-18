Çocuklar da kullanıcı profiline girdi, artık özel tarifeleri olacak

İstanbul kahve festivali, geçen hafta yeni adresi Tersane İstanbul’da kahve severlerle buluştu. 14-17 Eylül tarihleri arasında düzenlenen İstanbul Coffee Festival, dokuzuncu kez kapılarını açarken ulusal ve uluslararası kahve markaları, makine ve ekipman üreticileri ve sektörün aslında tüm paydaşlarını bir araya getirdi. Geçen yıl 40 bin kişinin ziyaret ettiği etkinliğe bu yıl katılımın 50 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Festivalin bir de eğlence tarafı vardı. Festivalin sponsorlarından Türk Telekom Prime, ünlü sanatçıları ICF Türk Telekom Prime sahnesinde dört gün boyunca katılımcılarla buluşturdu.

‘Hayat pahalandı, gençler ihtiyaç odaklı fayda istiyor’

Festivalin ilk gününde Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden ve Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu ile buluştuk. Şehir festivallerini önemsediklerini belirten Özden, “Kahve festivalinin neredeyse ilk günden beri sponsoruz. Ankara ve İzmir’deki kahve festivallerini de destekliyoruz. Çünkü hedef kitlemize doğrudan ulaşmamızı sağlayan, insanları sosyalleştiren festivalleri önemsiyoruz. Bizim sponsorluğa bakış açımız farklı. Biz girelim logomuzu gösterelim demiyoruz, girelim değer katalım diyoruz” yorumunu yaptı.

Festival ve benzeri etkinliklere verdikleri desteklerin pazarlama faaliyetlerine nasıl yansıdığını sordum, Erden şu cevabı verdi:

Gençler artık "dişe dokunur" fayda talep ediyor

“Müşteriye dönük teknik, ürün, hizmet ve servislerle ilgili araştırmalar yapıyoruz. Bir de verdiğimiz faydalarla ilgili fayda sonrası müşteri memnuniyeti araştırması yapıyoruz. Son iki yıldır da yaş gruplarına özel ‘Ne isterdiniz’ araştırması yapıyoruz. Gençler artık ‘Bana bir şey vereceksen dişe dokunur olsun, bir şeyden yüzde 10-20 indirim verme. Günlük hayatımda kullandığım şeylerle ilgili fayda ver’ diyor. Yani ihtiyaç odaklı fayda istiyorlar. Çünkü hayat çok pahalandı. Mesela ‘Sinemada yüzde 30 indirim verme bir alana bir bedava ver’ diyor. Kahvede bir al bir bedava onlar için çok önemli hale geldi. Daha çok eğlence ve yemekte fayda istiyorlar. Tekstille fazla ilgilenmiyorlar. Biz de verdiğimiz hizmetlerde bunlara bakıyoruz.”

Çocuk segmenti tarifesi bugün satışta

Özden, yeni bir çocuk segmenti yarattıklarını ve onlara ilişkin faturasız tarifeyi bugün satışa çıkaracaklarını da sohbetimizde açıkladı. Özden, şöyle devam etti: “Artık gençleri de ayırdık; üniversiteli genç, liseli genç diyoruz. Bir de çocuk segmenti yarattık. Çünkü artık 8-9 yaşından itibaren çocuklarda data hattı var. Onlar da bizim için son bir buçuk yıldır kullanıcı profiline girdi. Hat ebeveynin üstünde ancak faturalı abone bazımızda büyüyerek geliyorlar. Çünkü yaşları geldiğinde ses hattı da alacaklar. Yüksek data tüketecekler çünkü liseli, üniversiteli olacaklar. Dolayısıyla bizim için değerli bir grup. Bu çerçevede çocuk segmenti tarifesi çıkarıyoruz. Onları önemsediğimizi göstereceğiz. Ebeveynlere de çocuklara da ne istediklerini sorduk. Aileler özellikle fayda anlamında beklentisini bildirdi.”

Ebeveynler okul ve tatil dönemlerine göre güvenli internet ortamı sağlayabilecek

Zeynep Özden, yeni tarifeyle ilgili şu bilgileri verdi: “Türk Telekom olarak tablet kullanımının her geçen gün artması ve internet kullanımının erken yaşlarda başlamasının etkisiyle, çocukluk döneminden başlayarak müşterilerimizin iletişim yolculuğunun bir parçası haline gelmeyi amaçlıyoruz. 6-15 yaş arası çocuklara özel mobil tekliflerimiz olacak. Mobil Çocuk Dünyası paketlerinde çocukların okul ve tatil dönemlerine göre farklı internet kullanım saatleri seçilebiliyor ve böylece ebeveynler, güvenli profil oluşturarak; çocuklarına güvenli bir internet ortamı sağlarken, çocuklarının çevrimiçi olacakları zamanı belirleme imkânı da elde ediyor. Ayrıca seçilebilen paketlerde çok sayıda uygulamada geçerli mobil internet de sunuluyor. Eğitim ve eğlence konseptli marka ortaklıklarıyla farklı yaş ve ihtiyaç gruplarındaki tüm çocukların ilgisini çekecek avantajlar sağlıyor.”

Müşteri memnuniyeti son üç yılın en yüksek seviyesine çıktı

Zeynep Özden, Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etme misyonuyla hareket ettiklerine de değindi ve şunları söyledi: “Ülkemizin her köşesinde yüksek hız sağlama amacıyla yürüttüğümüz fiber altyapı çalışmalarımız ve yatırımlarımız ile farklı alanlarda sunduğumuz ürün ve hizmetler, müşteri memnuniyet konusunda olumlu göstergelere dönüşüyor. Türk Telekom’un Türkiye’nin 81 ilinde 7/24 yürüttüğü fiber altyapı çalışmalarında gösterdiği özveri sabit internetteki müşteri memnuniyet sonuçlarını dikkat çeken bir noktaya taşıdı. İpsos’un araştırmasına göre, 2023 ikinci çeyrekte müşteri deneyimi memnuniyet performansımız son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Performans yükselişinde, marka iletişimimiz ve bağlantı kalitesinde sağladığımız artış etkili oldu. En fazla memnuniyet artışı ise 70,5 performans ile fiber müşterilerimizde görüldü.”