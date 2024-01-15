Emin Hitay’dan yöneticilerine 100’üncü yıl hediyesi

Hepimiz için 2023 özel bir yıldı. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutladık. Holdinglerden bankalara telekom şirketlerinden oda ve derneklere her sektörden şirket ve kurum bu özel yıla yakışır etkinlikler, balolar, özel koleksiyonlar ve reklam filmleri hazırladı.

Hitay Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay, 2024’ün ilk günlerinde yöneticilerine yaptığı jestle Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını farklı bir şekilde kutladı ve kalıcı hale getirdi. Hitay, Darphane’de her birinin maliyeti 5 bin TL civarında olan 25 adet özel gümüş para bastırdı. Hitay, bu özel gümüş paraları holdingin üst düzey 25 yöneticisine yazdığı özel mektupla birlikte hediye etti.

Aziz Sancar’dan TOGG’a birçok sembol var

Hitay’ın bastırdığı özel gümüş paranın üzerinde 100’ün yıl logosunun yanı sıra Cumhuriyet tarihinde iz bırakan kişi ve eserler yer alıyor. Türk bayrağı, 2015 yılında Tomas Lindahl ve Paul L. Modrich ile birlikte DNA onarımına ilişkin çalışmaları nedeniyle Nobel Kimya Ödülü alan Profesör Aziz Sancar, Yerli otomobil TOGG, 1915 Çanakkale Köprüsü, kadın voleybol milli takımı, Hürkuş, Hürjet, 1975 yılında özel bir kanunla ilk ve tek Türkiye Cumhuriyeti Profesörü ünvanı verilen kimya mühendisi ve akademisyen Oktay Sinanoğlu gümüş paranın üzerinde kendisine yer bulan kişi ve eserlerden bazıları…