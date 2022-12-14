Cumhur İttifakı ortağı Destici, EYT’de yaş şartına karşı çıktı

Milyonlarca kişinin beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi için çalışma sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı son açıklamada EYT düzenlemesinin zamanlamasına ilişkin, “Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclis'e götürürüz, diye umuyorum“ dedi.

EYT ile ilgili olarak merak edilen konu, yaş sınırı olup olmayacağı. Geçen hafta yapılan toplantılarda yaş sınırı yeniden masaya geldi, kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş değerlendiriliyor.

Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, yaş şartına, “8 Eylül 1999 öncesi işe başlayanlar, tekrar yaş şartı ya da kademesi konulmadan emeklilik hakkına kavuşturulmalıdır. Bunun bazı çevreler tarafından ifade edildiği gibi bütçemize kaldıramayacağı bir yük getirmeyeceği aşikardır“ açıklaması ile karşı çıktı.

Destici, “4,5 milyon vatandaşımız var. Yılbaşında emeklilik hakkı verildiğinde 1 milyonunun emekli olacağı düşünülüyor. Ortalama 5 bin lira maaş alsalar hazineye yükü 60 milyar liradır. Bu tutarı devletin karşılayamaması gibi bir şey söz konusu değildir. Devlet bütçesinin bundan kat kat fazlasını karşılayacak gücü vardır. Önemli olan bununla beraber vergi sisteminde değişiklik yapılmasıdır. Pek çok kesim hala vergi ödememektedir. Geçen yıl ek bütçe yapılmıştır. Belki gelecek yıl da Türkiye ek bütçe yapmak durumunda kalabilir” dedi.

Destici, asgari ücretin ise 8 bin liranın altında açıklanmayacağına inandığını söyledi.

“Bütçemiz bittiğinde Maliye Bakanımızın gözlerine bakıyoruz”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin, bundan bir yıl önce bir televizyon programında sorulan bir soruya 'Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır' sözleri Dışişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde Bakan Mevlüt Çavuşoğlu tarafından esprili bir şekilde hatırlatılması, Bakan Nebati tarafından tebessümle karşılandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nın bütçelerinin görüşmeleri sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ardından kürsüye gelen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bakanlık bütçesine ilişkin açıklamalarda bulundu, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Çavuşoğlu, konuşmasının sonunda da, “Kısıtlı kaynaklarımızı, mütevazi bütçemizi en etkin şekilde kullanmaya gayret ediyoruz“ dedikten sonra Bakan Nebati’ye dönerek, “Bütçemiz bittiği zaman da Sayın Maliye Bakanımıza gidiyoruz, gözlerine bakıyoruz. Gözlerinde ışıltı varsa talebimizi iletiyoruz, gözlerinde ışıltı yoksa o demeden ‘Sayın Bakanımız bugün gidelim yarın gelelim’ diyoruz. Sağ olsun, ne zaman ihtiyacımız olsa ilave bütçemizi veriyorlar. Çünkü biz dövizle harcama yapan bir bakanlığız. Kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun sözleri komisyon sıralarında oturan Maliye Bakanı Nebati’yi de milletvekillerini de güldürürken, Genel Kurul’dan da alkış sesleri yükseldi.