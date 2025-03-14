Döviz fonlarının aylık getirisi para piyasası fonlarının iki katı

Yatırım fonları içerisinde döviz fonları şimdilerde yatırımcıların gözdesi konumunda. Para piyasası fonlarının aylık getirisi %3,4 olurken döviz fonlarının aylık getirisi iki katı seviyesinde bulunuyor.

Yatırım fonları içerisinde alternatif arayışında olan yatırımcılar için döviz fonları önemli bir senek konumunda bulunuyor. Bu fonlar, enflasyon karşısında kazanç sağlamak isteyen yatırımcıların şimdilerde adeta gözdesi konumunda bulunuyor. Döviz fonları son dönemde sergiledikleri performansları ve yüksek getiri potansiyeliyle dikkat çekiyor. Para piyasası fonları aylık yüzde 3,4 getiri sağlarken, döviz fonları bu oranın iki katına ulaştı. Yatırımcılar, değişken piyasa koşullarında risk-getiri dengesini de koruyarak en iyi performansı da yakalamak için alternatif fonları değerlendiriyor.

Para piyasası fonlarında aylık getiri yüzde 3,37

Para piyasası fonları, düşük risk profiliyle öne çıkarken, aylık getirileri sınırlı kalıyor. En yüksek getirili para piyasası fonları incelendiğinde, Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu yüzde 3,53 ile listenin başında yer alırken, onu yüzde 3,51 ile Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu takip ediyor. Diğer fonların getirileri de yüzde 3,37 ile 3,44 arasında değişiyor ve yatırımcılara istikrarlı fakat sınırlı bir getiri sağlıyor. Öte yandan, döviz bazlı yatırım fonları çok daha yüksek getiri oranlarıyla dikkat çekiyor. Tera Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fonu yüzde 9,51’lik aylık getirisiyle ilk sırada yer alırken, onu yüzde 7,62 ile Nurol Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fonu izliyor. Genel olarak yüksek getirili döviz fonlarının performansı yüzde 7,41 ile 9,51 arasında değişiyor. Bu da para piyasası fonlarının neredeyse iki katına denk geliyor. Bu tablo, yatırımcıların risk algılarına ve portföy çeşitlendirme stratejilerine bağlı olarak döviz fonlarına yönelimlerinin artabileceğini gösteriyor.

ZEYNEP’E SOR

ETKİNLİK ORANI MI, ETKİNLİK SÜRESİ Mİ?

Etkinlik oranı; verimlilik, finansal performans göstergesi, karşılaştırabilme, uzun vadeli. Tek başına ve kısa vade için yetersizlik, yanıltıcılık.

Etkinlik süresi; işletme döngüsü, verimlilik, dalgalanmalara duyarlılık. Sektöre göre değişkenlik, kısa vadeli, tek başına yetersizlik.

Liman yatırımlarına gitmeyi hedefliyor. Demiryolu lojistiği ile birleştirmeyi amaçlıyor

Pasifik Lojistik’in liman yatırımına gideceği söyleniyor. Bu konudaki gelişmeleri öğrenebilir miyim? / Hasan Soytürk

Hasan, ileriye dönük projeler, şirketlerin büyüme stratejileri ve pazarda rekabet avantajı elde etme çabalarının göstergesidir. Liman yatırımları, özellikle deniz taşımacılığı ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren şirketler için büyük bir fırsat sunar. Şirket yöneticilerinin basında yer alan açıklamalarına göre Akdeniz, Ege ve Marmara Denizi’nde liman yatırımlarına yönelik planları olduğu gözleniyor. Bu yatırımlar, Suriye’ye giden demir yollarının açılmasıyla bağlantılı olarak daha da önemli hale gelecektir. Öte yandan Haziran 2023’te borsaya gelen Pasifik Lojistik, güçlü bir ivme sergilerken son bir yılda %126,62 yükseldi.

Esas faaliyetlerinden kâra döndü. Yatırımcısının daha güçlü sinyal beklediği anlaşılıyor

Türk Telekom’un altı aydır aynı seviyede kalması normal mi? / Fırat Kaya

Fırat, borsada bir şirket, büyüme potansiyeline, kâr marjlarına ve gelecekteki projeksiyonlarına göre alım satıma konu olur. Ancak bazen fiyat durağan kalabilir. Bu durum, genellikle yatırımcıların piyasada belirsizlik hissetmesi ya da şirketin kısa vadede büyük bir gelişme göstermemesiyle ilişkilidir. Türk Telekom, geçtiğimiz haziran ayından bu yana yatay bir seyir izliyor. Şirketin 2024 yıl sonu satışları %12 artarken esas faaliyeti zarardan kâra döndü. Yıl sonu kârı %64 geriledi. Hissenin fiyatı son bir yılda %70,59 yükselirken geride kalan altı ayda yükseliş %8,33 seviyesinde kaldı. Yatırımcılar alım için daha güçlü sinyal bekliyor.

YATIRIM FONLARI

Qinvest Portföy’in EKF Fonu, kira sertifikası portföyüyle bir yılda %56,97 kazandırdı

Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu (EKF), yatırımcılara düzenli kira geliri sağlamak amacıyla yapılandırılmış bir fon olarak öne çıkıyor. Fonun portföyü %77,79 oranında özel sektör kira sertifikaları, %18,55 katılma hesapları ve %3,66 kamu kira sertifikalarından oluşuyor. Fon, faizsiz yatırım araçlarına odaklanıyor. 2,07 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşan EKF, ekimden bu yana düzenli artan yatırımcı sayısı ile dikkat çekiyor. Fon, 4.564 yatırımcıya sahip olup, doluluk oranı %26,13 seviyesinde. Kira sertifikalarına odaklanan stratejisiyle piyasa oynaklığından nispeten daha az etkileniyor ve düşük risk profiline sahip bulunuyor. Risk değeri 3 seviyesinde olan EKF, son bir yılda %56,97 ve son bir ayda %3,22 kazandırdı. İstikrarlı nakit akışı arayanlara alternatif sunuyor.

TAHVİL

Sümer Varlık, TLREF+%3,5 faizden bono ihraç etti

Sümer Varlık, nitelikli yatırımcılara 12.03.2025 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 130.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%3,5 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 11.03.2026 olacak.

TLREF+%3,5 YILLIK FAİZ

12 Mart tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %42,22 seviyesinde bulunuyor. Sümer Varlık’ın çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %3,5 verecek. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFSUVY32617 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

LİNK BİLGİSAYAR

Teknopark Yönetimi projeyi onayladı. İK yönetiminde tam otomasyon sağlamayı hedefliyor

Link Bilgisayar, insan kaynakları süreçlerini dijitalleştirmek amacıyla geliştirdiği “Link Smart HR” projesinin, Gazi Üniversitesi Teknopark Yönetimi tarafından onaylandığını duyurdu. Onay ile proje, Robotik Süreç Otomasyonu (RPA), Yapay Zekâ (AI), Makine Öğrenmesi (ML), Doğal Dil İşleme (NLP) gibi yenilikçi teknolojilerle İK yönetiminde tam otomasyon sağlamayı hedefliyor. İnsan kaynakları teknolojileri, işe alım, performans yönetimi, devamsızlık takibi ve veri güvenliği gibi süreçlerin daha etkin yönetilmesine olanak tanıyor. Link Smart HR, bulut tabanlı ve ölçeklenebilir altyapı ile esnek ve güvenilir çözümler sağlayacak. Büyük veri analitiği ve yapay zekâ desteğiyle, kurumların insan kaynakları süreçlerinde veri odaklı kararlar almasını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

AKFEN GMYO

Terminal Kadıköy projesinin iskanını aldı. Açılış hazırlıkları başladı Düzenli gelir sağlayacak

Akfen GMYO, %100 bağlı ortaklığı Fıratcan İnşaat bünyesinde geliştirilen Terminal Kadıköy projesinin Yapı Kullanma İzin Belgesi’ni aldığını duyurdu. İstanbul Söğütlüçeşme Tren İstasyonu Yüksek Hızlı Tren Garı kapsamında geliştirilen proje için açılış hazırlıklarının hızla devam ettiği belirtildi. Gayrimenkul projelerinde ulaşım hatlarıyla entegre ticari alanların geliştirilmesi, şehir içi dinamiklere önemli katkı sağlarken aynı zamanda düzenli gelir akışı da sağlıyor. Akfen GMYO, Terminal Kadıköy projesi kapsamında yeme içme, kültürel tesis ve hizmet alanlarının işletmesini, Akfen Turizm’e devretmişti. Bu iş birliği kapsamında yıllık 9,6 milyon euro kira geliri elde edecek. Gelişme, Akfen GMYO’nun kira gelirlerini artırmasına önemli bir katkısı olacak.

KARDEMİR

Sektörün güçlü üreticilerinden Amsted Rail ile iş birliğine gidiyor. Ortak çalışma yürütülecek

Kardemir, dünyanın en büyük entegre demiryolu ekipmanları ve döküm demiryolu tekeri üreticisi olan ABD merkezli Amsted Rail ile iş birliği anlaşması imzaladı. 5 Mart günü imzalanan mutabakat zaptı, global pazarlara yönelik ortak çalışmalar yürütülmesini kapsıyor. Demiryolu taşımacılığı, küresel lojistik ağlarının güçlenmesiyle birlikte stratejik bir büyüme alanı olarak öne çıkıyor. Kardemir, özellikle demiryolu tekeri üretiminde Türkiye’nin öncü şirketlerinden biri olarak, küresel pazarda daha etkin bir konum elde etmeyi hedefliyor. Amsted Rail ile yapılan bu anlaşma, teknoloji transferi, üretim kapasitesinin artırılması ve ihracat pazarlarının genişletilmesi açısından önemli fırsatlar sağlamaya da olanak veriyor. İş birliği rekabet gücüne de katkı sağlayacak.