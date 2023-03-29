Döngüsel ekonomi ve sağlıkta yeni fikirlere 50 milyon TL’lik fon ayırdı

Günümüzün en cazip yatırım alanlarının başında startup’lar geliyor… Yatırım fonları ve melek yatırımcılar fikir aşamasındaki birçok girişime yatırım yapıyor, ticarileşmelerinin yolunu açıyor. Öte yandan reklam ve tanıtım startup’ların çok aşina olmadığı bir dünya. Aralık 2022’de kurulan Manivela Ventures, bu ihtiyaçtan yola çıktı ve startup’ların pazarlama ihtiyaçlarına odaklandı. Şirketi Ahmet Akyol ve Melih Bulu kurdu. Yolcu360, Ahmet Akyol’un yatırımcı olduğu startup’lardan. Manivela Ventures’ın yatırım komitesinde Özer Balkız, İzzet Darendeli, Fırat Demirel, Cem Duran, Emre İyibilir; danışma kurulunda ise Osman Çelik, Çetin Kaya Koç, Murat Soycengiz bulunuyor. Şirket bu yıl en az beş girişime 50 milyon TL yatırım yapmayı planlıyor.

Manivela’nın yatırım planlarını konuşmak için Yatırım Komitesi Sözcüsü Dr. Cem Duran ile buluştuk. Manivela Ventures’ın Türkiye’deki ilk pazarlama desteği öncelikli girişim sermayesi şirketi olduğunu söyleyen Duran, “Girişimciler yatırım alıyor ama genelde aldıkları yatırımı nasıl harcayacaklarını bilmiyorlar. Manivela Ventures, 2004 yılından beri medya satın alma başta olmak üzere iletişim yatırımları ve pazarlama yönetimi konusunda faaliyet gösteren Speed Medya’nın tecrübesiyle finansal gücünü birleştirerek genç şirketlere pazarlama konusunda yeni ufuklar açmayı hedefliyor” diyor.

İyi bir girişim olursa yatırım miktarı artırılacak

Döngüsel ekonomi, özellikle ikinci el sektörü ve paylaşım ekonomisi üzerinde durduklarını kaydeden Duran, şöyle devam ediyor: “Biz ürün satışı başlamamış veya yeni ticarileşmiş girişimleri seçmeye özen gösteriyoruz. Kişilerdeki girişimci ruha önem veriyoruz. Sonrasında fikir geliyor. Yatırım yapacağımız projeleri seçerken, güncel ihtiyaçlara dijital çözümler sunan fikirlere öncelik veriyoruz. Reklam desteği ile büyüme potansiyeli olan startup’lar bir diğer önceliğimiz. Bu aşamadaki startup’larla ayakları yere basan kazan-kazan modeli geliştirebileceğimizi düşünüyoruz. Döngüsel ekonomi; özellikle ikinci el sektörü ve paylaşım ekonomisi üzerinde duruyoruz. Bu alanda elektronik ve hazır giyim ön plana çıkan sektörler. Bunların yanı sıra sağlık sektöründeki startup’larla da ilgileniyoruz. Bu yıl en az 5 girişime yatırım yapacağız ve onları dünyaya açacağız. Çünkü artık herkesin yurt dışı odaklı olması gerekiyor. Türkiye pazarında milyar dolarlık şirket olmak çok zor. Biz bu yıl için 50 milyon TL fon ayırdık. İyi bir girişimci bulursak bu rakam artabilir.”

Türkiye’den çıkacak yeni unicorn fintech olacak

Cem Duran, önümüzdeki dönemde Türkiye’den çıkacak yeni unicorn’un fintech girişimi olacağına inanıyor ve ekliyor: “2018 yılına kadar Türkiye’nin bir unicorn’u yoktu. O yıl startup’ların aldığı toplam yatırım 20 milyon dolardı. Aynı yıl ABD’de bir köpek dolaştırma uygulaması 300 milyon dolar yatırım aldı. Dolayısıyla daha gidecek çok yolumuz var. Girişimci sayısının artması lazım. Artık Boğaziçi Üniversitesi’nde okuyan öğrenci de Anadolu’da okuyan bir öğrenci de girişimci olmak istiyor. Çoğu başarısız olacak ama başarılı girişimciler de çıkacak aralarından.”