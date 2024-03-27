HABER ANALİZ/ BIST METAL ANA SEKTÖRÜ

Faiz, bankalara yaradı hisseleri tırmandı

TCMB’nin faiz kararı en çok banka hisselerine yaradı. Hisselerde bir haftada yüzde 23’e varan getiriler oluştu. Düşük değerleme oranları ile hisseler yatırımcıların takibinde bulunuyor.

Borsada Bankacılık sektörü hisseleri TCMB’nin faiz kararından sonra hareketlendi. Banka hisseleri likit olmaları nedeni ile kurumsal yatırımcıların tercihlerinin başında geliyor. BIST Banka Sektör Endeksi'ndeki hisseler yıllık bazda etkileyici getiriler oluştu.

Sektörde öne çıkan Akbank, son bir yılda yüzde 181,69'luk bir getiriyle güçlü bir çıkış yaptı. Bu yüksek performans, hisse için yılbaşından bu yana yüzde 25,96'lık bir artışa işaret ediyor. Geçtiğimiz hafta içinde bile yüzde 14,60'lık bir getiri sunarak iyi bir performans sergiledi. Akbank'ın Fiyat/Kazanç oranı 3,60 ile sektördeki diğer oyuncularla karşılaştırıldığında makul bir seviyede.

Garanti Bankası da son bir yıl içinde yüzde 175,68'lik bir getiriyle öne çıkıyor. Bu yılın başından itibaren yüzde 18,17'lik bir artış gösteren hisse, geçen hafta yüzde 12,39'luk getiri sağladı. Fiyat/Kazanç oranı ise 3,32.

Özellikle dikkat çeken Yapı ve Kredi Bankası, yılın bu zamanına kadar yüzde 38,79 ve son bir yılda yüzde 163,56'lık getirilerle sektördeki öncü konumda bulunuyor. Bu bankanın Fiyat/Kazanç oranı da 3,37 olarak yatırımcılar için cazip bir seviyede bulunuyor.

ICBC Turkey Bank ve İş Bankası (C) gibi diğer büyük bankalar da sağlam getirilerle yatırımcıların ilgisini çekmeyi sürdürüyor. İş Bankası (C), son bir yılda yüzde 121,73'lük bir performansla dikkatleri üzerine çekerken, Fiyat/Kazanç oranı 3,95 ile beklentileri karşılıyor.

Özvarlık kârlılığında ise Yapı Kredi Bankası yüzde 44,58 ve Garanti Bankası yüzde 43,94 ile ön plana çıkıyor.

Tüm bu veriler, BIST Banka Sektör Endeksi'ndeki hisselerin yıllık bazda ortalama yüzde 181,69 ve yılbaşından bu yana ortalama yüzde 21 gibi güçlü getiriler sunduğunu gösteriyor. Sektör, büyüme potansiyeli ve makul Fiyat/Kazanç oranları ile yatırımcıların takibinde yer almaya devam ediyor.

PİYASALARIN NABZI

BORSADA YATIRIMCILARIN RADARINDA HANGİ HİSSELER VAR?

NEDEN YÜKSELDİ?

• Çimbeton (#CMBTN): Yükseliş trendinde. Yıllık seyirde %783 prim yaptı.

• Sodaş Sodyum Sanayii (#SODSN): 6 haftalık yükselişte. Hacim yılbaşından bu yana %44 arttı.

• Ufuk Yatırım (#UFUK): 11 haftalık yükseliş trendinde. 3 aylık seyrinde %185 prim yaptı.

• TSKB GMYO (#TSGYO): 7 haftalık yükseliş trendinde. MACD, olumlu seyrini koruyor.

• Anadolu Isuzu (#ASUZU): Orta vadeli göstergeler olumlu. Son 1 aylık zirvesinde.

NEDEN DÜŞTÜ

• CW Enerji (#CWENE): 6 haftadır düşüşte. Son 3 ayda işlem hacminde %18’lik düşüş yaşadı.

• QUA Granite Hayal Yapı (#QUAGR): Yıllık bazda %28 düştü. Hacim son bir ayda %63 geriledi.

• Yayla Gıda (#YYLGD): Son 1 aylık dibinde. 5 haftadır düşüşte. 3 gündür fiyat ve hacim düşüyor.

• Ereğli Demir Çelik (#EREGL): Kısa vadeli göstergeler satış baskısında. Son 1 aylık dibinde.

• Çates Elektrik (#CATES): Son 1 aylık hacim %70 düştü. 1 haftalık düşüş trendinde.

NE OLDU?

• Geçen hafta küresel kripto fonlarından 942 milyon dolarlık rekor çıkış yaşandı.

• Kakao fiyatları 9 bin doları aştı.

• Sigorta şirketlerinin prim üretimi %98,5 arttı.

• Yabancı payı 4 gündür sürekli artanlar: CANTE, KCHOL, NUHCM, CCOLA, SAFKR, YKBNK.

• Yabancı payı 8 gündür sürekli azalanlar: MIPAZ, DERIM, DESA, HEDEF, KUTPO, YYAPI, SAMAT

NE OLACAK?

• Yünsa bilanço açıklayacak.

• 28 Mart: 15 - 22 Mart: Haftalık yabancı portföy hareketleri yayınlanacak.

• 28 Mart: 15 - 22 Mart: Haftalık para ve banka istatistikleri izlenecek

• 28 Mart: Türkiye Ekonomik Güven Endeksi açıklanacak; ekonomik moralin bir göstergesi.

• 29 Mart: Türkiye Şubat Dış Ticaret İstatistikleri, ihracat ve ithalat performansı açıklaması.

ZEYNEP’E SOR

AL-SAT MI, AL-TUT MU?

Al-Sat; kısa vadelidir, dalgalanmalarından yararlanır, yüksek risklidir, analizi ve takibi gerektirir. Zamanlama yeteneği ister. Al-Tut; uzun vadeli ve kaliteli şirketleri alır. Düşük risklidir. Mali analize, şirketin potansiyeline dayanır. Sabır ister.

Her duyduğun sese kanma. Tavuk sandığın kuş, karga çıkabilir

Halka arz oldukça topluyorum. Tavandan satıp aşağıdan alarak lot çoğaltabilirim. Ama fazla ilgilenemiyorum. Farklı bir yere de yatırabilirim. Sizce ne yapmalıyım? /Selami Gökçe

Selami, profesyonel olmadığını unutma. Öncesinde tavandan satıp aşağıdan almış olabilirsin. Ancak önemli olan bunun sürdürülebilirliğidir. Kısa zaman aralığında al sat işlemler tüccarlara mahsus bir stratejidir. Bu yaklaşım bireyseller için yüksek risk anlamına gelir. Piyasanın hızlı değişiminde zamanlamayı doğru yapabilmen kolay değildir. Bu nedenle yüksekken satıp düşükken almak söylemde cazip görünse de, pratikte başarı şansı sandığın kadar kolay bir iş değildir. Üstelik yoğun ilgilenemediğin koşullarda bu tür bir strateji sana kazançtan çok kayıp olasılığını artıracaktır.

Şimdilerde halka arzlar, yoğun ilgiden dolayı kazandırmaya devam ediyor. Bu açıdan senin gibi çok kişi halka arzları takip ediyor. Yeterli kârı elde ettiklerini düşündükleri noktada da satıp yeni halka arzlara katılıyorlar. Bu yaklaşımın yanı sıra uzun vadede mali yapısı güçlü ve büyüyen firmaları da takip edebilirsin. Ayrıca riski dağıtmak açısından hisse senetleri, tahviller veya çeşitlendirilmiş yatırım fonları da alternatif olabileceğini göz ardı etme. Böylece bir sektör veya hisse senedi kötü performans gösterse bile, diğer yatırımların bu kayıpları dengeleyebilecektir.

Kârı ara. Kârın büyümesini önemse. Kârdaki büyümenin satış gelirlerinden olmasını tercih et

Uzun vadeli yatırımda analiz yaparken mali tablolarda en dikkat etmemiz gereken kalemler hangileridir? /Hüseyin Salih Korucu

Hüseyin, gerçekleştireceğin uzun vadeli yatırımlarda şirketin mali yapısının çok önemli olduğunu bilmen gerekir. Bu nedenle firmanın mali tablolarını incelemen doğru bir yaklaşımdır. Mali tablolarda birçok farklı kalem vardır ve bu veriler içinde boğulmamalısın. Bir şirketin temel gayesi kâr etmektir. Bunu da gelir büyümesi ile yapmalıdır. Senin da bakman gereken ilk kalem kar hanesidir. Şirket eğer zarar açıklamışsa enin için bir özelliği yoksa devamına bakmana gerek yoktur. Şirket kârlı ise mali yapısını incelemen için geçerli bir gerekçen var demektir.

Kuşkusuz kâr yetmez, kârın büyüdüğünü de görmen gerekir. Eğer kârda büyüme varsa kaynağını bulmalısın. Tercih etmen ve öncelik vermen gereken kârın gelirlerdeki büyümeden gelmesidir. Çünkü böyle bir durumda şirketin uzun vadede büyüme performansını istikrarlı şekilde sürdürme imkânı da artacaktır. Yüksek maliyet ve giderler nedeniyle kâr büyümesi farklı bir kaleme kaymış olabilir. Yatırım faaliyetlerinden ya da finansman gelirlerinden ötürü kâr büyümesi varsa bu ikinci derecede tercihin olsun. Önceliğin ana faaliyetlerinden ötürü kârını büyütebilmesidir.

YATIRIM FONLARI

Düşük Risk Grubundaki Fonlarda enflasyon üzeri getiri

Güvenli limanda olmak isteyenler için fonlar

Düşük riskle yatırım yapmak isteyenler için fonlar alternatif seçenek sunuyor. İş Portföy Temkinli Değişken Fon ve İş Portföy Temkinli Fon Sepeti Fonu gibi fonlar, yılbaşından bu yana sırasıyla %12,05 ve %13,39 gibi getiriler sunarken, son bir yılda %73,59 ve %71,92 gibi performanslar sergileyerek enflasyonun üzerinde getiri sağladı. Portföy değerleri 71,10 milyon TL'den 5 milyar TL'ye kadar değişen bu fonlar arasında portföy değeri en yüksek olan Kuveyt Türk Portföy Sepet Hesap Para Piyasası Katılma Fonu. Fonun portföy değeri 5 milyar TL.

EMEKLİLİK FONU

Düşük Risk Grubunda Enflasyon altı getiriler

Düşük Risk Grubundaki Emeklilik Fonlarının Performansı

Düşük Risk Grubundaki emeklilik fonları ağırlıklı olarak enflasyonun altında getiri sağladı. Sadece iki emeklilik fonu yıllık bazda enflasyonun üzerinde kazandırdı. Bu fonlar, Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF ve AgeSA Hay. ve Em. Muh. Değ. EYF. İki emeklilik fonu yüzde 69,41 ve 67,39 oranındaki getirileri ile dikkat çekiyor. Yıllık getirisi yüzde 63,95 olan Emeklilik fonu ise Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF oldu.

Yüzde 50 ile 40 arasında kazandıran fonlar; Allianz Yaşam ve Em. Koç H.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF, Garanti Em. Hay. Kira Sertifikaları Katılım EYF, AgeSA Hay. ve Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF, Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF ve HDI Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF oldu.

İki emeklilik fonunun getirisi ise yüzde 40’ın altında gerçekleşti. Bu fonlar: AgeSA Hay. ve Em. İki. Para Piyasası EYF ve Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF oldu.

Düşük risk grubundaki en yüksek getirili 10 emeklilik fonunun portföy değeri 15 milyar 963 milyon TL oldu. Bu gruptaki emeklilik fonlarının getirileri yüzde 39 ile yüzde 69 arasında değişti.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar ve petrolün seyri

Petrol, OPEC+'nın Orta Doğu ve Rusya'daki gerginlikler üzerine üretim kesintisi politikasını teyit etmesiyle bir haftanın en büyük yükselişinin ardından sakinleşti.

Pazartesi varil başına 87 dolar civarında işlem görürken Salı günü 86,51'e geriledi.

Dolar Endeksi 104 düzeyinde. Haziran ve Eylül aylarında Fed, ECB ve BOE tarafından birbirine yakın dönemlerde faiz indirimlerine başlanması bekleniyor. Bu, Amerikan Doları’nın değerindeki yükselişi kısıtlıyor.

TAHVİL

Mercedes finansman, %66,16 yıllık bileşik faizden tahvil ihraç etti

Mercedes Finansman, 25 Mart 2024 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 700.000.000 TL olan tahvilin yıllık basit faizi %64, bileşik faizi ise %66,16’ya denk geliyor. 455 gün vadeli tahvil, yılda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 2 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise sırasıyla %64 ve %15,78 olacak. Tahvilin vadesi ise 23 Haziran 2025.

25 Mart tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 52,83 seviyesinde bulunuyor. Mercedes Finansman'ın çıkardığı tahvilin yıllık %64 basit faiz oranı Gecelik Referans Faiz Oranının yaklaşık 11,17 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz, emsalleriyle kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip görünüyor.

ŞİRKET PANOSU/Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

BMS BİRLEŞİK METAL

Üretimini artırmak için yeni fabrika binası kiraladı. Ciroya katkısı yıllık 34 milyon dolar olacak

BMS Birleşik Metal, Yalova Sanayiciler Sitesi'nde bulunan 11.781 m2 alanlı arazi üzerindeki 8.000 m2 kapalı alana sahip fabrika ve idari binayı, toplam 1 yıllığına, aylık 1.200.000 TL + KDV’ye kiraladı. Şirket, kiralamayı artan sipariş taleplerine cevap verebilmek ve üretim kapasitesini artırmak amacıyla gerçekleştirdi.

Yatırım, şirketin hitap ettiği pazarda daha güçlü bir konuma gelmesini hedefliyor. Üretim hacmindeki artışla birlikte, maliyet avantajlarını ve kar marjlarını yükseltmeyi hedefliyor. Yatırımın şirketin cirosuna yıllık ortalama 34 milyon dolar katkı sağlaması bekleniyor. Firma, 2023’te 1,4 milyar TL ciro gerçekleştirdi.

GRAINTURK TARIM

Bu yılın satış hedefinin yüzde 6’sını tek anlaşmayla gerçekleştirdi. Artık hedefini tutturur herhalde

Graınturk Tarım, toplam 108.250.000 TL değerinde "Elüs Buğday" satış sözleşmesi imzaladı. Söz konusu anlaşma şirketin 2024 yılı satış hedeflerine önemli bir katkı sağlayacak. Firmanın satış gelirlerinde %6.12'lik bir artış gerçekleştirmesi bekleniyor.

Şirket, 2023 dokuz aylık faaliyet döneminde hasılatını %96 büyüterek 1,03 milyar TL’ye çıkardı. Aynı sürede kâr artışı %63,76 ile 305,64 milyon TL’ye çıktı. Gerçekleştirilen anlaşma Graınturk Tarım'ın pazar payını artırma ve kârlılığını güçlendirmesi yönünde önemli bir katkı sunacaktır. Söz konusu durum büyümenin sürmesinde etkili olacaktır.

ALVES KABLO

Makina yatırımına gidiyor. Üretim kapasitesini ürün bazında %250’ye kadar artıracak

Alves Kablo, artan müşteri taleplerini karşılamak amacıyla 3.500.000 dolar tutarında makina alacak. Yatırım, 2024'ün son çeyreğine kadar bakır tel üretim kapasitesini %100, alüminyum tel üretim kapasitesini %200, alüminyum tel büküm kapasitesini %250 ve kablo damar büküm kapasitesini %45 artırmayı hedefliyor.

Bu gelişme, Alves Kablo'nun cirosuna ve ürün çeşitliliğine olumlu yönde destekleyecek. İhracat kapasitesini artırmasına olanak verecek. Ayrıca enerji dağıtım şirketlerinin artan kablo ihtiyaçlarını daha etkin karşılama gücüne kavuşacak. Şirket bu şekilde pazar payını ve rekabet gücünü artırabilecek.

BORUSAN YATIRIM

Vergi incelemeleri tamamlandı. Çıkan cezaları ödeyerek geçmişi temizliyor

Borusan Yatırım, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen 2019 -2021 dönemlerine ilişkin vergi incelemelerinin tamamlandığını duyurdu. Şirket daha önce 2018 yılına ait incelemeyle alakalı 318.469 TL ödemede bulunmuştu. Firma yeni incelemeyle ilgili olarak da toplam 1.541.946 TL ödeme yaparak incelemenin sonlandırıldığını belirtti.

Son yapılan ödeme ile birlikte Borusan Yatırım nezdinde yürütülen vergi incelemesi tamamlanmış oldu. Böylece şirketin geçmiş faaliyet dönemleriyle ilgili vergisel herhangi bir pürüzü kalmamış oldu. Düzenli kâr büyümesine sahip olan şirket, 2023 faaliyet döneminde kârını %84,56 büyüttü.

İZMİR DEMİR ÇELİK

Üretim kapasitesini büyütecek. Peki kapasite artışı zarardan kurtulmasını sağlayabilecek mi?

İzmir Demir Çelik, çelikhane kapasite artışına yönelik yatırım sürecinde önemli bir aşamaya ulaştığını duyurdu. Makine ve ekipman montajlarının tamamlandığını ve soğuk testlere geçildiğini bildirdi. 2024 yılının ikinci çeyreği sonuna kadar da sıcak testlere başlanacak.

Şirketin gerçekleştirdiği yatırım, üretim kapasitesini ve teknolojik altyapısını güçlendirmesinin yanı sıra, verimliliğini de desteklemesi beklenmeli. Öte yandan şirket kâr etme noktasında zorlanıyor. Son beş yıllık faaliyetinin ilk dördünde zarar açıklarken 2022’de kâra döndü. Devamını getiremeyen firma, 2023 dokuz aylık dönemde yine zarar yazdı.