Efsane şefi ‘inci tozu’ ile çekti, Oscar töreni masalarına iyice yerleşti

Karaca CEO’su Fatih Karaca, 1973 yılında babası Arif Karaca’nın kardeşleriyle birlikte temellerini attığı şirket ve markanın sofra takımları, özellikle de porselen ürünlerinin hammaddelerini 5-6 yıl önce gözden geçirdi:

Porselenin hammaddesi “kaolen, feldpast ve kuvars”tan oluşuyor. İngilizler yüzde 5 oranında kemik tozu da karışıma koyuyor. Bizim ürünlerin bir bölümünde de kemik tozu yer alıyor.

Fatih Karaca, Ar-Ge ve tasarım ekibiyle, Çin’de üretim yaptırdıkları tesisin yöneticileriyle farklı hammadde arayışına girdi:

- Kemik tozu yerine kültür incisi tozu kullanmak ürünlerimizde fark yaratmamızı sağlayabilir. Japon Denizi’nde üretilen kültür incisinin tozu kozmetikte de kullanılıyor. Biz porselenin karışımında denemeliyiz.

Hammadde karışımında yüzde 5 kültür incisi tozu kullanılan yemek takımları 4 yıl önce Karaca mağazalarının vitrin ve raflarına girdi.

Los Angeles, Las Vegas başta olmak üzere dünyanın bir çok kentinde ve biri de İstanbul’da St. Regis Oteli’nde bulunan Spago restoranlarıyla öne çıkan şef, Oscar törenlerine yemekleriyle 31 yıldır imza atan Wolfgang Puck, Karaca’nın inci tozu kullanılmış sofra takımlarını İstinye Park’taki mağazada gördü.

Puck, söz konusu sofra takımlarını 10 Mart 2024’teki Oscar töreninde Hollywood yıldızları için hazırlayacağı yemekte kullanmayı aklına yazdı. Bunun üzerine Karaca’nın CEO’su Fatih Karaca ile görüştü:

- Sizin “inci”li yemek takımlarınızı Oscar töreninde kullanmak istiyorum. Sponsorluk için başvuruda bulunun. Yalnız, standart 27 santim olan tabakları 29 santim yapmanızı isterim.

İki yıllık görüşme ve tasarım denemelerinin ardından Karaca’nın “incili” 10 bin yemek takımı 10 Mart 2024’deki Oscar töreni sonrası gerçekleşen Wolfgang Puck’ın damgasını vurduğu yemekte Hollywood yıldızlarının sofrasına konuldu.

Karaca’nın 12 ayrı yemek takımından oluşan “Red Carpet Collection”ının yine ünlü şef Wolfgang Puck imzalı, 3 Mart 2025 akşamı gerçekleşecek Oscar yemeği masalarında yerini alacak.

Fatih Karaca, porselenlerinde “inci tozu” kullanılmasının öyküsünü geçen akşam “Red Carpet Collection”ın bu yıl da Oscar yolcusu olması vesilesiyle düzenlediği sohbet buluşmasında anlattı. Buluşmada Fatih Karaca’ya Karaca Genel Müdürü Necip Gürbey ile Kurumsal İletişim Direktörü Seray Anıl eşlik etti. Fatih Karaca, Oscar töreni konusunda şu mesajı verdi:

- 10 bin parçalık yemek takımımız sponsorluk değil organik bağ kapsamında Oscar töreni yemeği masasında bu yıl da yerini almış olacak.

Fatih Karaca’ya sordum:

- Yani, bir anlamda ihracat mı yapmış oldunuz?

Şöyle yanıtladı:

- Söz konusu “Red Carpet” serisi, Oscar töreni sonrasında Wolfgang Puck’ın restoranlarına dağılıyor. Restoranlarında kullanılıyor.

Hammaddesinin karışımında yüzde 5 inci tozu kullanılan yemek takımında oluşan maliyet farkını merak ettim, şöyle örnekledi:

Geleneksel hammadde ile üretilen porselen örneğin 100 dolar olsun.

O üründe belirli oranda kemik tozu kullanılırsa fiyatı 200 dolara çıkar.

Aynı ürünün hammaddesine yüzde 5 inci tozu girdiğinde fiyatı 300 doları bulur.

“İnci tozu” ile ilgili şu noktaya dikkat çekti:

- Bizim tozunu kullandığımız inci, takı olarak kullanılanlardan farklı. Yani, takılarda kullanılan kadar yüksek değerli değil.

“Red Carpet Collection”ı ilk Oscar töreni sonrasında mağazalarının vitrin ve raflarına da koyduklarını bildirdi:

- “Red Carpet” (kırmızı halı) serisi İngiltere ve Almanya’da ülkemizdekine oranla daha fazla ilgi görüyor.

Şu noktanın altını çizdi:

- Bu işbirlikleri, markamızın uluslararası pazardaki bilinirliğini artırırken, Türk kültürünü de global ölçekte tanıtma fırsatı sunuyor.

Demet Sabancı Çetindoğan’ın sahibi olduğu St. Regis Otel’e Spago’yu getirmesi, Wolfgang Puck’ın İstanbul ziyaretlerinin kapısını açtı…

Puck’ın İstanbul ziyaretlerinde İstinye Park’ta tura çıkması, Karaca’nın “inci tozu” kullanılmış ürünlerini görmesini sağladı…

Karaca’nın “inci”li serisi böylece Oscar törenlerinde ünlülerin yemek masasının sofra takımı oldu…

Oradan yüksek katma değerli “Red Carpet” serisi ortaya çıktı…

28 ülkede 500’ü aşkın mağazası var

Karaca CEO’su Fatih Karaca, grubun bünyesinde 15 markanın bulunduğunu belirtip, bazılarını sıraladı:

Karaca Züccaciye, Karaca Home, Emsan, Jumbo, Cook Plus, Kaşmir Halı, Homend, Nautica Home, Weimar Porzellan, Pera Bulvarı, Cooklife, İstanbul Porselen, Shark Ninja, Flying Tiger, Bovo…

2024 sonu itibariyle 28 ülkede mağaza ve satış noktalarının olduğunu belirtti:

- 28 ülkede 500’ün üzerinde mağaza ve 2 bin satış noktasıyla faaliyetlerimiz sürüyor. Online satış kanalları, bayi ve distribütör ağını da eklediğimizde faaliyet gösterdiğimiz ülke sayısı 43’e ulaşıyor.

Ürün çeşitliliği ile ilgili şu veriyi paylaştı:

- Karaca’nın tüm kanallardan satışını gerçekleştirdiği tekil ürün sayısı 10 binin üzerinde bulunuyor.

Türkiye’deki mağaza sayısının 300’ü aştığını kaydedip yurt dışında bulundukları ülke ve şehirlerden bazılarını irdeledi:

Almanya’da Berlin, Münih, Köln ve Mannheim, İngiltere’de Islington, Westfield London ve Tottenham, Fransa’da Paris, Avusturya’da Viyana…

2024 yılı ciromuz 900 milyon dolar

Karaca CEO’su Fatih Karaca, grubun yarattığı istihdamın 4 bini aştığını bildirdi:

- Çalışanlarımızın yüzde 50’sini aşkın bölümü kadınlardan oluşuyor. Çalışanlarımızın yaş ortalaması da 30.

Karaca, 10 bini aşkın tekil ürünün yarısının her yıl değiştiğini vurguladı:

- Ciromuzda ev aletlerinin payı yüzde 30, mutfak ürünlerinin payı yüzde 30, sofra takımlarının payı da yüzde 40 düzeyinde bulunuyor.

Grubun cirosunu merak ettim, paylaştı:

- 2024 yılında 900 milyon doları buldu.

Flying Tiger, İstanbul ve Ankara’da dünya satış rekoru kırıyor

Karaca CEO’su Fatih Karaca, 2024 yılında bünyelerine iki küresel markayı kattıklarını anımsattı:

Flying Tiger ve Shark Ninja…

Flying Tiger’ın 40 ülkede 1000’e yakın mağazayla faaliyet gösterdiğine işaret etti:

- Flying Tiger’ın Türkiye’deki mağaza sayısı kısa sürede 14’ü buldu. Marka ile ülkemizde hızlı büyüme temposu yakaladık. Ankara ve İstanbul’daki mağazalarımız Flying Tiger’ın bulunduğu 40 ülke içinde satış rekorları kırıyor.

Çayın bayatladığını misafire çaktırmayın

Karaca CEO’su Fatih Karaca, elektrikli ev aletlerinden çay makinesi “Çaysever Robotea”yı anlatırken, kadınlardan gelen talebi aktardı:

- Makine çayın bayatladığını sesli olarak bildirme özelliğine sahipti. Bazı kadın müşterilerimiz, “Kalabalık misafir varken ‘çay bayatladı’ gibi sesli uyarısını istemem” dedi. Biz de onun üzerine makinenin “bayatlama” uyarısını sadece işarete indirgedik.

Çay makinesi ile ilgili bir veriyi de paylaştı:

- Çay makinemizde imsakiye ayarı da söz konusu. İstanbul’da 5 bin aile geçen yıl Ramazan ayında imsakiye ayarı özelliğini kullanmış.