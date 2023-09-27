Emeklilerin bitmeyen beklentisi…

Memur, İşçi ve Bağkur emeklilerinin 17 milyon olan sayısı, emeklilerin toplam nüfus içinde yüzde 21’e ulaştığını belgeliyor. Bu yüksek sayıları oluşturan emekli nüfusunun geçim sıkıntısının her geçen gün arttığı bilinen bir gerçek.

Son dönemde emekliler konusunda iki konu tartışma gündeminde yer alıyor: Bunlardan ilki, çok düşük kalmış emekli maaşlarına ne zaman ve yüzde kaç zam yapılacağı. Emekli örgütleri bu konudaki açıklamalarında ekim ayında bir ara zam yapılması, yılsonunda bir zam daha yapılarak, iyileştirmenin memur maaşlarına yakın olmasını öneriyorlar.

Bu savı ortaya koyanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Macaristan‘a yaptığı resmi gezi dönüşündeki sözlerini hatırlatıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük memur maaşının 22.000 bin TL’ye çıkarılması konusuna değinirken, ”Memurlara bu zam gelirken, emeklilere hiçbir şey gelmemesi doğru değil. Onları da memnun edecek adımları atacağız. Önümüzdeki dönemde açıklama yapacağız” diyerek emeklilere bir umut vermişti. Ancak bir umut var gelişme yaşanmadı…

Yaklaşık bir ay sonra 24 Eylül’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şu açıklamayı yaptı: “16 milyon emeklimiz var. İyi planlama gerekiyor. Emeklilerimizin, çalışanlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz…”

Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların 3-4 seçenek üzerinde çalıştıklarını, çalışmalar tamamlanınca Meclis’e sunulacağı bilgisini vererek, bağlayıcı bir ifade kullanmaktan kaçınıyordu. Bu açıklama, emekli maaşlarında asıl düzenlemenin yılsonunda yapılacağı şeklinde yorumlandı.

Emeklilerin bir başka beklenti konusu da 100. Yıl Cumhuriyet ikramiyesi... İkramiyenin 5.000-10.000 lira olacağı konusunda beklentiler var ve rakamlar dile getiriliyor. Ama bu konu da kesinleşmiş değil.

Uzmanlar, emekli maaş artışının ve ikramiyelerinin yüksek olacağı konusunda hemfikirler. Bunun nedeni önemli bir nüfus kitlesi oluşturan emeklilerin yerel seçimler öncesi memnun edilmesi gereğinden kaynaklanıyor. Yıllar yılı erken emeklilik sistemleri yoluyla, emekli sayısı nüfusa oranla OECD ülkeleri ortalamasının çok üstüne çıktı. Bu düzenlemeyi yapan siyasetin şimdi de emeklinin yaşama standardını artırmada bir sorumluluğu olduğunu unutmamalı.

GÜNÜN SÖZÜ:

Küresel kurumlar Türkiye’nin 2023 büyüme tahminini sürekli artırıyor. Büyüme hedefi artırılırken enflasyon nasıl kontrol altına alınır ki?