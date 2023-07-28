Elazığ’da sadece madeni değil, tarihi de gün yüzüne çıkaracak

Madenden son ürüne kadar üretim yapabilen Türkiye’deki tek şirket olan Eti Bakır, bir yandan yeni fabrika yatırımlarına imza atarken bir yandan da sosyal ve kültürel alandaki desteklerini artırıyor. Geçen hafta Elazığ’da 350 milyon dolarlık yeni bir yatırım yapacağını açıklayan Eti Bakır, bölgeye katkısını tarihsel bir alana da taşıdı. Eti Bakır, Samsun İkiztepe Höyüğü’nün ardından İlk yerleşim izlerinin milattan önce 3000 yılına kadar uzandığı Elazığ’daki Harput Kalesi kazılarının sponsorluğunu üstlendi.

Bir grup gazeteci arkadaşımla birlikte Doğu Anadolu’nun en kapsamlı arkeolojik kazısı olan Harput’u yerinde görmek ve sponsorluğun detaylarını öğrenmek için Elazığ’a gittik. Eti Bakır Genel Müdür Yardımcısı Asım Akbaş, bize sponsorluğun detayları ve şirketin yatırımları hakkında bilgi verdi. Akbaş, 20 yıldır Cengiz Holding’de çalıştığını, Kastamonu’da başladıkları madenciliği bugün Adıyaman’dan Mardin’e birçok ile yaydıklarını anlattı. Akbaş, “Bildiğiniz gibi bu madenleri yerin altından çıkarıyoruz. Türkiye’de yerin altında bakır cevherinin yanı sıra pek çok tarihi cevher de yatıyor. Biz de buradan hareketle yerin altındaki tüm cevherleri çıkarmak, ekonominin yanı sıra tarihe ve kültüre de katkıda bulunmak için arkeolojik kazılara sponsor olmaya karar verdik. Samsun ile başladık, Elazığ ile devam ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu desteğimizi artırarak sürdürmek istiyoruz” diye konuştu.

Eti Bakır'ın gittiği bölgelerde sosyal sorumluluk projelerini bir görev olarak gördüğünü de belirten Asım Akbaş, 'Yatırım yaptığımız bölgelerin ihtiyacını karşılamayı önemsiyoruz. Özellikle Mazıdağı'nda pozitif dönüşler aldık. Her yıl bu konuya bütçe ayırıyoruz. 2023 yılında sosyal sorumluluğa 2,5 milyon TL ayırdık” dedi.



Harput İç Kale Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, Harput’ta kazıların 15 yıldır sürdüğünü,

heflerinin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmek olduğunu söyledi.

Aytaç: 200 milyon TL bütçe olsa kazılar yapılır, UNESCO’nun asil listesine gireriz

Asım Akbaş ile sohbetimizde Harput İç Kale Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç ile Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Turizm Şube Müdürü Hasan Doğan da vardı. Harput’un M.Ö. 3000’lerden başlayıp, M.S. 1900’lere kadar kesintisiz olarak süren yaklaşık 5.000 yıllık yerleşime sahip olduğunu anlatan İsmail Aytaç, şu bilgileri verdi:

“Harput’ta yaşamın başladığı nokta olarak bilinen kale; sadece bölgesel olarak değil, bilinenlerin ötesinde çok sayıda kültürel varlığı barındıran toplumsal bir yapı aynı zamanda. Döneminin garnizonu olan kale, gizli geçitleri, zindanları, surları, inanç merkeziyle henüz ortaya çıkmamış birçok tarihi içinde barındırıyor. Harput Kalesi gibi önemli miraslarımızı koruma altına almak, tarihsel değerlerimizi topluma kazandırmak gibi önemli bir çalışmayı üstlenen Eti Bakır’a teşekkür ediyoruz. Bu destekler sayesinde Harput Kalesi’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmesini, Türkiye’nin bu çok önemli değerinin kültür tarihinde hak ettiği yere kavuşmasını istiyoruz.”

Aytaç’a kazılar için toplam ne kadarlık bir bütçe gerektiğini soruyorum, şöyle yanıtlıyor: “Bütçe ayrılırsa 5 yılda UNESCO’nun daimi listesine girebiliriz. 200 milyon TL’lik bir bütçeyle hepsi hallolur.”

Bu arada İsmail Aytaç, 15 yıldır kazıların sürdüğü Harput’la ilgili beş ciltlik bir kitap projeleri olduğunu da anlattı.

Elazığ ile birlikte bölgedeki yatırım tutarı 2 milyar dolara ulaştı

Yıllık 70 bin tonluk katot bakır üretimiyle iç pazarın yaklaşık yüzde 20’sini karşıladıklarını belirten Asım Akbaş, Eti Bakır’la ilgili şu bilgileri verdi: “Türkiye’de madenden son ürüne üretim yapan tek izabe tesise sahip şirket biziz. Dokuz tesisi ve 5.500 çalışanıyla büyük bir aile olan Eti Bakır, yüzde 99,99 saflıkta katot üretimiyle Türkiye’nin cari açığının azaltılmasına her yıl 750 milyon dolarlık katkı sunuyor. Yeni madenlerimizle bu katkıyı artırmaya devam edeceğiz. Geçen yıl kazandığımız ihalenin ardından Elazığ’ın Maden ilçesindeki tesis kurma çalışmalarımız devam ediyor.

Türkiye’nin en büyük bakır madeni sahasında kurulacak tesis, yer altı arama galerisi, kuyu, kule, fabrikalar, yönetim ve sosyal tesislerden oluşacak. 350 milyon dolarlık yatırımla kurulacak olan Elazığ’daki tesisimizi üç yıl içinde faaliyete geçirerek yılda 1 milyon tonluk bakır cevherini işleyeceğiz. Tesisle beraber, Eti Bakır’ın toplam katot bakır üretiminin 20 bin ton daha artarak 90 bin tona ulaşmasını planlıyoruz.”

Asım Akbaş’a bölgeye bugüne kadar yaptıkları yatırımları soruyorum, şöyle yanıtlıyor: “Adıyaman, Siirt, Mazıdağı ve son olarak Elazığ’a katarsak 2 milyar dolarlık bir yatırıma ulaştık. Elazığ ile yine tüm bölgede olduğu gibi önceliği bölge halkına vereceğiz ve 750 kişiye istihdam sağlayacağız.”