Depremin yıktığı Doğanşehir’in yeniden inşası için harekete geçti

LC Waikiki’nin Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, iş dünyasının en hayırsever insanlarından biridir. Yaptığı hayır işlerini anlatmaz ama gerçekten her yıl orta boy bir şirketin cirosu kadar parayı hayır işlerine ayırır. Bir örnek vereyim; Küçük’ün şirketi LC Waikiki 2021 yılında 303 milyon TL’lik sosyal yardım, 27 milyon TL’lik de eğitim yardımı yaptı. Malatyalı olan Vahap Küçük, 6 Şubat’taki büyük deprem felaketinin ardından hem memleketi hem de depremden etkilenen diğer illerdeki depremzedeler için tüm imkanlarını seferber etti. Depremin ilk günlerinde Malatya’daki tekstil fabrikalarını depremzedelere açtı. Giyim, ayakkabı ve battaniye gibi kışlık temel ihtiyaçları taşıyan yardım tırlarını bölgeye gönderdi. Ticaret Bakanlığı’nın başlattığı seferberliğe katıldı, e- ticaret sitesinden yapılan alışverişleri ihtiyaç sahiplerine özel fiyatlarla ticari amaç gütmeden AFAD ile koordineli olarak ulaştırdı. Depremin üzerinden 10 gün geçtiğinde bölgeye yaptığı ayni yardımların tutarı 150 milyon TL’yi aşarken “Türkiye tek yürek” kampanyasına da 200 milyon TL bağışladı. Ve şirket, halihazırda da bölgeye yardımlarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde bir sohbette Vahap Küçük’ün doğduğu yer olan Malatya’nın Doğanşehir ilçesi için çok önemli bir proje üzerinde çalıştığını öğrendim. Küçük; ilçenin tarihinin, doğasının korunarak yeniden inşası için harekete geçmiş ve bir master plan hazırlanması konusunda Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği’nden (GYODER) destek istemiş.

"Maliyeti yüksek büyük bir proje ama karşılamaya hazırız"

Konuyla ilgili detayları öğrenmek için Vahap Küçük’ aradım. “Böyle bir niyetimiz var. Doyduğumuz değil ama doğduğumuz yer, ata toprağımız” dediği Doğanşehir için harekete geçtiklerini söyledi. Özel bir master plan hazırlatmak istediklerini, bu nedenle GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu’dan destek istediklerini kaydeden Küçük, şöyle devam etti: “GYODER ile görüşme halindeyiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile de görüştük. ‘Böyle bir planınız varsa biz de destekleriz’ dediler. Doğanşehir tarihi bir şehir. Etrafında tarihi sur kalıntıları var. 10 binden fazla kişinin yaşadığı ilçe depremle yerle bir oldu maalesef. Tarihi, doğası, kültürü korunarak yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Özel bir master plan hazırlatacağız. Çok büyük bir proje ve maliyeti yüksek olacak. Master plan bizi tatmin ederse, bakanlık da onay verirse karşılamaya hazırız.”

"Fani dünya; giderken arkamızda iyi bir iz bırakmak, hayırla anılmak önemli"

Vahap Küçük’ün adını taşıdbabası Vahap Küçük, Doğanşehir’in Elmalı mahallesinde doğmuş. İlçede ve Malatya’da birçok hayır işine imza atan baba Vahap Küçük, Doğanşehir’de belediye başkanlığı da yaptı. Küçük, 2020 yılında başkanlığı sürerken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle vefat etti. Depremden sonra oğul Vahap Küçük baba ocağını yalnız bırakmadı. Çocukluğunun Doğanşehir’de geçtiğini söyleyen Vahap Küçük, “Ata toprağımız orası, bağımız bahçemiz de var orada… Şimdi bize bakıyor. Destek olmamız lazım. Fani dünya, depremde hayatını kaybedenlerin hepsinin bir hayali vardı. Uyudular ve bir daha uyanamadılar. O yüzden giderken arkamızdan iyi bir iz bırakmak, hayırla anılmak önemli. Biz de en azından evlatlarımıza bunu bırakmak istiyoruz.”

"Babam doğduğu yere aşıktı, bize yolu o açtı"

Gazetemizin Haber Koordinatörü sevgili Mustafa Kemal Çolak’ın hazırladığı “İz Bırakan Babalar” adını verdiği çok özel bir kitap var. Bu kitapta ünlü iş insanları babalarını anlatıyor. Vahap Küçük de bu isimlerden biri. Babası için birkaç duygu ve düşüncesini iletmek isterim:

· Babamı üç ‘İ’ harfi ile tarif etmek mümkündür: İnfak, imar ve ikram. Babam hep veren el olmuştur.

· Doğduğu yere aşıktı. Hayatının her dönemini Doğanşehir’de geçirmek istiyordu ama biz evlatları olarak bizimle olsun istiyorduk. Bütün aile fertlerinin ortak kararıyla İstanbul’da yaşamaya ikna ettik. İstanbul’da bir kışı zor geçirdive doğduğu beldeye döndü. İstanbul’a dönerken bizlere “Ben İstanbul’da çocuklarımın babasıyım ama orada Doğanşehirliler’in babasıyım” dedi.

· Doğanşehir’e yaptığımız sosyal yatırımlar hep babamızın istek ve arzusuyla oldu. Üniversite, sağlık ocağı, okul, yurt ve tekstil atölyeleri onun ısrarı ve takibi neticesinde hayata geçti.

· Belediye başkanlığı süresince kazamıza birçok hizmetin gelmesine aracı oldu. Doğanşehir’e doğalgazın gelmesi, altyapının komple değişmesi, köy yollarının asfaltlanması, sokaklara parke döşenmesi, 120 yataklı devlet hastanesinin yapılması ilk aklıma gelenler…

· Yolu o açtı, hedefi o gösterdi. Gözlerimiz onun gönüllere, memleketimize bıraktığı aziz izlerde. Onunla aynı ismi taşımak şerefine nail olduğum babamın izinden gitmeyi Rabbim bana ve ailemize nasip etsin.

Tarihi milattan önceye dayanıyor, adı değil ama kendi yeniden Viranşehir’e döndü

Vahap Küçük, Doğanşehir’in çok köklü bir tarihi olduğunu ve çok eski tarihlerde adının Viranşehir olduğunu anlattı. Doğanşehir adını 1933 yılında almış. Vahap Küçük’le konuştuktan sonra ilçenin tarihine baktım. Malatya Valiliği’nin internet sitesindeki bilgilere göre, ilçenin ilk yerleşiminin M.Ö. 66 yılında Romalılar tarafından Hıristiyanlığı Asya'ya yaymak amacıyla oluşturulduğu sanılıyor. 758 yılına kadar Bizanslılar'm elinde kalan Zipetra adlı ilçe, bu tarihte Abbasi halifesi Harun Reşit tarafından ele geçirilmiş ve imar edilmiş. 1399 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından Osmanlı topraklarına katılmış, 1401 yılında ise Timur tarafından yağmalanmış. 1515 yılında tekrar Osmanlı topraklarına katılan ilçenin 1877'den önceki adı Viranşehir veya Harapşehir olarak görünüyor. 1933'te Doğanşehir adını alan şehir, 1 Nisan 1946'da Akçadağ ilçesinden ayrılarak bağımsız bir ilçe durumuna getirilerek Malatya'ya bağlanmış.