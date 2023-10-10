Deprem yüzünden bunalan Adanalı esnaf lezzet festivaliyle nefes aldı

⸶Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ne 923 bin kişi katıldı. Adana’da festival süresince 600 bin şiş kebap ve ciğer ile 500 bin şişe şalgam tüketildi.⸷

Adana, Türkiye’nin en önemli lezzet duraklarından… Adını verdiği kebabı, şalgamı, şırdanı gibi birçok farklı lezzetiyle ünü Türkiye sınırlarını aşan Adana, dünya çapında bir gastronomi merkezi olma yolunda ilerliyor. Adana Lezzet Festivali, yedi yıldır bu yolculuğa katkı sağlayan en önemli etkinliklerden biri… Geçen hafta Adana Lezzet Festivali’nin yedincisine katılma fırsatı buldum. 6 Ekim’de Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ile Adana Büyük Şehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın konuşmalarıyla açılan Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nde her biri gastronomi alanında başarılara imza atmış, çalışmalarıyla fark yaratmış, mutfak konusunda kanaat liderleri olarak anılan isimler bir araya geldi. Ömür Akkor, Hazer Amani, Ali Ronay, Umut Karakuş, Türev Uludağ, Tolga Atalay, Aylin Yazıcıoğlu, Yoldaş Sönmez, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Arda Türkmen gibi Türkiye’nin tanınmış şefleri festivalin en ilgi gören isimleri arasındaydı. Festival nedeniyle Adana’daki bütün oteller dolunca bazı ziyaretçiler konaklamaları amacıyla çevre illerdeki otellere yönlendirildi. Adana ili adeta açık bir mutfağa dönüştü festival boyunca… Etkinlik alanının üzerinde üç gün boyunca pişen kebapların dumanı tüttü durdu…

Oteller doldu, ek uçak seferleri kondu

Bu arada festivalle ilgili birkaç rakam da vermek isterim. Lezzet Festivali’ne 923 bin kişi katıldı. Adana’da festival süresince 600 bin şiş kebap ve ciğer ile 500 bin şişe şalgam tüketildi. Festivalin en önemli katkısı ise esnaf tarafında gözlendi. Zira 6 Şubat’ta meydana gelen ve Adana’yı da etkileyen depremin ardından işleri azalan esnaf, festival sayesinde derin bir nefes aldı.

Festival için en çok uğraşan ve yorulan isimlerden biri Ebru Köktürk Koralı oldu. Festival kapsamında düzenlenen panellerin, içeriklerin ve konuşmacıların belirlenmesinde imzası olan isimlerin başında geldi. TURYİD’de Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Ticaret Odası’nda 17’nci komite olan Restoran ve Yiyecek İçecek Hizmetleri Meslek Komitesi’nin de Başkan olan Ebru Köktürk Koralı ile festivali konuştuk. Festivalin beklentilerinin de üzerinde bir başarı yakaladıklarını anlatan Koralı, “Adana zaten marka bir şehir. Festivale büyük ilgi oldu. Ek uçak seferleri kondu. Oteller doldu taştı. En önemlisi depremden sonra halk için, esnaf için çok büyük bir moral oldu” dedi.

Festivalin kent ekonomisine büyük katkı sağladığına da dikkat çeken Koralı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bütün restoranlar iyi iş yaptı. Festival boyunca fiyatlar daha çok insan yararlanabilsin diye makul tutuldu. Aslında festival bir de sezon açılışı. Adana’nın turizmine ufuk açıyor aynı zamanda. Tarımdan turizme her konuyu konuşma fırsatı bulduk. Çevre illerden katılım çok yüksek oluyor. Konferanslar dışında lezzet sahnesinde şef sunumları oldu. Adana’nın ünlü ürünlerini kullanarak sunumlar yaptı şefler.”

Hatay’ı özel olarak konuştuklarını da dile getiren Koralı, “Deprem sonrası Hatay’ın toparlanması, daha iyi bir tarım ve gelecek için neler yapılması gerektiği, moralsizliğin nasıl aşılacağına ilişkin konular elen alındı. Şıhıl Mahşi diye dolmaların şahı anlamına gelen özel bir şef sunumu yapıldı. Aynı şekilde Gaziantep için benzer bir etkinlik yapıldı” diye konuştu.

▌100 milyon turist hedefine ulaşmaya katkı sağlayacak

Festivaldeki önemli panellerden biri Akdeniz Gastronomi Turizmi başlığıyla gerçekleşen ve TUROFED Başkanı Erkan Yağcı, ÇUKTOB Başkanı Tayyar Zaimoğlu, ETÜDER Başkanı Melih Şahinöz ve AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu’nun konuşmacı olduğu paneldi. Turizmin geleceğindeki en önemli unsurlardan birinin gastronomi olduğunu vurgulayan Erkan Yağcı, bu yıl 60 milyon turist beklediklerini, önümüzdeki 5 yılda bu sayıyı 100 milyona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Yağcı ‘’Bunu başarmak için de turizmin çeşitlenmesi gerekiyor. Tedarik, hammadde, yerel üreticiden temin, sunum, üretici ve turiste bunun bu kültürle ulaşması son derece önemli. Bu turizm çeşidi artık Türkiye’de de önemsenmeye başlandı ve bu festival bu alanda öncü oldu. Bu etkinlikleri Türkiye’nin tamamına yaymalıyız’’ dedi.

Tayyar Zaimoğlu da “Adana’da kimse karın doyurmak için yemez. Keyif için, zevkle yer. Bütün yemeklerinde aşk vardır, heyecan vardır. Adana kebabı bir marka değeri haline geldi. Ancak Adana’da 500’e yakın yöresel yemekler de var. Ev yemekleri, mangalda pişenleri, turunçları, tatlıları, sokak lezzetleri, deniz ürünleri var. En lezzetli kefal havyarı mesela Adana’da çıkarılır. İçtenlik, samimiyet ve lezzet Adana’da asla değişmez. Festivalin başarısı onlarca kurumun, yüzlerce kişinin verdiği destekle katlanıyor” değerlendirmesini yaptı.

“Türkiye ürünlerini ve şeflerini yurt dışına servis etmeye başladı”

Ebru Köktürk Koralı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen Türk mutfağının imajı ve ülke markalarının tartışıldığı panelin konuşmacıları arasında Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, TRU Hospitality & Retail CEO’su Sadettin Cesur da vardı. Türk kahvesinin sınırları zaten çoktan aşmış önemli bir değer olduğunu belirten Kolbaşı, “Bu çok güzel bir örnek olsa da Türk mutfağı dünyada hak ettiği yerde değil ne yazık ki” dedi. Sadettin Cesur ise İstanbul Havalimanı’nda 34 bin metrekare alanda, operasyon şirketi olarak hizmet verdiklerini ifade ederek göreve gelir gelmez ilk işinin bir kadın şefin liderliğinde mutfak kurmak olduğunu söyledi. Cesur, “Ulusal ve uluslararası ciddi markaları da burada bir araya getiriyoruz. Buradan, dünyaya açılan bir kapıdan mutfağımızı ve markalarımızı tanıtıyoruz. Türkiye olarak ürünlerimizi, şeflerimizi artık dünyaya servis etmeye başladık” diye konuştu.