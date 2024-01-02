Dünya devlerinin sistemlerini Türk mühendisler yönetiyor

SoftwareOne, müşterilerine uçtan uca yazılım, dijital dönüşüm ve bulut teknolojisi çözümleri sunan, alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden biri… Merkezi İsviçre’de olan şirketin temel amacı kurumların tüm teknolojik ihtiyaçları için güvenip başvurabilecekleri bir iş ortağı olmak. 90 ülkede yaklaşık 9 bin civarında çalışanıyla faaliyet gösteren SoftwareOne, 65 bin ticari müşteriye 7.500’den fazla üreticinin yazılım ve bulut çözümleriyle hizmet sunuyor. SoftwareOne Turkey de siber güvenlik, otomasyon ve uygulama modernizasyonu konularında şirketlere hizmet veriyor… Şirketin 2023 Türkiye cirosunun 1 milyar TL’nin üzerinde olması bekleniyor.

SoftwareOne Turkey CEO’su Irmak Pakdemir ile buluştuk. Türkiye’de en büyük ilk 50 firmanın tamamıyla, ilk 500 firmanın ise yüzde 80’i ile çalıştıklarını anlatan Pakdemir, 2023’te başarılı sonuçlar aldıklarını vurguladı. Irmak Pakdemir, sözlerine şöyle devam etti:

2024 yılında hedef Uzakdoğulu firmalarla çalışmak

“Çalıştığımız sektörlerde başı bankacılık ve telco şirketleri ilk sırada. Fintech ve perakende şirketleri tarafında ciddi büyüme sağladık. Yaptığımız yatırımların karşılığını aldık ve döviz bazında dört kat büyüme yaşadık Türkiye’de. Bulut sistemlerinin yönetilen hizmetlerde öyle bir noktaya geldik ki ihracat tarafından yüzde 700 büyüdük. 2023 yılında Türk mühendislerini Türkiye’den ayrılmalarına gerek kalmadan yurt dışına açtığımız bir yıl oldu Avrupa’nın en büyük bankalarından birinin, Avrupalı perakende devi Spar’ın sistemleri Türk mühendisler tarafından yönetiliyor. Avrupa’nın en büyük teknoloji zincirlerinden birinin ihalesini kazandık.”

Avrupa’da güçlü olduklarını, şimdi Uzakdoğu pazarındaki firmalarla çalışmak istediklerini kaydeden Pakdemir, “Merkez Türkiye’den çok memnun… Yurt dışından ciddi talep alıyoruz. Türkiye’de 80 kişilik bir ekibiz ama 1000 kişilik bir mühendis havuzunu yönetebiliyoruz. Uzakdoğulu firmalar hız, güvenlik ve tasarruf istiyorlarsa biz buradayız” dedi.

“Türk servis şirketlerine yeni iş alanı açıyoruz”

SoftwareOne’ın dört kıtada 15’ten fazla ülkede bir uzun dönem staj programı var. Stajyerler, DevOps, Bilgi Güvenliği ve IAM alanlarında nitelikli bir eğitim sürecinden geçiyor. Eğitimleri boyunca teknik ve kişisel gelişim konularında deneyimli mentorlar tarafından destekleniyor. SoftwareOne Academy adlı bu program artık Türkiye’de de devrede. Irmak Pakdemir, iyi yabancı dil bilen, yeni teknolojilerde kendini geliştirmek isteyenler için SoftwareOne Academy’yi açtıklarını anlattı. Pakdemir, “Bu arkadaşlara inanılmaz ihtiyaç var. Çünkü beyin göçünü azaltmamız lazım. Dünyada eh hızlı ihracat alanı teknoloji. Bir yazılım sattığınızda teslim süresi 60-120 dakika arasında değişiyor. Teknoloji ihracatı çok önemli. Ne kadar artarsa çalışma arkadaşlarımıza daha yüksek imkanlar sağlayabiliriz.” Pakdemir, yerli şirketlere katkıları olduğunu da vurgulayarak, “Teknoloji segmentindeki servis şirketlerinin yurt dışına açılma pencereleri olduk” dedi.

Globaldeki 30 liderden biri, datanın başına da bir Türk geldi

Irmak Pakdemir, Işık Üniversitesi’nde yönetim ve ekonomi, University of California’da pazarlama ve reklam eğitimi aldı. Türkiye’ye döndüğünde aile işi olarak başladığı teknoloji şirketini 8 yılda 20 kat büyüttü. 2015 yılında stratejik satın alma sonucu yabancı yatırımcının katılımıyla beraber kariyerine devam etti. Yıllık 10 milyar euro yazılım satışı yapan SofwareOne’da Dünya Başkanı’na bağlı çalışan Pakdemir, firmanın global strateji tarafında da etkin rol alıyor. Aynı zamanda melek yatırımcı olan Pakdemir, Türkiye’de gıda, mobil, sinema televizyon ve moda sektörlerinde faaliyetlerine devam eden 6 firmada yatırımcı ortak... Bu arada globalde bir Türk yönetici daha SoftwareOne’da önemli bir pozisyona geldi. Erdal Akbulut, Global Head of Data olarak görevlendirildi.