Elektrikli otomotivin merkezi, Çin!..

Elektrikli araçlar için başlayan tedarik zinciri krizleri, hammadde kıtlığı, ve herkesin bahsettiği lityum problemi, sektördeki tüm oyuncuları eşit şekilde etkilemeyecek. Hem satış vergisi muafiyetini hem de yerel üretim BEV'ler için sübvansiyonlarını uzatan Çin’de, genel elektrikli araç manzarası dev iç pazarı ve hükümet politikalarıyla çok daha parlak gözüküyor. 2020'de bile dünyadaki tüm elektriklilerin yarısı Çin'de üretilmişti. “2060 net sıfır salım” hedefindeki Çin'in BEV filosu, hammadde erişimi ve resmi teşviklerle 2030’da dünya toplamının %60'ını aşacağı öngörülürken; Çin’in yerel BEV pazarının büyümesi kolaylaştırılıyor…

2021'de yüzde 5'te iken 2025'te %11'e yükselecek olan yıllık EV üretiminin 10 milyon adedi aşacağı düşünüldüğünde; BEV'lere geçiş esas olarak çevresel, sosyal ve yönetişim ile ilgili ESG mevzuat değişiklikleri tarafından yönlendirilse de, ancak ivme de talep odaklı olarak gelişiyor.

Bu sebeplerle Çinlilerin elektrikli araç girişimlerinde dünya lideri olduklarını söyleyebiliyoruz. Hatta, bu işin en abartılı şekillerini oradan görmeye başlıyoruz.

Dongfeng Motor, yeni lüks EV markası "Voyah”ı 3 yıl önce kurmuş ve hemen iki kapılı bir elektrikli spor Coupe fikrini göstermişti. Bu markanın global beğeni alması için de tecrübeli dizayn atölyesi Italdesign Giugiro’yu sadece aracın alçak ve konik profilli tasarımından değil, aynı zamanda marka logosundan markalaşmaya ve mühendislik/geliştirme yönünden de sorumlu olarak görevlendirmişti.

Önündeki LED aydınlatmalı panjuru üzerindeki ışık bandının logodan geliyormuş gibi bir illüzyon yaratması da, ön alt kısımdaki sürtünme katsayısını minimize edecek aero kanatlar ve yan profilin etkileyici görünen kıvrımları da, Almanlar’a benzetmeler için detaylar olabilir. Hatta, belki biraz lüks İtalyanlar da aklımıza geliyor.

Voyah yönetimine göre otomobillerin, sadece akıllı ve teknolojik araçlar değil, aynı zamanda gerçek yaşamsal ve açık ekosistemler olarak görülüyor.

EIC teknolojisi üzerine kurulu elektrik platformu, ESSA denilen Dongfeng tarafından geliştirilmiş Elektrik, Akıllı ve Güvenli Mimari üzerine inşa edilmiş. Üretim versiyonunun, Level-3 yüksek otonom sürüş teknolojilerini içerebilmesi planlanmış.

İnsan-makine arayüzü HMI sistemi de Italdesign tarafından hazırlanmış olan bu gösterişli büyük Çinli, WindLink 4.0 akıllı ağ bağlantısına sahip olarak elektrikli mobilite pazarlarında lüks seçenek olmayı hedeflemiş.

“Kanatlı farlar" olarak adlandırılan markayı güçlü bir şekilde karakterize eden ve karanlıkta bile tanınmasını sağlayan ön farların özel tasarımı ve otomobilin stilistik gelişiminin merkezi olan panjurun tam ortasına yerleştirilmiş Voyah logosu da, estetik unsur ile aerodinamik işlevi birleştiren çizgilerini oluşturuyor. Yukardan bakıldığında kaputun yapısı ile panjurun tasarımı beklenmedik şekilde uyumlu görünüyor.

Akıllı sürüş ve diğer temel konfigürasyonları entegre eden asistan sistemlerinin robotize çalışırken ekran grafikleri, merkezi konumlandırılmış kontrol tuşları, start stop butonu, vites ve klima gibi bazı estetik unsurlar, az da olsa bizim Togg’u bile andırıyor.

Sabit mıknatıslı çift elektrik motorlu AC indüksiyon/asenkron ve şanzımanı tek vitesli doğrudan tahrik azaltmalı güç aktarma organı; güç ve batarya çalışma sürelerini çoktan seçmeli ayarlayacak MVP sisteminin verimliliği maksimize edileceği belirtiliyor.

Eğer böyle bir elektrikli egzotik modelleri olan bir markayla da, batarya hammadde ve işleme avantajlarıyla Çinlilerin, tüm Batılı markalardan çok daha kolay ve çok daha önce ve “bulunamazlıklar”da dezavantajlı olmadan elektrikli araç pazarına hükmetmeye devam edeceklerini belirtelim.