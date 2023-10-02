Espresso makineleri beş yılda 25 milyon evin yüzde 15’ine girecek

Kahve dünyada en çok tüketilen içeceklerden biri… Kahve pazarı geçen yıl dünyada 120 milyar doların üzerinde bir hacme ulaştı. 2030 yılına kadar bu rakamın 180 milyar doları aşması öngörülüyor. Global kahve makineleri pazarı ise bu yıl 13 milyar dolara yaklaştı. İstatistiklere göre dünyada içilen her 5 kahveden bir tanesi İtalyan espresso makineleriyle yapılıyor. Dünya ev tipi kahve makinelerinde Türk kahvesi makinelerinin pazar payı yüzde 10 civarında.

Türkiye’de özellikle pandemiden sonra kahve kültüründe dönüşüm yaşanırken tüketim de ciddi oranlarda arttı. Artık vegan kahvelere kadar uzanan geniş bir ürün yelpazesi var ve tüketici kahve makinesi satın alarak kaliteli kahve keyfini evine taşımaya başladı. Türkiye’de dünyanın en önemli kahve zincirleri yüzlerce şubesiyle tüketiciye ulaşıyor. Kahve makinesi üreticileri de hızlı büyüyen pazarda yoğun bir rekabet yaşıyor.

14-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen İstanbul Coff ee Festival’de Versuni Türkiye Pazarlama Lideri Nil Şahinbaşoğlu ile buluştuk. Bilmeyenler için bir hatırlatma yapayım; bir süre önce Philips Ev Aletleri, şirket adını global çapta Versuni olarak değiştirdi. Nil Şahinbaşoğlu ile özellikle pandemiden sonra hızla artan kahve tüketimini, tüketici alışkanlıklarını ve pazarı konuştuk. Pandeminin tüketici ve sektör anlamında iki farklı etkisi olduğunu anlatan Şahinbaşoğlu, tüketicilerin artık latte, cappucino gibi uluslararası kahve zincirlerin getirdiği kültürü özümsediğini ve aynı kalitede kahveyi evlerinde de tüketmeyi istediğini söyledi. Şahinbaşoğlu, “Herkes evde daha fazla vakit geçirmeye başladı ve kahve tüketimi arttı. Sadece bizim makinelerimizde değil tüm kategorilerde ciddi büyüme yaşanıyor. Şu anda yüzbinlerce espresso, milyona yakın da kahve makinesi satılıyor pazarda” dedi.

Versuni olarak espresso ve diğer kahve makinelerinde yüzde 56 payla lider olduklarını kaydeden Şahinbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Türk kahvesi makineleri hala en büyük kategori

“Son dönem raporlarına göre Türkiye’deki kahve makinesi pazarında tam otomatik espresso makineleri kategorisinde lider marka olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İki yıllık bir sürede yüzde 56 paya ulaştık. Aslında pazarın büyümesini tetikleyen marka olduk. Dijital teknoloji, ev yaşamının geleceğini belirleyen gücümüz ve işimizin merkezinde tuttuğumuz tüketici ihtiyaçlarına cevap verecek ürünleri sunmamızda en büyük yardımcımız. Ürünlerimiz tüketicilerin yaşam tarzlarını geliştirmek, evdeki hayatlarını kolaylaştırmak ve iyileştirmek için tasarlandı. Kahve makinelerimizde başardığımız rekor seviyede büyümenin bu çabaların bir sonucu olduğunu görüyorum. Rakamsal olarak baktığımızda sıcak içecek kategorisinde çay makineleri var, Türk kahvesi makineleri var, espresso makineleri var. Gelinen noktada en büyük kategori her zaman Türk kahvesi. İşin yüzde 34’ünü bu makineler yapıyor. Bizim de lider olduğumuz espresso makineleri yüzde 31’e ulaştı.”

Pazarda önümüzdeki dönemde nasıl bir büyüme öngördüklerini de sordum. Nil Şahinbaşoğlu, şöyle yanıtladı:

“Biz önümüzdeki dönemde kaç haneye espresso makinesi girecek diye hesap yapıyoruz. Dört beş senede 25 milyon hanenin yüzde 15’ine gireceğini öngörüyoruz. Amacımız lider konumumuzu sürdürmek.”

- En fazla beyaz yakalılar alıyor, kaç bar basınç olduğunu bile soruyorlar

Kahve severlerin zincir kahvelerden alıştıkları deneyimi evlerinde ulaşılabilir fiyata deneyimleyebilmesini amaçladıklarını ifade eden Nil Şahinbaşoğulları, şöyle devam etti: “Son iki yılda kahve makineleri dışında robot süpürgeler, dik süpürgeler ve air fryer kategorilerinde de çok ciddi büyümeler var. Hepsinde tüketicinin hayatını kolaylaştırmak, keyif alacakları yeni nesil teknolojileri barındıran, kullanımı kolay ürünleri evlerine getiriyoruz. Bizim kahve makinelerinde 12 bin TL’den başlayıp 20 binlere kadar çıkar serilerimiz var. En çok beyaz yakalılar, 30- 35 yaş aralığındaki genç aileler ürünlerimizi daha çok tercih ediyor. ‘Dışarı çıkamasam da o keyfi evime taşıyayım’ motivasyonundalar. Bu arada tüketiciler gerçekten kategorilerle çok ilgili ve çok araştırıyor. Online yorumları okuyor, mağazalarda ürünleri deneyimliyor. O kadar detaylı araştırıyorlar ki kaç bar basınçla basıyor gibi sorulara kadar biliyorlar artık. Trendleri takip ediyorlar. Vegan süt trendi var mesela şu anda. Biz de bunu öngörerek iletişimlerimize ekledik.”