Deprem bölgesinde 9.4 milyon $ hibeyle 1.7 milyon kişiye dokundu

Depremin üzerinden altı ay geçti. İki aydan fazla bir süre deprem bölgesine ilişkin yazılar yazdım. Geçen haftadan beri de aradan geçen 6 ayda neler yapıldığını, hangi projelerin hayata geçirildiğine, hangi sorunların çözüldüğünü, hangi sorunların ise devam ettiğini aktarmaya çalışıyorum.

Bu çerçevede bugün depremin ilk gününden itibaren destek için kolları sıvayan Turkish Philanthropy Funds (TPF) kanadında yürütülen bağış kampanyasını ve sonuçlarını anlatmak istiyorum. Turkish Philanthropy Funds, 2007 yılında ABD’de Türkiye’yi desteklemek ve ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak isteyen hayırseverleri teşvik etmek amacıyla Haldun Taşman önderliğinde kuruldu. Bugüne kadar sivil toplum örgütleri aracılığıyla ekonomik, sosyal ve çevresel ihtiyaçların karşılanması için yarattığı 80 milyon dolar civarındaki kaynağın 38 milyon dolarını hibe etti. TPF bağışçıları ve ortakları, bireylerin, ailelerin ve şirketlerin hayırseverlik vizyonlarını gerçekleştirmelerine destek sağlayarak binlerce aileye ulaştı ve 350’den fazla projeyi doğrudan finanse etti.

TPF, 6 Şubat’taki depremden hemen sonra bağış kampanyası başlattı. Bağışların fitilini Chobani’nin sahibi Hamdi Ulukaya ve Sierra Nevada Corporation sahipleri Eren ve Fatih Özmen yaptıkları 1 milyon dolarlık bağışla ateşledi. Bu kampanya doğrultusunda 12 milyon doların üzerinde bağış topladı. TPF, bağışların özellikle kadın ve çocuklara ilişkin projelere ulaşmasını sağlayacak kuruluşlara destek verdi. TPF, geçtiğimiz pazar günü altı ayda neler yaptıklarını içeren bir açıklama yaptı. Kampanyaya destek veren herkese teşekkür edilen açıklamaya göre, aralarında AKUT’tan Ahbap’a, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden İhtiyaç Haritası’na, Antakya Medeniyetler Korosu’ndan Türkiye Down Sendromu Derneği’ne birçok kurum ve kuruluşun olduğu 65’ten fazla sivil toplum örgütü aracılığıyla 9.4 milyon dolarlık bağış yapıldı. Bu bağışlar ihtiyacı olan 1.7 milyon insanın hayatına dokundu.

‘Gerçek iyileşme uzun vadeli çözümler gerektiriyor’

Açıklamada, altı aylık çalışmalara ilişkin raporun yakında açıklanacağı belirtilirken ulaşılan bu noktanın umut verici olduğu da vurgulandı. Açıklamada şöyle denildi: “Güneydoğu Türkiye’yi sarsan yıkıcı depremlerin üzerinden altı ay geçti. Yolculuğumuz üzerine düşünürken, iyileşme, yeniden inşa ve dirençli bir gelecek için planlama konusunda birlikte attığımız büyük adımları takdir etmek istiyoruz. Toplumumuzun muazzam desteğiyle, 65’ten fazla TPF onaylı kuruluşa 9,4 milyon dolar hibe ettik ve bu hibeler 1,7 milyondan fazla ihtiyaç sahibi insanı doğrudan etkiledi. Bu altı aylık dönüm noktasına ulaşırken kaydettiğimiz ilerleme bize umut veriyor. Yine de önümüzdeki yolculuğun uzun olduğunun ve bu topluluklara olan bağlılığımızın sarsılmaz bir şekilde devam etmesi gerektiğinin farkındayız. Gerçek iyileşmeye giden yol, acil yardımın ötesine geçmekte ve dayanıklılığı ve büyümeyi teşvik eden uzun vadeli çözümler gerektirmektedir. Bunun bilincinde olarak uzun vadeli stratejimiz derin psikososyal ihtiyaçların ele alınmasına, ekonomik kalkınmanın teşvik edilmesine hem geleneksel hem de yaşam becerilerine, eğitime ve engelli çocukların desteklenmesine öncelik verecektir. İyileşme ve dayanıklılığa giden bu yolculukta yanımızda olduğunuz, TPF’ye güvendiğiniz ve desteğinizi sürdürdüğünüz için teşekkür ederiz.”

● Kadınlar ve çocuklar için çalışan kuruluşlara özel fonlar sağladı

Turkish Philanthropy Funds, deprem bölgesinde kadın ve çocuklara yönelik projelere ciddi katkı sağlıyor. Örneğin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yaptığı açıklamada depremlerin ardından kadın kuruluşlarına 1 milyon dolarlık fon sağladığını duyurdu. Bu açıklamada şöyle denildi: “Bu trajediyi atlatmak için çalışırken, kadınların ve kız çocuklarının genellikle orantısız bir şekilde etkilendiğinin ve daha fazla zorlukla karşı karşıya kaldığının farkındayız. İhtiyaç sahibi kadınlara yardım sağlayan kuruluşları destekleyerek bu sorunları ele almaya kararlıyız. 1 milyon dolarlık fon Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Anne Çocuk Eğitim Vakfı, KAMER Vakfı, Koruncuk Vakfı, Suna’nın Kızları ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu arasında paylaştırılacaktır. Bu kuruluşlar depremden etkilenen kadın ve kız çocuklarının özel ihtiyaçlarını desteklemek için hayati önem taşıyan çalışmalar yürütüyor ve biz de bu çabalarında yanlarında olmaktan gurur duyuyoruz. Kadınların değişimin güçlü temsilcileri olduğuna inanıyoruz. Onların güçlenmesine yatırım yapmak, herkes için daha adil ve eşitlikçi bir dünya yaratmak için kritik öneme sahiptir.”

Benzer bir destek de 23 Nisan’da çocuklara yönelik çalışmalar için verildi. Bununla ilgili açıklamada da “Depremden etkilenen bölgedeki yaklaşık 850 bin yerinden edilmiş çocuğa ve onların ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceğimize odaklanıyoruz. Bu vesileyle, Türkiye deprem yardım fonumuzdan, depremden etkilenen bölgedeki çocukların ihtiyaçlarına hizmet eden on kuruluşa 1 milyon dolar bağışlayacağımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz” denildi.