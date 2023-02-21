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Deprem felaketinin yarattığı göç sorunu Meclise taşındı

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından başlayan büyük göç dalgasından en fazla etkilerinin illerden olan Mersin’e 400 bin kişinin göç ettiği belirtiliyor. Göç dalgasının başta konut olmak üzere yarattığı sorunları CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen Meclis gündemine taşıdı. Mersin’in deprem bölgesine en yakın il olması yanında, depremzede vatandaşların akrabalarının Mersin’de yoğun olarak ikamet ettiğini belirten Antmen, “Mersin deprem bölgesinden gelen tüm depremzede vatandaşlarımıza kucak açmıştır ve sonuna kadar da kucak açmaya devam edecektir. Ancak Mersin bir sosyal afet bölgesi oldu” dedi. Antmen, Mersin’e gelen depremzedelerin en az yüzde 75’inin Mersin’de kalıcı olarak ikamet etmesinin beklendiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a verdiği soru önergesinde Antmen, “ Afet sonrası gelen göç dalgasına hazırlıksız olan Mersin’nin altyapı, barınma gibi olanakların da yetersiz kalmasıyla bir “sosyal afet” bölgesine dönüşmesi nedeni ile Mersin’e  “Özel Bir Destek verilmesi ya da Özel Bir Statü Kapsamına alınmasını düşünüyor musunuz?”  diye sordu.

İYİ Parti 10 ilde yerel basına destek verilmesini istedi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, deprem sonrası yerel basın kuruluşlarının düştüğü zor duruma dikkat çekerek,  10 ilde yerel gazeteler ve medya kuruluşları için destek önerilerini 7 başlıkta topladı. Basın İlan Kurumu’nun, resmi ilan gelirlerinden alınan ve yüzde 15’e varan Basın İlan Kurumu payının 6 ay süreyle kesilmemesi, uydu kiralarının 6 ay boyunca alınmaması, sahada çalışan kamera ve ekipmanları göçük altında kalanlara ekipman desteği  sağlanması,  2023 sonuna kadar SGK prim desteği ve uzun vadeli kredi  İYİ Parti’nin önerileri arasında yer alıyor.

TBMM’de Acil Durumlar ve Afet Komisyonu önerisi

“Aktif fay hatları üzerinde bulunan Türkiye’nin Meclisi’nde, doğa olayları ve depremlerle ilgili sürekli çalışan, bilgi üreten, önlemler alan ve bunları yapabilmek için gerekli hukuki adımları atan bir ihtisas komisyonuna ihtiyaç var “ diyen  HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, Meclis’te Acil Durumlar ve Afet Komisyonu kurulması için kanun teklifi verdi. Komisyonda ülke genelinde örgütlü olan ve doğa olayları ile afet alanında çalışan sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütü temsilcileri ile bu alanda çalışan akademisyenler ve uzmanlarda görev alacak.  Acil Durum ve Afet Komisyonu, deprem, yapı stoğunun mevcut durumu ve güçlendirme başta olmak üzere doğal afetlerde gerekli önlemlerin alınması için hukuki altyapıyı hazırlayacak.

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