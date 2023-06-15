Erdoğan Merkez Bankası faizinin artmasının önünü açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası faiz artışına izin verdiği açıklamaları üzerine, piyasalarda faizin yüzde25’lere kadar yükseltilebileceği yorumları yapılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimi kazanmasının ardından KKTC ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşü uçakta gazetecilerin sorularına verdiği yanıtlar Merkez Bankasının 22 Haziran’daki Para Politikası Kurulunda faiz artışı konusu için “yeşil ışık” yaktığını gösteriyor.

Erdoğan, bir soru üzerine, “Bazı arkadaşlar ‘ciddi bir değişime mi gidiyor’ gibi bir yanılgı içine düşmesin. Ama Hazine ve Maliye Bakanımızın şu an ki düşüncesi noktasında, kendisine bu arada atacağı adımları süratle, rahatlıkla, atabilsin, Merkez Bankası ile atabilmesini kabullendik. Hayırlı olun dedik. Bu şekilde enflasyonu tek haneye düşürme kararlılığımızı da bildirdik” açıklamasıyla Merkez Bankasının 22 Haziran’daki PPK toplantısı öncesi Merkez Bankası’nın yüzde 8.5 olan haftalık repo faizini artırmasını kabul ettiğini ortaya koymuş oldu.

Bu konuda yanılgıya düşülmemesi gerektiğini belirterek, ”Düşük faiz, düşük enflasyon teorisiyle çalıştık. Ben burada aynı şimdi de aynı anlayışla çalışıyorum, aynı düşüncedeyim. Kendisine de gerekli olan beklentimizi söyledik. Bizi mahcup etmeyecekler. Güzel neticeleri de alacağımızı düşünüyorum” dedi.

PKK toplantısı öncesi arkadaşımız Ekonomim finans muhabiri Burcu Göksüzoğlu’na finans sohbetinde açıklamalarda bulunan Merkez Bankası eski başkanı Durmuş Yılmaz piyasalarda Mehmet Şimşek’in Cumhurbaşkanından Merkez Bankası faizini yüzde 25’e kadar çıkarma iznini aldığının söylendiğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Faiz kararını PPK’nın yedi üyesi veriyor. Şu anda bu yedi üyeden sadece biri yeni. 22’sinde faiz artırılacaksa bu sayın üyeler faiz artırımı eylemini nasıl gereklendirecekler? Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu sadece veriyle karar alır. Bir ay önce faiz indirimini haklı gösteriyorken, bir ay içerisinde ne oldu da faiz artırımına sebep oldu. Hangi faktörler etkiledi. Bu faktörlerin kamuoyunda paylaşılması ve inandırıcı olması lazım.”

Ben, bu konuya Cumhurbaşkanının açıklaması ve Yılmaz’ın değerlendirmesinde yer alan PPK’nın bir ayda faiz artımı gerekçesinde neyin değiştiğine yanıt olarak, ne denebileceğini düşündüğümde, “Dokuz ay sonra yerel seçimler varken. Ekonomi de sorunlar giderek artarken, Erdoğan Mehmet Şimşek’e ekonomiyi toparlaması için çağrıda bulunup bu fırsatı vermek zorunda kaldığını düşündüm.

Bakalım bu fırsat seçime kadar mı, daha uzun süreli mi, daha kısa sürelimi olacak. Piyasalar gelişmelere ne tepki verecek. Sonuçlarını hep birlikte yaşayarak göreceğiz.

Şimdilik tek söyleyeceğim Erdoğan’ın kendi ekonomik modeline aykırı “faiz artırımını” kabul etmiş olması…

Günün sözü: Euro News’te yer alan habere göre Şimşek Erdoğan’ı faiz artırımına, 2021 Aralık ayından bu yana Merkez Bankası’nın 199 milyar dolar rezerv satması bilgisiyle ikna etmiş.

Birinci sayfa özeti: Erdoğan’ın Merkez Bankası faiz artışına izin veren açıklaması üzerine piyasalarda Merkezin faizinin yüzde25’lere kadar yükseltilebileceği yorumları yapılmaya başlandı.