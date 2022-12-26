EYT çalışmasında son durum bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak 

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), düzenlemesi için gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerekse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından işaret edilen Aralık ayının son haftasına giriyoruz. Bugün yapılacak yılın son kabine toplantısında Meclise sunulacak olan EYT düzenlemesi, Kabine’nin öne çıkan gündemi olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili son durumu bugün yapılacak Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacağını açıkladı. EYT’nin Meclise sunulacağı tarih konusunda ise iki ayrı takvime, “Bitirebilirsek bu ay içinde, bitiremezsek Ocak ayında Meclis’e götürürüz” sözleriyle işaret etti.

EYT, 8 Eylül 1999'dan önce işe başlamış olanları kapsayacak, bu tarihten sonra işe girenler yapılacak EYT düzenlemesinden yararlanamayacak. EYT’ de yaş şartı olup olmayacağı ise netleşmedi. EYT’lilere kadınlarda 48 erkeklerde 50 veya kadınlarda 50 erkeklerde 52 şeklinde yeni bir yaş şartını konulup konulmayacağı konusundaki belirsizlik sürüyor.

Çalışma Bakanı Bilgin, katıldığı televizyon programında yaş şartı ile ilgili olarak henüz karar verilmediğini belirterek, bütün çalışmalar tamamlanıp tablo ortaya çıktıktan sonra yaş sınırına karar verileceğini açıkladı. Yaş şartına Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verecek.

Bilgin bu konuda, “Cumhurbaşkanımız değerlendirecektir. Tabloyu tam olarak tespit etmeye çalışıyoruz. Hangi yaşta kaç kişi bulunuyor? Yaş aralığı nereden nereye geliyor. EYT’de ortalama yaş yüzde 49,9. Bu çalışmayı bitirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

EYT’den faydalanacaklarını sayısı 2 milyonu geçti

Bakan Bilgin, Kasım ayında bütçe görüşmelerinde yaş şartı aranmadığında, prim günü ve sigortalılık süresini dolduranların emekli edilmeleri halinde 1,5 milyon kişinin hemen emekli olabileceğini söyledi. Sonraki açıklamalarında ise bu rakamın 1,8 milyona ulaştığını belirtti. Bakan Bilgin, son verileri ise “Aralık’a kadar yaklaşık 1 milyon 900 bin kişi. Ocak ayında 2 milyonu biraz geçen kişi şartlara uygun. Prim gün sayısı ve hizmet süresi tamamlanmış olanların sayısı” açıklaması yaptı. 3 Ocak’ tarihine kadar çalışmalarına ara veren Meclis’in yeni yılda öncelikli gündemini EYT düzenlemesi oluşturacak, milyonlarca kişinin beklediği EYT düzenlemesinin Ocak ayında Meclis süreci hızla tamamlanacak.