Depremzedelere ücretsiz psikososyal destek verecek

LifeClub, Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’ın vizyonuyla hayata geçirilen bir uygulama. “İyilik, Sağlık” mottosuyla üyelerinin sağlıklı yaşam alanındaki tüm ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile Haziran 2022’de faaliyetlerine başladı. LifeClub uygulaması; kişiye özel atanan bir hekim rehberliğinde bütünsel sağlık yönetimi hizmeti için LifeClub Sağlık, spordan diyete, zihin sağlığından uyku düzenine yol gösterecek programlarla LifeClub Wellness ve sağlıklı bir yaşam için ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetleri sunan LifeClub Platform modülleri ile hizmet sunuyor.

Kahramanmaraş depremlerinden önce LifeClub Genel Müdürü Elif Elkin ile buluşmak için sözleşmiştik. Geçen hafta buluştuğumuzda ana konumuz doğal olarak deprem ve yarattığı travmanın nasıl atlatılacağı oldu. Elkin’e bu konuda nasıl bir çalışma yürüttüklerini sordum. Depremzedelere ücretsiz psikososyal destek vereceklerini anlatan Elkin, “Acıbadem Sağlık Grubu bölgede sahra hastanesi kurdu, ilaç, doktor, hemşire desteği verdi. Biz de tamamen kurumlara, bireylere, depremzedelere, yakınlarına psikososyal destek için burdayız diyoruz. Hizmet vermeye başladık. Toplu firma semineri verdik ama daha yolun başındayız. Çok daha fazla ihtiyaç olacak. İnsanlar daha yaralarını sarmaya, kayıplarını ve hayatını nasıl sürdüreceğini anlamaya çalışıyor. Toplumsal dayanışma için gün bugün. Şu an iş odağımız bu yönde” diyor.

‘Depremzedeler canlarını kaybetti, milyonlarca kişi de ikincil travma yaşıyor’

Zamanlamanın önemli olduğunu da kaydeden Elif Elkin, bölgedeki 15 milyona yakın kişinin depremden etkilendiğini, en yakınlarını kaybettiğini, birebir travma yaşadığını, ülke nüfusunun kalanının da olanları izleyerek ikincil travmayı yaşadığına dikkat çekiyor. Elkin, şöyle devam ediyor: “Bölgede acılar yaşanıyor ve yaralar sarılmaya çalışılıyor. Depremzedelerin kayıplarıyla başa çıkmak için desteğe ihtiyacı var. Öte yandan sürekli İstanbul depremi ve önlem alınmazsa yaratacağı yıkım konuşuluyor. Herkes çok korkuyor, endişe ediyor. Öte yandan birşey yapamamanın üzüntüsü hepimizi derinden etkiledi. Profesyonel destek almamız gerekiyor. Konuşarak, dayanışarak, terapi alarak aşacağız bu süreci. Biz LifeClub olarak tüm imkanlarımızı seferber edip bu süreci yöneteceğiz. Planlamalarımız hazır. Bir kişiye bile faydamız olursa ne mutlu… Halka açık webinar’lar da düzenleyeceğiz. Herkesin ücretli destek alma imkanı yok. Sadece doğru zaman olsun istiyoruz. ”

Mehmet Ali Aydınlar ‘insanların daha az hastalanmasını sağlamak, yaşam kalitesini yükseltmek’ için çağırdı

Türkiye’nin ilk kişiye özel bütünsel sağlık yönetimi hizmetini sunduklarını anlatan Elif Elkin, uygulamanın hayata geçiş hikayesini şöyle anlatıyor: “LifeClub, bir start up olarak bizzat Mehmet Ali Aydınlar’ın vizyonuyla kuruldu. Ben 20 yıl ilaç sektöründe çalıştım. Mehmet Ali Aydınlar beni görüşmeye davet etti. ‘Acıbadem Sağlık Grubu olarak bugüne kadar hastalandıklarında yanlarında olduk. Onlar hastalanmadan neler yapabiliriz. Aslında temel hikaye insanların daha az hastalanmasını sağlamak, yaşam kalitesini yüksek tutmak’ dedi. Bu bakış açısı beni de heyecanlandırdı. Mayıs 2021’de şirket kuruldu. LifeClub mobil uygulaması Mayıs 2022’de Apple ve Google Store’da yerini aldı. Haziran 2022’den itibaren de sistem çalışmaya başladı. 18 yaş üzerine hizmet veriyoruz. Yıllık üyeliklerimiz var. Üyelik ücretleri alınan hizmete göre 900 TL ile 30 bin TL arasında değişiyor. Şu anda 850 üyemiz var. Üyelerimiz için özel sağlık planı oluşturup takip sürecini başlatıyoruz. Aralarında Denizbank ve Bilgili gibi grupların olduğu şirketler de çalışanları için üyelik alıyor. Şirketler özellikle pandemi sonrasında çalışanlarına online diyetisyen desteği alıyor. Daha çok yolun başındayız. Arkamızda Acıbadem Sağlık Grubu’nun gücü ve teknolojisi var. Hedefimiz ulaşabildiğimiz kadar çok insana iyilik sağlık getirmek.”

’16 erken teşhisle hayatlar kurtuldu, sağlık turizmine de katkı sağlıyor’

LifeClub’ın üyelerini doğru yönlendirdiğini belirten Elif Elkin, bu sayede zaman kaybı, tedavinin gecikmesi ve mali külfet gibi olumsuzlukları önleyebildiğini vurguluyor ve ekliyor: “Üyelerimizin hekimleri var, istedikleri kadar online görüşme yapabiliyorlar. Hekim alımlarımız devam ediyor. 16 erken teşhisimiz oldu ki bunların hiçbiri hastalık yüzünden üye olanlar değil… Tümör, kanser ve anevrizma gibi ciddi hastalıklar erken teşhis edildi ve tedaviye başlandı. Üyelerimizin yüzde 42’sinin aşıları yenilendi. Çünkü tetanos, hepatit gibi aşıların belli aralıklarla tekrarlanması gerekiyor. Mutlaka kanser gibi ciddi hastalıklar değil başka rahatsızlıklar da yakalanıyor. Örneğin üyelerimizde çok fazla haşimato çıktı.”

Elif Elkin, yurt dışından üyeleri olduğunu, sağlık turizmi için de önemli bir iş yaptıklarını belirtiyor. “Hafta sonu Türkiye’ye gelip tüm tetkiklerini yaptırıyorlar, ameliyat gerekiyorsa oluyorlar. Yurt dışında yaşayıp Türkiye’deki yakınlarına üyelik alanlar var. Anneler Günü, Sevgililer Günü gibi özel günlerde insanlar birbirlerine hediye olarak üyelik vermeye başladı” diye konuşuyor.