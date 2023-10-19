Darüşşafaka yeni kampüs projesi için destek bekliyor

Darüşşafaka Cemiyeti; 1863’ten beri iyi eğitim imkânı olmayan, annesi ve/veya babasını yitirmiş çocuklara “eğitimde fırsat eşitliği" sağlıyor. Türkiye’nin dört bir yanından sınavla belirlediği 1000’e yakın öğrenciye beşinci sınıftan liseden mezun oluncaya kadar Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda tam burslu, yatılı ve İngilizce ağırlıklı eğitim olanağı sunuyor. Tüm faaliyetlerinin temeline Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş, akılcı, eşitlikçi eğitim modelini koyan Darüşşafaka için 2023 önemli bir yıl. Zira Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 2023 Darüşşafaka’nın da kuruluşunun 160’ıncı yılı… 19 Ekim’de özel bir trenle yöneticiler, öğretmen ve öğrenciler Ankara’ya gidecek, Anıtkabir’i ziyaret edecek.

6 Şubat’taki depremler yüzünden görkemli kutlama törenlerini iptal eden Darüşşafaka yönetimi, imkânlarını depremzede çocuklar için seferber etti. Her yıl sınavla 120 çocuk alınırken depremden etkilenen çocuklarla bu sayı 220’ye çıkarıldı. Depremden etkilenen çocuklar 30 Ağustos’ta geldi. Bu çocukların 8 yıllık eğitimlerini İş Bankası üstlendi. Önümüzdeki yıl da deprem bölgesinden 100 çocuk Darüşşafakalı olacak. Bu arada deprem bölgesinde 92 öğrencisi olan kurum, bu çocukların ailelerine de maddi destek verdi, İstanbul’a gelmek isteyenlere bir süreliğine konaklama imkânı sağladı. Darüşşafakalı öğrencilerin kardeşleri, ağabey veya ablaları varsa onları da getirmeleri istendi. Kardeş kontenjanından 18 çocuk geldi, ek dersler verilerek eğitimlerini sürdürmeleri sağlandı. Deprem bölgesindeki diğer çocuklar da unutulmadı. Onlara da online eğitim vermek için kollar sıvandı. Geçen hafta bölgeye öğretmenler gitti. İlk etapta 100 çocuğa tablet dağıtılacak. Eğitim saatleri dışında çocuklara İngilizce, kodlama ve yazılım gibi dersler verilecek. Ailelerine de çocukların eğitimine katkı sağlamak için 1000 TL burs verilecek. Önümüzdeki yıl da bu proje devam edecek ve daha fazla çocuğa ulaşılması için program yapılacak. Bu pilot bir uygulama olacak ve Türkiye’ye yayılma ihtimali de çok yüksek…

İlk etap için 11-12 milyon dolar eksik kaldı

Bütün bu bilgileri kendisi de Darüşşafaka mezunu olan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç’ten aldım. Geçen hafta Güleç ile buluştuk ve Darüşşafaka için çok önemli olan yeni kampüs projesini konuştuk. İmkânları doğrultusunda herkesin desteğini bekleyen bir proje bu. “Darüşşafaka olarak bugünden 20 yıl, 50 yıl sonrasını planlıyor, öğrencilerimizin o günün koşullarına göre yetişmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz” diyen Oğuz Güleç, 84 dönüm arazi üzerindeki kurumun yeni kampüsüyle ilgili şu bilgileri verdi: “Yeni kampüste ortaokul ve lise binaları, kız ve erkek yurtları, spor kompleksi, sosyal tesisler, öğretmen lojmanı gibi birçok birim olacak. İhale yapıldı. Kampüs iki etaptan oluşacak ve ilk etabı 40 milyon dolarlık bir yatırım gerektiriyor. Bir bağışçımız 12-12,5 milyon dolar değerinde gayrimenkul bağışladı. Türkiye’nin köklü ailelerinden biri 7 milyon dolarlık destek taahhüt etti. Bir diğer bağışçımız 6 milyon dolara yakın bağış yapacak. Dolayısıyla ilk etap için 11-12 milyon dolarlık bir eksiğimiz kaldı. Bağış kampanyası başlatıyoruz. İş Bankası, Sabancı Holding çalışanları İstanbul Maratonu’nda Darüşşafaka için koşacak ve bağış toplayacak. Hiç borçlanmadan, sıfır bağış olsa da Darüşşafaka’yı riske atmayacak bir finansal yapı oluşturmak istiyoruz. Darüşşafaka’nın geleceğini bina yaparak riske atmamamız lazım.”

Zübeyde Hanım’ın vasiyetiyle çocuklar diledikleri zaman taze meyve yiyor

Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, 28 Kasım 1921 tarihinde yaptığı 20 bin kuruşluk bağışla Darüşşafakalı öğrencilerin eğitimine destek oldu. Kurtuluş Savaşı günlerinde bağış yapmak için Darüşşafaka’yı tercih eden Zübeyde Hanım’ın bağışının gereklerini özenle yerine getiren Darüşşafaka Cemiyeti, her yıl Kadir Gecesi’ne denk gelen gün mevlit okutuyor. Bugün Darüşşafaka’da öğrencilere mevsim meyveleri yiyebilme imkânı sunma geleneği de Zübeyde Hanım’ın mirası. Okul koridorlarında bulunan sepetler sayesinde Darüşşafakalı öğrenciler diledikleri zaman meyve yiyebiliyor.

Başlangıç amacı Kapalıçarşı’daki çırakların okutulmasıydı

Darüşşafaka Cemiyeti’nin köklü bir geçmişi var. Birkaç satır başı vermek isterim. Yusuf Ziya Paşa, Gazi Ahmed Muhtar Paşa, Vidinli Hüseyin Tevfik Paşa, Sakızlı Ahmet Esat Paşa ve Ali Naki Efendi tarafından “Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye” adlı dernek, yoksul ve geri kalmış halkın eğitimöğretimine destek olmak için 30 Mart 1863 tarihli Sultan Abdülaziz Han’ın fermanıyla kuruldu. Dernek, Türkiye tarihinin eğitim alanındaki ilk sivil örgütlenmelerinden birinin örneğini oluşturdu. Başlangıçta amaç; Kapalıçarşı ve çevresinde çalışan çırakların okutulmasıydı. Darüşşafakat’ül İslamiye, parasız yatılı, özel statülü bir okul olarak 25 Haziran 1873’te kuruldu. 1881 yılında ilk mezunlarını verdi. Okulun ilk mezunları sekiz kişiydi… 1953’te tüzük değişikliğiyle Darüşşafaka Cemiyeti adını benimsedi. Bugün cemiyetin eğitim kurumlarında 940 öğrenci eğitim alıyor. Önümüzdeki yıl bu sayı 1100’lere çıkacak.