EYT’de Meclis süreci tamamlanıyor, işe geri dönme süresi uzatılabilir

Geniş kesimleri ilgilendiren Emeklilikte Yasa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde, Meclis süreci bu hafta tamamlanıyor. Salı günü yasa teklifinin genel kurulda görüşülerek aynı gün kanunlaştırılması hedefleniyor. Kanunun 8 Şubat’ta Cumhurbaşkanlığına gönderilmesi en geç 9 Şubat’ta onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanması planlanıyor.

Bu arada, prim gününde kademelendirilmenin kaldırılması, 8 Eylül 1999 tarihinden önce stajyerlik ve çıraklık yapanların EYT düzenlemesinden yararlanması, 1999 Marmara depremi nedeniyle EYT’de miladın 31 Aralık 1999’a çekilmesi konusunda talepler geliyor, ancak bu konuda bir değişiklik olması beklenmiyor. Yasa teklifinde yapılacak tek değişiklik, özel sektörde EYT’den emekli olanlara verilecek prim desteğinin koşulu olan aynı iş yerinde 10 gün içinde yeniden işe başlama süresinde olabilir.

EYT’den emekli olanlar 10 gün içinde aynı iş yerinde çalışmaya başlamaları halinde yüzde 5 oranında sosyal güvenlik destek prim indirimi hakkından yararlanacaklar, bu süreyi geçirip aynı iş yerinde çalışmaya devam edenlere ise indirim uygulanmayacak. 10 günlük sürenin uzatılması konusunda iş dünyasından gelen talepler var. TİSK sürenin 3 aya çıkarılmasını istedi.

AK Parti grubu TİSK’ten gelen talebin ardından TOBB’dan da görüş istedi. Yasa teklifinin gündeme alınacağı salı gününü kadar bir çalışma yapılarak sürenin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda karar verilecek. 10 günlük sürenin uzatılmasına karar verilmesi halinde ise bu sürenin 30 günü geçmeyeceği ifade ediliyor.

CHP ve İYİ Parti’de 13 Şubat mesaisi

Millet İttifakı’nın Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde 13 Şubat’ta ‘cumhurbaşkanı adayı’ gündemiyle yapacağı toplantı öncesi Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, ilk tur görüşmeleri hafta sonu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e gerçekleştirdiği ziyaret ile tamamladı.

CHP ve İYİ Parti arasında ‘cumhurbaşkanı adayı ‘ konusunda yaşanan gerilim sürerken her iki partide de bu hafta gündem cumhurbaşkanı adayı olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi’ni toplayarak cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin yetki alacak.

Kılıçdaroğlu, bugün MYK, 9 Şubat’ta sabah saatlerinde önce Meclis’te milletvekillerini, aynı gün öğle saatlerinde PM’yi toplayacak. 13 Şubat’ta adayın belirleneceği açıklamalarına tepki gösteren İYİ Parti’de Genel Başkan Meral Akşener’in bu hafta başkanlık divanını toplaması, milletvekilleri, il başkanları ile bir araya geleceği bir dizi toplantı yaparak cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin son bir değerlendirme daha yapması bekleniyor.