Dokuz aylık ilk bilançolarda kârlılıklarda %15,8 artış var

Geçtiğimiz yılın dokuz aylık döneminde 109 milyar TL kâr açıklayan 55 şirket, 2024’ün aynı döneminde kârı 126 milyar TL’ye taşıdı. Oluşan kârda toplam 17,2 milyar TL artış yaşanırken, oran %15,8 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyonun %49,38 olduğu bir ortamda şirketlerin kârları enflasyonun altında kaldı. Borsada işlem gören şirketlerin henüz yüzde 10’unun bilançosu açıklandı. Ancak ilk veriler şirket kârlılıklarındaki zayıf kalacağına işaret ediyor. Bununla birlikte seçici hareketlerle öne çıkanlar var.

Sigorta şirketleri yüksek kâr artışıyla önde

Kâr artışı sağlayan 18 şirket arasında özellikle Türkiye Sigorta ve Anadolu Sigorta dikkat çekti. Sigorta şirketlerinin kâr artışı %40’ın üzerinde gerçekleşerek sektördeki pozitif performansı öne çıkardı. Anadolu Sigorta 4,87 ve Türkiye Sigorta 6,01 F/K oranı ile kendi sektöründe en düşük F/K’ya sahip iki şirket olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz yılın dokuz aylık döneminde zararda olan Erdemir ve İsdemir gibi büyük şirketler de dahil olmak üzere 6 şirket, 2024’ün dokuz aylık döneminde ise kâr açıkladı.

ZEYNEP’E SOR

VOLATİLİTE Mİ, STABİLİTE Mİ?

Volatilite; fırsatlar, arbitraj, likidite artışı, çeşitlendirme. Yüksek risk, stres, duygusal baskı, uzun vadeli etkilenme, likidite riski.

Stabilite; düşük risk, uzun vade, öngörebilme, düşük stres, sabit gelirliye uygunluk. Düşük getiri, fırsat azlığı, yavaş büyüme, sabit kazanç.

Kurumların beklentisi olumlu yönde. Gelir ve kârdaki büyüme hissenin fi yatını destekliyor

Türk Telekom’un dokuz aylığı nasıl gelir? Kurumların hisseye yönelik beklentileri nedir?/Can Baysal

Can, Türk Telekom Nisan 2021’de gördüğü en düşük seviyesi 5,07 TL’nin sonrasında oldukça güçlü bir çıkış sergiledi. Geçtiğimiz ağustos ayında da en yüksek 57,80 TL’ye kadar yükseldi. Ardından gelen satışlarla gerilediği gözlendi. Bununla birlikte gelir ve kârdaki büyüme hisseyi destekliyor. Son paylaştığı 2024 altı aylık mali tablolarında da büyümenin sürmesi olumlu. Önemli bir değişim olmaması halinde yıl sonunda da büyüme ivmesi korunacak. Bunun da fiyatı desteklemesi muhtemel beklenti. Aracı kurumların hisseye yönelik tahminleriyse olumlu. Ağırlıklı olarak endeksin üzerinde bir performans sağlaması yönünde beklenti söz konusu.

Santrali çift yakıta dönüştürmek için kredi alacak. Borçluluk yapısı kabul edilir boyutta

Aksa Enerji’nin yatırım için de olsa bu şartlarda kredi alması riskli değil mi?/Mustafa Perver

Mustafa, firmalar faaliyetlerini yürütürken gerek duymaları halinde dış kaynaklara başvurabilir. Şirket, mali yapısını da nazara alarak kredi ya da tahvil yoluyla fon teminine gider. Aksa Enerji Gana Tema’da 370 MW kurulu güce sahip akaryakıt santralinin çift yakıta dönüşümüyle ilgili olarak Bayern LB’den kredi alacağını duyurdu. Kredinin faiz ve süresi gibi detayları hakkında ise bilgi paylaşımında bulunmadı. Öte yandan altı aylık mali tablolarında net borçları %19 artarak 22 milyar TL’ye yükseldi. Kaynakları içinde kısa vadeli borçlar %25, özkaynakları da %58 seviyesinde. Bu itibarla borçluluk yapısı risk oluşturacak nitelikte değil.

YATIRIM FONLARI

İş Portföy’ün kurduğu TTE Fonu 1 yılda %31,38 değer kazandı

TTE BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi HSF, portföyün %80’ini BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi’ndeki hisselerde değerlendiriyor. Geçen bir yılda %31,38 performans sergiledi. Son 1 ayda ise %3,98 geriledi. Fonun portföyünde ağırlıklı olarak Aselsan, Mia, Logo, Altınay ve Reeder hisseleri yer alıyor. Yakın zamanda Aselsan, Altınay, Hitit Bilgisayar, Manas Enerji ve Kafein Yazılım hisselerinden alım yaptı. Reeder, Mia, Logo, Karel ve Escort Teknoloji hisselerinden ise satışta bulundu. İş Portföy’ün kurduğu fonun, risk düzeyi 7 seviyesinde. Yıllık yönetim ücreti %1,90 olurken 72.730 yatırımcısı bulunuyor. Alış valörü 1, satış valörü 2 olan fonun toplam değeri 2.229.831.501 TL. Dolaşımdaki pay adedi 3.092.714.237 olurken yüzde 34,36 doluluk oranına sahip. Fonun, %1,40 pazar payı bulunuyor.

TAHVİL

Dardanel, %72,54 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Dardanel, nitelikli yatırımcılara 25.10.2024 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 90.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %56, bileşik faizi ise %72,54’e denk geliyor. 175 gün vadeli bono, aylık kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 5 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise 5,37 olacak. Bononun vadesi ise 18.04.2025. 25 Ekim tarihli TLREF %48,79 seviyesinde bulunuyor.

%56 YILLIK BASİT FAİZ

Dardanel’in çıkardığı bononun yıllık %56 basit faiz oranı TLREF’in yaklaşık 7,21 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 25.10.2024 olurken vade tarihi 18.04.2025 olacak. Piyasada TRFDRDL42510 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ASELSAN

Yeni bir anlaşmaya imza attı. İhracat Asya ve Afrika kullanıcılarına yönelik olacak

Aselsan ile Baykar arasında toplam bedeli 95.116.802 dolar olan satış sözleşmeleri imzalandı. Anlaşmanın ağırlıklı kısmı Asya ve Afrika’daki son kullanıcılar için dostdüşman tanıma sistemi, uydu haberleşme sistemleri, telsiz sistemleri, güdüm sistemleri ve elektro-optik sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatını kapsıyor. Tutar, Aselsan’ın yıllık gelirinin %3,3’ü seviyesinde. Savunma sanayi alanında faaliyet yürüten şirketlerin ortak projelerde yer alması uzun vadede sinerji sağlaması ve yeni açılımlara olanak tanıması açısından önemli. Söz konusu durum yeni projelerin gelişimine katkıda bulunabileceği gibi ihracatı da destekleyecektir. Aselsan’ın yılbaşından bu yana açıkladığı yeni işlerin toplam tutarı yıllık gelirinin %91’i seviyesinde bulunuyor.

EKOS TEKNOLOJİ

Balıkesir OSB’deki üretim faaliyetlerini Hendek Fabrikası’na taşıyacak. Maliyetleri azaltacak

Ekos Teknoloji, geçtiğimiz ocak ayında Balıkesir OSB’de kiraladığı tesiste başlattığı üretim faaliyetlerini, Hendek fabrikasına taşımaya karar verdi. Bunun gerekçesi olarak da operasyonel maliyetleri azaltmak ve üretim verimliliğini artırmak olarak açıkladı. Taşınmanın kasım sonuna kadar tamamlanacağı ve firmanın üretim sürecine olumsuz bir etkisinin olmayacağı belirtildi. Şirket açıklamasında, Balıkesir OSB’deki yatırımlarını ise devam ettiğini belirtti. Kasım 2023’te borsaya gelen Ekos Teknoloji, ilk açılışını tavandan 14,04 TL’den gerçekleştirirken sonrasında güçlü bir çıkış sergiledi. Şubat 2024’te en yüksek 73,30 TL’ye kadar çıktı. Buradan gelen satışların ardından düşen hissede satış baskısı sürüyor. Bu yılın ilk yarısında ise zarar açıkladı.

BİRLEŞİM

Demiryolu hattının mekanik ve elektrik tesisat işini aldı. Gelirini ve kârını daha da büyütmeli

Birleşim Mühendislik ve %100 bağlı ortaklığı Erde Mühendislik, birlikte aldıkları yeni işleri yatırımcılarıyla paylaşıyor. Bu çerçevede 24 Ekim tarihli açıklamada iki firmanın RMİ Rönesans Medikal ile Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nin mekanik ve elektrik tesisat işlerinin alındığı belirtildi. Bu iş çerçevesinde iki firma toplamda güncel kurla 108.154.346 TL’lik iş yapacak. İki firmanın aldığı bir diğer iş ise Bandırma-Bursa arası Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı’nın mekanik ve elektrik tesisat işleri ile ilgili. İki firma bu iş için toplamda 120.547.933 TL’ye anlaştı. Birleşim Mühendislik, yılın ilk yarısında satışlarını %15 geriletirken dönem sonunda kârını %66 düşürerek 84,99 milyon TL’ye geriletti. Daha kârlı işler almalı.