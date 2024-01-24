Euro bölgesindeki durum     

Avrupa Merkez Bankası (AMB), başarılı bir şekilde piyasanın ‘‘erken faiz indirimi’’ beklentisini düşürdü. Kurum, ‘‘Yaz aylarına kadar faiz kararını vermeye yetecek ekonomik verilere sahip olmayız’’ iletişimini yapıyor. Bu yönlendirmeden sonra mart ayındaki toplantıda bir faiz indirimi olasılığı yüzde 20’ye düştü. Faiz kararı açısından önemli verilerden biri ücretlerdir. AMB’nin baş ekonomisti Lane ‘‘İlk çeyreğin ücret verisini, nisan sonuna kadar göremeyeceğiz. Haziran toplantısında elimizde sağlıklı veriler olacak’’ diyor. Bu bir iletişim politikasıdır. AMB, haftalık bazda ücretleri takip edebiliyor. Yanı sıra, ‘‘ücret izleyicisi’’ verisi, ücretlerin çeyreklik görünümü için iyi bir öncü göstergedir. Ücret izleyicisi yönünü belirgin şekilde çoktan aşağıya çevirdi. Kısacası, AMB nisan toplantısında ücretlerdeki eğilimi görmüş olacak. Yüzde 2’nin altına inen çekirdek enflasyonla, çeyreklik ücret verisinin ilişkisi de güçlüdür.

Euro bölgesinde ücret artış hızı daha da yavaşlayabilir. Enflasyondaki düşüş sürebilir. Bu gelişmeler, nisan ayında bir faiz indirimine kapıyı açabilir. Kurumun iletişimi martta değişebilir. Türkiye’de ekonomi yönetimi, 2024’ün ihracat açısından önemli olduğunu vurgulamıştı. Önemli ihracat pazarımızda erken faiz indirimleri algıyı değiştirebilir. Yılın ikinci yarısında büyümeyi destekleyebilir.