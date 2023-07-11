Dört otelin yatırımı sürüyor, hedef Anadolu’da büyümek

Er Şirketler Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Er Yatırım; kömür, madencilik ve denizcilik şirketleri olan grubun turizm alanına yatırım yapma kararı doğrultusunda 2005 yılında kuruldu.

Şirket, “Markalı şehir içi otel yatırımcısı” olma ve uluslararası fon değerine sahip bir gayrimenkul portföyü yaratma hedefi doğrultusunda, 300 milyon dolarlık bir yatırımla 10 yılda 20 otel yapma kararı aldı. Uluslararası büyük otel markalarıyla görüşmeler yaparak 2014 yılında, Four Points by Sheraton markasının franchise hakkını aldı. 2015 yılı itibariyle, otel yatırımlarına start verdi. İstanbul Kağıthane ve İzmir Bayraklı’daki oteller hizmete girdi. Kartal, Ataşehir, Eminönü ve Gebze’de dört otelin yatırımı devam ediyor. Grubun ana hedeflerinden biri Anadolu’da büyümek. Büyüme planlarında Avrupa da bulunuyor. Bu çerçevede Almanya ve İtalya’da yatırım yapılacak. Bu ülkelerde yatırım için görüşmeler devam ediyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ergenç, şirketin web sitesinde Er Yatırım olarak dünyanın en önemli otel zincirlerinin, en seçkin temsilcisi olmak için çalıştıklarını vurguluyor. Genel Müdür Ferzan Çelikkanat ise “İstanbul başta olmak üzere, Türkiye çapında uluslararası zincir markalarla birlikte turizm yatırımlarımızı hayata geçirmekte kararlıyız. Şehir içi orta ölçekli iş otelleri yapmayı planlıyoruz. İstanbul ağırlıklı olmak üzere Anadolu’nun İstanbul’un en önemli tamamlayıcı hizmet ayağını oluşturduğunu düşünmekteyiz. İzmir, Eskişehir, Konya, Mersin, Gaziantep, İzmit, Çanakkale, Adana, Mardin, Diyarbakır, Trabzon yer almayı planladığımız öncelikli şehirlerimizden bazıları olacak” diyor.

Geçtiğimiz günlerde Er Yatırım bünyesinde yer alan ve dünyanın en büyük uluslararası otel zinciri Marriott’un markalarından biri olan Kağıthane’deki Four Points by Sheraton İstanbul’un Otel Müdürü Volkan Uysal ile buluştuk. Otelcilik kariyerine 2001 yılında Büyük Ankara Oteli’nde başlayan Uysal, Hilton Ankara ve Rixos Ankara’da çalışmış. Mercure Otel ile İstanbul’a gelmiş. Starwood Grubu’nda da çalışan Uysal, altı ayı aşkın bir süredir de mevcut görevini sürdürüyor. Uysal, otelin 30 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirildiğini ve Eylül 2021’de hizmete girdiğini anlatıyor ve ekliyor: “Segment olarak farklıyız. Ulaşılabilir lüks diye adlandırılan bir hizmet veriyoruz. Hem dünya hem İstanbul artık büyük otellere doydu. Bizim hizmet modelimizde mini bar var ama misafirimiz kendi dolduruyor. Otopark var ama vale yok, kendi park ediyor. Bu da yatırımcı açısından karlılığı artırıyor.”

Şampiyonlar Ligi ve Orta Doğulu turistle toparlanma başladı

Uysal, 173 odalı otelin pandemi sonrasında 2022 yılını beklentilerin üzerinde dolulukla geçirdiğine dikkat çekiyor. 2023 içinde beklentilerinin yüksek olduğunu anlatan Volkan Uysal, depremin etkisinin yoğun hissedildiğini ancak yılın ikinci yarısıyla birlikte toparlanmanın başladığını söylüyor. Geçen yıl 10 binin üzerinde misafir ağırladıklarını kaydeden Uysal, şöyle devam ediyor: “Deprem felaketi olmasa bu yıl 20 bin sınırını geçeceğimizi öngörüyorduk. Geçen seneki rakamları rahatlıkla tutturmayı hedefliyoruz. Şampiyonlar Ligi finali ve yaz döneminde Orta Doğulu müşterilerin artmasıyla doluluk oranları yüzde 80’i buldu. Bundan sonra da bu şekilde devam etmesini öngörüyoruz.”

Çok fazla yatırım talebi var, başka bir otel markası düşünülmüyor

Volkan Uysal, Marriott’un Er Yatırım ile iş birliğinden memnun olduğunu belirtiyor. Çok fazla yatırım talebi geldiğini kaydeden Uysal, şöyle devam ediyor: “Şirketimizin ana hedefi Anadolu’da büyümek. Bizim gibi markalar artık daha fazla ilgi görüyor. Marriott dışındaki zincirler de bunun farkında ve pazara büyük ilgi gösteriyorlar. Er Yatırım, ikinci bir otel markasıyla büyümeyi düşünmüyor. Orta ve uzun vadede öncelikli hedef mevcut yatırımları hayata geçirmek. Bunun dışında ortaya çıkacak fırsatlar değerlendirilecek. Hem yurt içinde hem yurt dışında yatırım fırsatları takip ediliyor.”

Personel sıkıntısı var, gençlerin tercih ettiği bir sektör olmaktan çıktı

Volkan Uysal, turizm sektöründe personel sıkıntısı yaşandığına dikkat çekiyor ve ekliyor: “Artık gençlerin tercih ettiği bir sektör olmaktan çıktı. Turizm meslek liselerinin daha aktif hale getirilmesi en büyük temennimiz. Gençler burayı geçici iş olarak görüyor. EYT’nin de olumsuz etkisi oldu. Ayrıca personel, enerji maliyetleri çok yüksek. Gıda fiyatları her gün değişkenlik gösteriyor. Bunlar da sektörü zorluyor.”

Bu arada Four Points by Sheraton İstanbul’da 60 kişi çalışıyor. Otelde sürdürülebilirlik konusuna büyük önem veriliyor. Sürdürülebilir Turizm Belgesi’nin yanı sıra, enerjide ve çevresel tasarımda liderlik anlamına gelen, çevre dostu bina sertifikasyon sistemi olan Gold LEED Sertifikası’na sahip olduklarını belirten Volkan Uysal, aynı zamanda Turizm Bakanlığı’nın kriterleri ile belirlenen Yeşil Yıldız Belgeli oteller projesini de tamamlama aşamasında olduklarını söylüyor. Uysal, otelde organik bir bahçeleri olduğunu da anlatıyor ve ekliyor: “Yeşillik, domates, biber, soğan gibi kahvaltılık ürünleri yetiştiriyor ve oradan büfeye aktarıyoruz.”