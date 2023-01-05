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Enflasyon düştü, pazardaki pahalılık sürüyor…

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan

Enflasyonun baz etkisiyle 20 puan gerilemesine karşın vatandaşların pahalılık şikayetleri sürüyor. Çare artan ve ucuzlayan üretimdir.

Kasım ayında yüzde 84.39 seviyesini gören enflasyon yıl sonunda baz etkisiyle yüzde 64.27’ye geriledi. Bu düşüşte, 2022 Aralık ayında belirlenen yüzde 1.18’lik artış da etkili oldu. Fakat bu rakamlar, çarşı pazarda gıda fiyatlarının inmesine neden olmadı. Ulaşımdan, giyime, elektrikten suya bir indirim yaşanmadı. Oysa 2021 yılında peş peşe yapılan zamlarla elektrik yüzde 148.5,  doğalgaz ise yüzde 199 zam gördü.

Dar gelirli vatandaşlar elektrik faturasını az ödemek için televizyon ışığında oturup, lamba yakmamak yolunu seçerken, soğuğa karşı kaloriferlerini yakmayıp ya da en kısıkta yakarak, kazak giyip battaniyeye sarılarak ev içinde oturuyor. Peynir, süt ve yumurta fiyatlarındaki artışlar nedeniyle çocukların beslenme çantalarında ise birçok ürüne yer veremiyor.

Televizyon ekranlarında hayat pahalılığından şikayetlerin yer aldığı röportajlar her geçen gün artıyor… İktidarın sözcüleri baz etkisiyle enflasyonun yıllık yüzde 84.39’dan yüzde 64.27’ye inmesinin müjdesini verirlerken, vatandaşlar yaşadıkları pahalılıktan şikayetlerini sürdürüyor. Beklentileri, ‘’enflasyon düşüyor’’ haberleri değil, üretim artışıyla enflasyonun yüzde 10’un altına indirilmesi, her gün fiyat artışlarının önüne geçilerek pahalılığa son verilmesi…

Bu ise üretimi artırıp, düşük enflasyonda süreklilik kazandırarak, pahalılık artışını frenlemekle mümkün. Bana göre doğru olan budur…

Ücretlere altı ayda bir zam yapmak pansuman tedavisi gibidir. Asıl doğru olan, yapılması gereken, teşhisi doğru koyup, sorunu kökten çözücü tedavi uygulamaktır. Üretimi artırarak enflasyon aşağıya çekilip pahalılığın önleneceği gerçeğini herkes görüp ifade etmektedir.

Siyasiler bu gerçeği görüp, kabul ederek buna uygun çözümler bulmalı. Vatandaşın evinde elektriğini ve kaloriferini açıp, soğuk havada battaniyeye sarılıp oturmaması, çocuğunun beslenme çantasına yeterli ürün koyması için tek çare pahalılığın önlenmesidir.  Buna ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır.

Bunun dışındaki her çare arayışı sonuçsuz kalacaktır…

GÜNÜN SÖZÜ: 

ABD Kongresi’nde deprem !  Cumhuriyetçiler ilk turda  Başkan’ı seçemedi, bir ilk yaşandı.

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