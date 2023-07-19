Dış politikada yaz atakları…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 gün sürecek üç körfez ülkesini ziyareti pazartesi günü başladı. Perşembe günü AB Dışişleri bakanları toplantısında AB Dışişleri ve Savunma Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in hazırladığı ‘’Türkiye’’ çalışması ele alınacak. Bu toplantıda, Rusya’nın tahıl sevkiyatını durdurması kararının önlemesi için konu müzakere edilecek. Tahıl ihracat yollarının açılıp, insanlık için yaşamsal olan bu işin sürdürülmesine çalışılacak.

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin 6 Şubat Deprem felaketiyle gelen kurtarma ekibiyle başlayan yakınlaşma, Erdoğan ve Miçotakis’in seçilmeleri sonrası karşılıklı tebrikleşmesiyle yeni bir aşamaya geçti. Ege Denizi’nin iki yakasında yeni gelişmeler yolunda barışçıl adımlar atılacağı düşünülen bir döneme girildi.

MİT Başkanı iken Suriye ile müzakereleri yürüten Hakan Fidan’ın Dışişleri Bakanı olması, Suriye ile üst düzey ilişkilerde olumlu gelişmeler olması ümidini artırdı. İsveç’in NATO’ya girmesi konusundaki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olumlu yaklaşımı, ABD ile Türkiye arasında cumhurbaşkanları düzeyinde yeni bir yakınlaşmaya yol açtı.

Mısır’la karşılıklı büyükelçi ataması, ilişkilerin yumuşamasına ve iki ülke arasındaki ticaretin sınırlı da olsa, artmasına yol açabilecek bir gelişme olarak ortaya çıkıyor.

Bana göre bu gelişmelerden en önemlisi, AB ile sorunları çözme yolunda atılacak adımlar olacak. Unutmayalım, bu yüzyılın başında Türkiye AB çıpası ile önemli gelişmeler elde etmişti. Henüz iyimser olmamızı sağlayacak gelişmeler ufukta görünmüyor. Ancak bizi ümitvar kılan Türkiye’nin yüzünü yeniden Batı’ya ve Avrupa’ya çevirmesi. Bu işin yeşil ışığı Türkiye-AB Gümrük Birliği revizyonu yapılmasıyla mümkün, olumlu gelişmeyi buradan ölçebiliriz.

Yaz dönemindeki çok yönlü dış politika hamlelerini önemli olarak görmekle kalmayıp, dünya genelindeki ‘’itibarlı yalnızlık’’ olarak nitelenen yalnızlaşmanın seyrelmesinde gerekli olduğuna inanıyorum.

GÜNÜN NOTU: Hollanda’nın yeni başbakanı, Anadolu topraklarından yetişme Dilan Yeşilgöz olacak. Avrupa genelinde ilk kez bir mülteci bu konuma erişiyor…