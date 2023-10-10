Cumhuriyet’in değerlerini koruyup geliştirmek

Türkiye İş Bankası, Cumhuriyet’in 100. Yılı ile ilgili iki gün süren ve yerli-yabancı uzmanların katıldığı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Ardından TÜSİAD yine Cumhuriyet’in 100. Yılı ile ilgili etkinlik gerçekleştirdi. TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan, etkinliğin açılışında Cumhuriyet değerlerine sahip çıkılması gerektiğini belirten konuşma yaptı.

Turhan, Cumhuriyet’in önündeki sorunların çözümü için 4 soruya yanıt verilmesi gerektiğini belirtti. Bunları şöyle sıraladı:

1- Cumhuriyet ve demokrasiyi birlikte nasıl gerçekleştireceğiz?

2- Ulusal stratejimizi küresel değerlerin içine nasıl koyacağız?

3- Ekonomik kalkınmayı sağlarken çevreyi nasıl koruyacağız?

4- Refahı artırırken adil bölüşüm için ne yapacağız?

Orhan Turhan, “Sorunların çözümü için elbette bilime ve akla ihtiyacımız olacak. Ancak bizim daha fazlasına ihtiyacımız var. Bunlara başarma azmi, birlik ruhu ve heyecanı da eklememiz gerekiyor. Birlik ruhu ve heyecan, sanat, spor, edebiyat ve müzik alanında devreye girmelidir“ diyerek önerilerini dile getirdi.

Cumhuriyetin bütün kurumları TOBB, TİSK, TİM, işçi sendikaları, işveren sendikaları gibi kurumlar, esnaf ve ziraat odaları da Cumhuriyet’in 100. Yılı ile ilgili değerlendirmelerini dile getirmelidirler. Böylece Türkiye’nin değerleri ortaya konularak, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılı için atılması gereken adımlar sağlıklı olarak belirlenmelidir.

Yeni yüzyıl için demokrasi, adalet, yönetim, istihdam, tarımsal kalkınma konular masaya yatırılmalıdır.

Türkiye İş Bankası ve TÜSİAD’ın başlattığı 100. Yıl değerlendirmelerini ve yeni 100 yıl beklentilerine diğer kurumlarda açıklamaları ile katılmalıdır. Konuşan kurumların çözüm arayışları ortaya çıkan bir toplum olmalıyız.

Toplumun bütün kurumları 100. Yıl değerlendirmeleri ve gelecek yüzyıl beklentilerini ortaya koyarak doğru bir yol haritasının çizilmesine yardımcı olmalıdır.

GÜNÜN NOTU:

Cumhuriyetimiz en coşkulu 10. Yılda kutlandı. Bu kutlama esas alınarak 100. Yıl kutlaması gerçekleştirilmelidir.