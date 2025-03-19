Esas faaliyet kâr marjı ve getirisi ile öne çıkan 16 şirket

Borsada esas faaliyet kâr marjı yüzde 10’un üzerinde olan ve yılbaşından bu yana yüzde 10 üzeri kazandıran 16 şirket bulunuyor.

Borsada yatırımcılar açıklanan bilançolarla birlikte gözlerini karlılığı ile öne çıkan şirketlere çevirdi. Biz de esas faaliyet kâr marjı yüzde 10 üzeri olan ve yılbaşından bu yana yüzde 10 üzeri kazandıran hisseleri listeledik. Bu listede 16 Borsa şirketi öne çıktı.

En çok kazandıranlar

Listenin ilk sırasında yer alan Aselsan yüzde 67,86 getiri ile en çok kazandıran hisse olurken, onu Pasifik Eurasia Lojistik yüzde 33,22, Pegasus yüzde 32,04 ve Türk Telekom yüzde 31,78 takip ediyor. Çelebi yüzde 30,6 ve Oyak Çimento yüzde 30,5 oranında değer kazanarak listenin üst sıralarında yer alıyor.

En yüksek faaliyet kâr marjına sahip hisseler

BIST 100 endeksinde esas faaliyet kâr marjı en yüksek şirketler, güçlü operasyonel verimlilikleriyle dikkat çekiyor. Listenin ilk sırasında yer alan CVK Maden yüzde 23,03, Oyak Çimento yüzde 22,77 ve Çelebi yüzde 22,51 kâr marjı ile öne çıkıyor. Aselsan yüzde 22,41 ile yüksek kârlılık sağlayan şirketler arasında yer alıyor. Sektörel olarak çimento, madencilik ve havacılık hisseleri, güçlü kârlılık oranlarıyla yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Piyasa değerlerine göre öne çıkanlar

Büyük piyasa değerine sahip şirketler arasında Aselsan 533,98 milyar TL, Enka İnşaat 337,06 milyar TL ve Turkcell 240,68 milyar TL ile listenin başında yer alıyor. Çimento sektöründen Oyak Çimento 152,26 milyar TL ve havacılık sektöründen Pegasus 140,62 milyar TL piyasa değeri ile öne çıkıyor.

ZEYNEP’E SOR

FİYAT/NAKİT AKIŞ MI, FİYAT/KAZAN ORANI MI?

Yurt içi satış; öngörülebilirlik, mevzuata hakimiyet, bilinirlik, güven. Sınırlı büyüme, dalgalanmalardan etkilenme, yüksek rekabet.

Yurt dışı satış; kur avantajı, büyüme fırsatı, çeşitlendirme imkanı, teşvikler. Kur riski, lojistik maliyeti, mevzuat riski, pazara giriş maliyeti.

Spor firmaları yatırım için en riskli alanlardan biri. Daha çok borçluluklarıyla öne çıkıyorlar

Fenerbahçe Futbol’un fiyatındaki artışın devam etme ihtimalini nedir? / Ercüment Çetin

Ercüment, borsaya kısa vadeli bakmamalısın. Kısa zaman arlıklarında fiyatlar piyasadaki genel dalgalanmalara bağlı inip çıkar. Bireysel yatırımcıların ise bu fırsatlardan yararlanması zordur. Uzun vadeli hareket ederek gereksiz riskleri üstlenmemek daha isabetlidir. Ayrıca spor firmaları, mali performanslarıyla sorunlu şirketler olduğunu not etmek gerekiyor. Fenerbahçe Futbol da benzer bir niteliğe sahip. Şirketin özkaynakları ekside ve net borçları 2,7 milyar TL seviyesinde. Mali yapısını toparlayabilmesi için geçtiğimiz aralık ayında %152,58 oranında bedelli sermaye artırımına gitti. Tüm bunlar istikrarlı bir çıkışa engel.

Geçtiğimiz yıl gelir ve kârını büyüttü. Bu yıl üç ay dolmadan yıllık gelirin üçte birine yaklaştı

Yeo Teknoloji’nin aldığı yeni işler hakkında bilgi alabilir miyim? / Kemal Güçlüer

Kemal, firmaların aldığı yeni işler, özellikle büyüme stratejilerinin bir parçası olarak önemlidir. Yeni işler, şirketin gelecekteki gelir beklentisini etkilerken uzun vadeli kârlılığı güçlendirir. Bu nedenle yatırımcılar, siparişleri yakından takip eder. Yeo Teknoloji’nin yılbaşından bu yana aldığı yeni işlerin toplam değeri, 2,7 milyar TL’yi geçti. Geçtiğimiz 2024 faaliyet döneminde 8,7 milyar TL gelir elde ettiği nazara alındığında, üç aylık süre dolmadan söz konusu tutarın yaklaşık %31’ini yakaladığı gözleniyor. Geçtiğimiz yıl da gelir ve kârını büyütmeyi başaran firmanın ivmesini sürdürdüğü ve büyümesini koruduğu görülüyor

YATIRIM FONLARI

AK Portföy’ün AFS Fonu, yurt dışı sağlık sektörüne odaklanarak getiri elde etmeyi amaçlıyor

Sağlık Sektörü Yabancı Hisse Senedi Fonu (AFS), yatırımcılarına yurt dışındaki sağlık sektörünün büyüme potansiyelinden faydalanmayı hedefliyor. Fon, portföyünün %98,28’ini yabancı sağlık şirketlerinin hisselerinde değerlendiriyor. 666 milyon TL fon büyüklüğü ve %4,65 doluluk oranıyla dikkat çeken AFS, 1.772 yatırımcı sayısına sahip. Son 1 yılda sadece %9,40 yükseliş kaydederken geçen altı ayda ise düşen bir eğilim sergiledi. Fonun yatırım stratejisi, yurt dışındaki sağlık sektörünün değişik alanlarındaki şirketlerine yatırım yapmayı hedefliyor. Bu çerçevede sektörün farklı dinamiklerinden yararlanmak istiyor. Ekim ayından bu yana düzenli nakit çıkışı yaşanıyor. Orta ve uzun vadede sağlık sektörünün büyümesinden yararlanmak isteyenlere alternatif öneriyor.

TAHVİL

Tiryaki Agro Gıda, TLREF+%3,75 faizden bono ihraç etti

Tiryaki Agro Gıda, nitelikli yatırımcılara 17 Mart 2025 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 250.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%3,75 olarak belirlendi. 361 gün vadeli bono, tek kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 1 olan bononun kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 13 Mart 2026 olacak.

TLREF+%3,75 YILLIK FAİZ

17 Mart tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %42,03 seviyesinde bulunuyor. Tiryaki Agro Gıda’nın çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %3,75 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFTRYK32622 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

İNNOSA TEKNOLOJİ

İki ayda açıkladığı yeni iş bağlantısı yıllık gelirinin %34’ü seviyesinde. Gelirde artış sürüyor

İnnosa Teknoloji’nin %100 bağlı ortaklığı Innosa Yazılım, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yazılım geliştirme, yazılım destek, veritabanı bakım ve yönetim hizmetlerini kapsayan bir sözleşme imzaladı. Yıl sonuna kadar geçerli olacak sözleşmenin toplam bedeli 52,87 milyon TL olarak belirlendi. İmzalanan sözleşme, belediyenin dijital altyapısını güçlendirmeyi, sistem sürekliliğini sağlamayı ve veritabanı yönetimini geliştirmeyi amaçlıyor. Şirket, şubat ayından bu yana toplam 90,3 milyon TL tutarında yeni iş aldı. Geçtiğimiz yıl elde ettiği toplam gelir 265,7 milyon TL olduğu nazara alındığında, açıklanan işlerin yıl sonu gelirine oranı %34’e denk geliyor. 2024 yılında da hızlı büyüyen firmanın performansını sürdürmesi halinde yıl sonu gelirini aştığı gözlenecek.

AKSA ENERJİ

Manisa’daki depolamalı rüzgâr santrali için ÇED onayını aldı. Portföyünü çeşitlendiriyor

Aksa Enerji, Türkiye genelinde yürüttüğü 10 ilde 13 farklı depolamalı güneş ve rüzgâr enerji santrali yatırım sürecinde önemli bir aşamayı tamamladığını duyurdu. Şirketin Manisa’da gerçekleştirmeyi planladığı 82,16 MWe kurulu güce sahip depolamalı RES için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci olumlu sonuçlandı. Şirket, yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımları hızlandıracak. Aksa Enerji, söz konusu çerçevede 2030 hedefleri doğrultusunda üretim portföyünü çeşitlendirmeyi amaçlıyor. Toplam 891,41 MW büyüklüğündeki depolamalı GES ve RES projeleri için ön lisans süreci tamamlanırken, diğer projelerdeki ÇED izin süreçleri de planlandığı gibi ilerlediği ifade edildi. Firma son paylaştığı 2024 yıl sonu mali tablolarında ise hem satışlarını hem de net kârını düşürdü.

ENERJİSA ENERJİ

Depolamalı GES ön lisansının reddine ilişkin kararın iptali için idare mahkemesinde dava açtı

Enerjisa Enerji, bağlı ortaklığı Enerjisa Müşteri Çözümlerinin Çankırı Eldivan’da kurmayı planladığı 21 MWm/15 MWe gücündeki depolamalı güneş enerjisi santraliyle ilgili EPDK’nın verdiği ön lisans kararı geri alındı. Ayrıca yapılan ön lisans başvurusu da reddedildi. Şirket de kararın iptali için yargı yoluna başvurdu. Açıklamada EPDK’nın ön lisans başvurusunu reddetme kararının iptali talebiyle idare mahkemesinde dava açıldığı belirtildi. Öte yandan Sabancı Holding son yıllarda iştirakleri üzerinden yenilenebilir enerji sektörüne ciddi yatırımlarda bulunuyor. Yatırımları hem Türkiye hem de Amerika’da ağırlık buluyor. Amerika’daki yatırımları 500 MW’a yaklaşırken bunu 1 GW’a ulaştırmak istiyor. Enerjisa Enerji ise 2024 faaliyet döneminde gelirini %22 geriletti