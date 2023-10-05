Erkan TBMM’de nasıl bir yaklaşım gösterdi?

Gazeteniz EKONOMİ’nin dün TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın yasa gereği TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunuma yer verdi. Erkan’ın sunumunun en önemli yanı anlamlı bir büyüme ile enflasyonla mücadele programının birlikte yürütülebileceğinin altını çizmesi oldu.

TBMM’deki sunum sonrası Erkan’ın milletvekillerinin sorularına verdiği yanıtlar arkadaşımız Canan Sakarya tarafından haberleştirilmiş. İlginç açıklamaların yer aldığı haberde şu bilgiler öne çıkıyor:

► OVP’nin gerektirdiği yapısal reformlar için çalışmalarımızı hızlandı.

► İstikrar ve güven ortaya gelmesiyle birlikte şu anda yurtdışındaki fonlardan ve varlık yönetimlerinden milyar dolarlık doğrudan yatırım teklifleri aldık ve almaya da devam ediyoruz.

► İhracatçılara yeni imkanlar tanıyacak reeskont kredileri ile ilgili gelişmeler tamamlanıyor. Bu konuda TİM, DEİK, TESK, Bankalar Birliği ve TOBB ile çalışarak onu da olgunlaştırıyoruz.

► Faiz artışlarında kademeli gitmemizin nedeni piyasada stres testleri yapmamızdandır.

Mesaj niteliği taşıyan bu cevaplar dışında kanımca en kritik soru faiz artışlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne tepki verdiğiydi. Merkez Bankası Başkanı’nın bu konudaki cevabı ilginç, aynen aktarmak istiyorum:

► Cumhurbaşkanı beni TCMB Başkanı olarak atarken, fiyat istikrarını sağlayın, hayat pahalılığını bu milletin gündeminden çıkarın şeklinde talimat verdi. Bu talimatı biz yerine getirmek doğrultusunda çalışmalara devam etmekteyiz.

►Erkan’ın resmi sunumunda Eylül 2023 Haziran 2024 arasını neye göre “geçiş önemi” olarak nitelendirdiği anlaşılmazlığını koruyor. Buna karşılık içinde bulunduğumuz dönemin Haziran 2025’e dek uzanan adı “dezenflasyon dönemi” ve bunun ciddiyetle yürütülmesi gerekiyor. Yoksa Haziran 2025 için hedeflenen “istikrar dönemi”nin adının “sil baştan dönemi” olması kaçınılmazdır…

Hafize Gaye Erkan’ın sunumdaki ciddi ve kararlı tutumunun dikkat çektiğini söylemeliyim.

GÜNÜN NOTU

ABD tarihinde bir ilk yaşandı ve Temsilciler Meclisi Başkanı yeterince sağ ve popülist olmadığı için düşürüldü.