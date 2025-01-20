Ekonomik değer üretiminin 44 trilyon doları doğaya bağımlı

Ekonomik değer üretiminin yaklaşık 44 trilyon doları, yani küresel gelirin yarısından fazlası doğaya orta veya yüksek derecede bağımlı. Ancak, dünya çapında biyolojik çeşitlilik ve işleyen ekosistemler, arazi ve deniz kullanımı değişiklikleri, iklim değişikliği, kirlilik, su kıtlığı ve istilacı türler gibi acil sorunlarla tehdit altında.

Doğa, sağlıklı bir iklimin yanı sıra küresel ekonominin de belkemiği konumunda. Ekonomik değer üretiminin yaklaşık 44 trilyon doları, yani küresel gelirin yarısından fazlası doğaya orta veya yüksek derecede bağımlı. Ancak, dünya çapında biyolojik çeşitlilik ve işleyen ekosistemler, arazi ve deniz kullanımı değişiklikleri, iklim değişikliği, kirlilik, su kıtlığı ve istilacı türler gibi acil sorunlarla tehdit altında. Dünya Ekonomik Forumu (WEF), doğa dostu bir geleceğe küresel geçişi hızlandırmayı amaçlayan altı rapor yayımladı. Rapor serisinin beşi, kritik endüstriler için sektör bazlı stratejilere odaklanırken, off -shore rüzgar, madencilik ve metaller, limanlar ve otomotiv sektörlerini kapsıyor. Altıncı rapor ise, sürdürülebilir ve doğa dostu şehirler inşa etmek için finansman çözümlerini ele alıyor. Oliver Wyman işbirliğiyle geliştirilen bu rapor serisi, biyolojik çeşitliliği koruma, iklim hedeflerine ulaşma ve ekonomik direnç sağlama için sektörler ve coğrafyalar arasında uygulanabilir yollar sunuyor.

Sağlıklı ekosistemler

Bugün, Fortune 500 şirketlerinin yüzde 78’inin iklim hedefleri var; fakat bu şirketlerin yalnızca yüzde 12’si biyolojik çeşitliliği durdurmak veya tersine çevirmek için hedefler koymuş durumda. Benzer şekilde, dünyanın en kalabalık 500 şehrinin yalnızca yüzde 37’si doğayı sürdürülebilir bir şekilde yönetmek ve korumak için stratejiler geliştirmişken, şehirlerde doğayı korumak için yapılan harcamalar 2018-2023 yılları arasında azalmış durumda. Ancak doğanın korunması, iklim değişikliğiyle mücadele için kritik öneme sahip ve sağlıklı ekosistemler insan sağlığı, refahı ve ekonomik istikrarı için temel oluşturuyor. Şirketler ve şehirlerin doğa ve iklim sorunlarıyla ilgili daha fazla aksiyon alması gerektiğini vurgulayan rapor, doğa kaybı ile mücadele için yeni finansman modellerinin ve sistem değişikliğinin acil bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Dünya Ekonomik Forumu Doğa Eylem Ajanda Başkanı Akanksha Khatri ise, doğayı korumanın iş dünyasının geleceği açısından çok önemli olduğunu söylerken, şirketlerin ‘tersine çevrilmesi kolay’ eylemlerle bir an önce harekete geçmesi gerektiğini vurguluyor.

Çin otomotiv sektörü çok önemli fırsatlara sahip

Rapora göre, şirketler ve şehirler COP16 biyolojik çeşitlilik zirvesi sonrasında hızla aksiyon almaya başlasa da, doğa dostu çabalar için sektörel rehberlik ve stratejik adımlar henüz yetersiz durumda. Oysa son dönemde yapılan araştırmalar; küresel çapta 1,4 trilyon dolarlık doğa dostu fırsat olduğunu ortaya koyuyor. Raporda, bu fırsatların 160 milyar doların özel olarak Çin otomotiv sektörüne ait olduğuna dikkat çekilirken, yeni finansman modellerinin açığa çıkarılması ve sistem değişikliğinin savunulması gerektiği vurgulanıyor. Oliver Wyman Başkanı ve CEO’su Nice Studer, “Doğa; sektörler, finans sektörü ve kamu sektörü liderleri için önemli bir konu haline geliyor. Bu raporlar, doğaya yönelik hedeflerin aksiyona dönüştürülmesi için kritik öneme sahip ve liderlere operasyonlarını doğa dostu bir geleceğe doğru dönüştürmeleri için gerekli araçları sunuyor” yorumunu yapıyor. Dünya Ekonomik Forumu Okyanus Eylem Ajanda Başkanı Alfredo Giron’un yorumları ise şöyle: “Okyanuslar, dünya üzerindeki yaşamı ve küresel ekonomiyi desteklemek için hayati öneme sahip. Limanlar ve deniz taşımacılığı, küresel ticaretin yüzde 80’ini oluşturuyor ve off -shore rüzgar, hızla büyüyen yenilenebilir enerji kaynaklarından biri. İşletmelerin, mavi ekonomide sürdürülebilir uygulamalara geçiş yaparak ekosistemleri koruması çok önemli.”

3 temel dönüşüm yolu

Dünya Ekonomik Forumu’nun “Doğa Dostu Dönüşümler” serisi, global biyolojik çeşitlilik çerçevesi içinde 2030 yılına kadar doğa kaybını durdurma ve tersine çevirme misyonunu desteklemek amacıyla, Oliver Wyman, Business For Nature ve Dünya İş Konseyi için Sürdürülebilir Kalkınma (WBCSD) işbirliğiyle geliştirildi. Seride üç ana dönüşüm yolu ön plana çıkıyor:

• Sektörel Doğa Dostu Dönüşümler: Ana sektörler ve işletmeleri doğa dostu yollara yönlendirmeyi, sektöre özel stratejiler geliştirmeyi ve iş operasyonlarında ve değer zincirlerinde dönüşümü tetiklemeyi hedefliyor.

• Doğa Dostu Şehirler: Şehir düzeyinde pratik, koordineli eylemlerle şehir planlamasına ve tasarımına doğayı entegre etmeyi amaçlıyor.

• Doğa Dostu Geçişin Finansmanı: Bankalar, sigortacılar, varlık yöneticileri ve varlık sahiplerini, şirketlerin operasyonlarını ve değer zincirlerini dönüştürmek için sermaye tahsis etmeye teşvik ediyor