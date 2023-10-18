Dünyayı “yeşil zeka” kurtaracak

KoçSistem, geliştirdiği teknolojilerle müşterilerinin sürdürülebilirlik hedeflerine katalizör olacak. Bu sürece “Yeşil Zeka” adını verdiklerini anlatan KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, “Hizmet verdiğimiz dört alanı insanlığın ve gezegenimizin faydasına şekillendiriyoruz. Bu amaçla 'yesilzeka.world'ü kurduk” diye konuştu.



Bu yıl 78 yaşına basan Türkiye’nin en eski teknoloji şirketlerinden KoçSistem, dijitalleşmenin sürdürülebilirlik için kullanılması yönünde önemli bir adım attı. Son dönemin önemli teknolojisi ‘yapay zeka’nın gezegene faydalı versiyonu olarak “Yeşil Zeka” hareketi başlatan firma, bunun için yepyeni “.world” uzantılı bir web sitesi oluşturarak, geliştirdiği ürünleri bir çatı altında topladı. KoçSistem’in “nesnelerin interneti (IoT)”, “yapay zeka ve ileri analitik”, “siber güvenlik” ve “bulut” hizmetleri artık “yeşil zeka” çerçevesinde gezegenin ve insanlığın faydasına şekillenecek. Böylece geliştirdikleri çözümlerle müşterilerinin sürdürülebilirlik hedefl erine de katalizör olacaklar.

Bugünlerde herkesin sürdürülebilirlik konuştuğunu ancak bunu söylemden eyleme dönüştürmek gerektiğini anlatan Koç- Sistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, “Artık tüm işlerin temeli sürdürülebilirlik. Yoksa kimse ayakta kalamayacak. Koç Topluluğumuzda bugün sürdürülebilirlik konusunda çok büyük bir inisiyatif var. Biz de o şemsiyede hareket ediyoruz” diyerek, “Biliyorsunuz Davos’ta da çerçevesi çizilen dörtlü bir çalışma modeli var. ‘İş’, ‘toplum’, ‘doğa’ ve ‘insan’. Topluma faydamız olurken, doğayı koruyup, insanı önceleyeceğiz. Ama aynı zamanda işimizi de daha karlı, daha verimli hale getirmiş olacağız. İşte bunları ortak bir alanda birleştiren şey teknoloji. Dolayısıyla teknoloji ve sürdürülebilirlik birlikte giden yapılar” şeklinde konuştu.

“KOÇ SİSTEMİN ÜÇ FİRMASI TEKNOLOJİYİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN GELİŞTİRECEK”

Akarca, “Sürdürülebilirlik ve teknolojiyi ele alırken, bunu önce kendimizin özümsemesi, sonra da paydaşlarımızla yükseltmemiz lazım. Bunu yaparken kendi güçlü İşte KoçSistem’in Yeşil Zeka kattığı projeler KoçSistem, geliştirdiği teknolojilerle müşterilerinin sürdürülebilirlik hedeflerine katalizör olacak. Bu sürece “Yeşil Zeka” adını verdiklerini anlatan KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, “Hizmet verdiğimiz dört alanı insanlığın ve gezegenimizin faydasına şekillendiriyoruz. Bu amaçla 'yesilzeka.world'ü kurduk” diye konuştu. tarafl arımıza baktık. KoçSistem’de üç şirketimiz var. KoçSistem, KoçSavunma ve spesifik alanlarda çalışan IoT, yapay zeka ve ileri analik çalışan şirketimiz KoçDijital. Biz 78 yıldır bu ülkede faaliyet gösteren firmayız, pazar lideriyiz. Bu bilgi birikimi bize başka sorumluluklar da yüklüyor” dedi.

“YEŞİL ZEKANIN NORM HALİNE GELMESİNİ İSTİYORUZ”

Otomotiv, dayanıklı tüketim, perakende, sigortacılık, finans gibi pek çok sektörün iş ortağı olduklarını belirten Akarca, şunları söyledi: “Onların hayatlarını kolaylaştırıyoruz, bir takım hizmetler ve çözümler sunuyoruz. Bulut teknolojisi, yapay zeka, siber güvenlik gibi alanlarda çok ciddi katma değer yaratıyoruz. Bunu sürdürülebilirlik alanına taşımamız da çok mümkün. Bütün bunları da “Yeşil Zeka” adını verdiğimiz bir çatının altında toparlamaya karar verdik. Yeşil Zeka kullanılan bir terim değil, bunun kullanılmasını ve norm haline gelmesini istiyoruz. Bunun için kendi internet sitemizden ayrı, tüm kesimlere hitap edebileceğimiz bir internet sitesi hazırladık. Uzantısı ‘.world’. İş ortaklarımızın topluma, insanlığa, doğaya ve işlerine katmadeğer sağlamasında katalizör olacağız. İlk adımı böylece atmış olduk. Dünyayı ‘yeşil zeka’nın kurtaracağına inanıyoruz.”

İşte KoçSistem’in Yeşil Zeka kattığı projeler

FireAid Davos’ta yangına karşı örnek uygulama olarak gösterildi

• Orman Genel Müdürlüğü için geliştirdiğimiz bir yapay zeka çözümü var. İsmi FireAid, Türkçesiyle yangın yardımı diye düşünebilirsiniz. Orman yangınlarının önlenmesi ve hızlı müdahale operasyonlarına olanak tanıyor. Karayollarından, meteorolojiden, orman şefl iklerinden pek çok veri toparlama şansımız var. FireAid 14 farklı veri seti içinden 400’den fazla değişken ile veriden algoritma yazdık. Yangınların çıkma potansiyelini öngörüyor. Diyor ki ‘benim öngörüme göre, Milas’ın X dağında yarın öğleden sonra 14.00’te yüzde 84 olasılıkla yangın çıkabilir.’ Yangının nerede çıkma olasılığı fazla ise ekiplerinizi yönlendirebiliyorsunuz. İlk müdahale çok kritik. Bu çözümümüz Dünya Ekonomi Forumu (WEF) tarafından Davos Zirvesi’nde Holdingimiz tarafından örnek uygulama olarak gösterildi.

Kuyu suları derine iniyor. Fabrikalara yüzde 15 tasarruf sağladık

• Yapay zeka ve bulut teknolojileriyle desteklenen “Akıllı Su Kaynakları Yönetimi” projesi ile Türkiye’nin köklü gıda üreticilerinden müşterimizin su ve elektrik tüketimini optimize etmeyi başardık. Kuyulardan su çekimi maliyeti ve debi yönetimi bu projelerde kritik önem taşıyor. Kuyu suları çok derinlere indi, bunu verimli kullanmamız şart. Biz de sensörler sayesinde gerçek zamanlı verilerin bulut ortamına alınması ve yapay zeka algoritması ile desteklenmesini sağlandık. Müşterimiz bu projede elektrik tüketimini yüzde 15 azaltırken yalnızca maliyetler açısından değil projenin çevreye olan etkisiyle de son derece önemli bir yol aldı. 360 bin kilowatlık tasarruf 200 ton karbondioksit salınımını önlemiş oldu.

Bir saksı Türkiye’yi dolaşmadan ihtiyaç olan mağazaya gidiyor

• KoçDigital, ev perakendesinin lideri müşterimiz için “Talep Tahminlemesi” gerçekleştirdi. Dört haftası makine öğrenmesi, sekiz haftası yapay zeka tabanlı olmak üzere gerçekleştirilen 12 haftalık bir talep tahmini çalışmasının ardından tahminlerde doğruluk oranı yüzde 80’lerin üzerine çıktı. Böylece daha etkili müşteri kampanyaları düzenlendi, mağazalar arası ürün transferleri daha etkin yapıldı. Maliyetler düştü. Bir örnek vereyim Bodrum, Marmaris, Kuşadası’nda haziran ayı gibi saksı ihtiyacı patlaması yaşanıyor. Türkiye’nin bambaşka coğrafyalarına satılmayacak bu saksıları yollamak, sonrada o mağazalardan ihtiyaç duyulan mağazalara yönlendirmek inanılmaz bir karbon emisyonuna neden oluyor. Teknolojiyi doğru kullandığınız zaman, hem şirkete hem de çevreye avantaj sağlayan bir hale getirebilirsiniz. Bir süreci iyileştirdiğiniz zaman, direkt olarak insanların verimliliğini de artırmış oluyorsunuz.

Yüzer laboratuvar müsilaja karşı da çalışıyor, Mavi Bayrak için de

• En büyük sorunlarımızdan biri biliyorsunuz müsilajdı. KoçSavunma Ar-Ge’sinin bir ürünü olan “Akıllı Şamandıra Ölçüm Sistemi” Smartium Blue; deniz, göl veya nehirlerde bulunduğu noktadaki kirlilik verilerini tespit ederek bu verileri konum, zaman gibi verilerle birlikte kullanıcılarına internet üzerinde sunabilen gerçek zamanlı kirlilik ölçüm ve gözlem sistemi olarak görev yapıyor. Güneş enerjisi ile çalışan bu şamandıra adeta bir yüzen laboratuvar. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın talebi ile 2021’de Marmara Denizi’ne bırakılarak 1 ay boyunca oranın oksijen oranını ölçmek için kullanılmıştı. Toplanan veriler bakanlığa anlık olarak iletildi. Müsilaja karşı savaşa imkan sağladı. Aynı yıl ürün DenizTemiz Derneği/ TURMEPA ve Fethiye Belediyesi desteğiyle Fethiye Körfezi’nde faaliyete geçti. Bir kullanım alanı daha var. Biliyorsunuz bir plajın “Mavi Bayraklı” olması için düzenli numune alınması lazım. Bu da insan kaynağının, ulaştırmanın, kayık kiralanmasının içine girdiği kocaman bir operasyon. Oysaki şamandıramız bunu anlık veriye çevirebilecek özellikte.

İlk insansız suüssü aracı temiz denizler için çalıştı

• KoçSavunma Ar-Ge tarafından “temiz denizler” hedefiyle geliştirilen Smartium Clean, akıllı teknolojisiyle denizlerdeki çöpü kolayca toplayabiliyor. Hem uzaktan kumandalı hem de otonom çalışabilen ürün Türkiye’de bu amaç için tasarlanan ilk insansız suüstü aracı. Bunları marinalar da kolayca kullanabilir.

MÜŞTERİLERİN YÜZDE 60’I TOPLULUK DIŞI ŞİRKETLER…

Genel Müdür Mehmet Ali Akarca, KoçSistem’in müşterilerinin yüzde 60’ının topluluk dışı şirketler olduğunun altını çizdi. Akarca, “Bu bizim için çok daha büyük bir sorumluluğa neden oluyor. Prensiplerimizi tüm ekosistemimize de taşıyoruz" diye konuştu. Akarca, sadece Türkiye'de değil yurtdışında dijital çözümlere imza attıklarını kaydederek, "Avrupa başta olmak üzere yurt dışında aktif olarak yer almak üzere çalışıyoruz. Suudi Arabistan, Azerbaycan, Irak, Birleşik Krallık ile Katar, Malezya, Güney Afrika, Mısır, Pakistan, Rusya, Sırbistan ve Bulgaristan gibi 30’dan fazla ülkede, dijital dönüşüm projelerini hayata geçiriyoruz. Yurtdışında yaptığımız işler de katlanarak büyüyor. 2023 – 2028’i kapsayan toplam 5 yıllık yurtdışı satış rakamımızın 15 milyar TL’yi aşmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.