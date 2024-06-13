HABER ANALİZ / BIST 100 2024/03 KÂR MARJLARI

Kâr marjı yüksek şirketler yatırımcının güvenli limanı

Kâr marjı, bir şirketin finansal verimliliğini gösteren önemli bir ölçüttür. Her birim satıştan elde edilen kâr miktarını gösterir ve bu nedenle işletme sahipleri ve yöneticiler tarafından stratejik kararlar alırken dikkate alınır. Yüksek kâr marjı, şirketin maliyetlerini etkin bir şekilde yönetebildiğini ve güçlü bir rekabet avantajına sahip olduğunu gösterir.

Kâr marjı ve getirisi yüksek olanlar

Borsada işlem gören bazı şirketler, yüksek kâr marjları ve getirileri ile yatırımcıların güvenli limanı olmayı sürdürüyor. Bu şirketler, finansal performansları ve sürdürülebilir kârlılıkları ile öne çıkıyorlar. İşte bu şirketlerden bazıları: Bu yıl yüzde 501,98 getiri sağlayan Mia Teknoloji (MIATK)’nin aktif kârlılığı %51,27 olurken esas faaliyet kâr marjı %84,70 ile dikkat çekiyor. Şirketin piyasa değeri 26,01 milyar TL.

Gıda ve içecek şirketleri öne çıkıyor Ülker, %18,70’lik esas faaliyet kâr marjı ve %23,79’luk özsermaye kârlılığı ile güçlü bir performans sergiliyor. Piyasa değeri ise 55,58 milyar TL. Listede öne çıkan bir başka şirket ise Anadolu Efes (AEFES). Şirket %45,32’lik özsermaye kârlılığı ve %230,37’lik yıllık değişimi ile dikkat çekiyor.

Yüzde 20,37’lik aktif kârlılığı ve %204,48’lik yıllık değişimi ile öne çıkan Coca Cola İçecek, piyasa değeri 195,61 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Yüksek kâr marjları sürdürülebilirliği ölçüsünde yatırımcılar tarafından fiyatlanır. İstikrarlı olarak kâr marjlarını koruyan şirketleri yatırımcılar tercih eder.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

● MLP Sağlık (#MPARK): 4 gündür yükseliyor. Bir ayda %16,85 ve bir yılda yüzde 340 yükseldi. ● Bossa (#BOSSA): 3 gündür yükseliyor. Bir ayda %22,64 ve bir yılda yüzde 149 yükseldi. ● Anadolu Efes (#AEFES): 3 gündür sürekli yükseliyor. Bir ayda %10,34 ve bir yılda %230 arttı. ● Anadolu Hayat E. (#ANHYT): 2 gündür yükseliyor. Bir ayda %69,86 ve bir yılda %588 yükseldi. ● İzmir Fırça (#IZFAS): 3 gündür yükseliyor. Son bir ayda %41,79 ve bir yılda yüzde 296 arttı.

DÜŞÜŞTEKİLER

● Girişim Elektrik Sanayi (#GESAN): 8 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %25,09 geriledi. ● Odine Teknoloji (#ODINE): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %35,77 geriledi. ● Mogan Enerji (#MOGAN): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %22,59 geriledi. ● Carrefoursa (#CRFSA): 9 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %21,53 geriledi. ● İmaş Makina (#IMASM): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %23,71 geriledi.

NE OLDU?

● G20 ekonomileri ilk çeyrekte dönemsel %0,9 büyüdü. ● AB, Çin’den elektrikli araç ithalatına yüzde 38,1’e varan vergi uygulayacak. ● UBS, ons altın için 2024 yılı ortalama ve yıl sonu fiyat tahminleri 2365 ve 2600 dolar. ● OPEC’in petrol üretimi günlük 29 bin varil arttı. ● Nisan’da ihracat birim değer endeksi %1,9 azaldı.

NE OLACAK?

● TÜİK 10:00’da mayıs ayı konut satış istatistiklerini, kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak. ● Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası satışını gerçekleştirecek. ● ABD mayıs ayı üretici fiyat endeksi verileri 15:30’da açıklanacak. ● G-7 liderler zirvesi İtalya’nın Bari kentinde başlayacak ve 15 Haziran’a kadar sürecek.

ZEYNEP’E SOR

YÜKSEK VOLATİLİTE Mİ, DÜŞÜK VOLATİLİTE Mİ?

Yüksek volatilite; yüksek getiri potansiyeli, günlük işlem yapanlar için fırsat ve arbitraj olanağı. Yüksek risk, belirsizlik, uzun vade planlama sorunu, stres ve baskı.

Düşük volatilite; sermayenin korunması, düşük risk, uzun vadede planlama imkanı, öngörülebilirlik. Düşük getiri, azalan ticari fırsatlar, rekabet avantajı eksikliği.

Kârdaki büyüme olumlu. Devamını getirmesi önemli. Fonlar hissede altı ay boyunca alıcılı

Albaraka Türk çıkışına devam edece mi? Epey oldu ki tutuyorum. Sizce nereye kadar yolu var? / Nesrin Korkmaz

Nesrin, banka hisseleri geçen üç yılda iyi bir performans sergiledi. Nisan 2021’den bu yana gerçekleştirdikleri çıkışla yatırımcısını mutlu ediyor. Sektörde yer alan Albaraka Türk de gecikmeli olsa da çıkışa eşlik etti. Banka, geçtiğimiz yıl iyi bir kâr açıklarken son paylaştığı 2024 ilk çeyrek dönemde de kârdaki büyümesini sürdürdü. Kârın büyümesinde 828 milyon TL net ücret komisyonu büyümenin yanı sıra, 1,07 milyar TL önceki yıllarda ayrılan karşılıklarla, 600 milyon TL gayrimenkul değerleme kârları etkili oldu. Veriler büyümenin süreceğine işaret ediyor. Takas verileri takip edildiğindeyse emeklilik ve yatırım fonlarının yıl başından bu yana hissede alım yönlü işlemlerde bulundukları görülüyor. Bununla birlikte yatırım fonları ile Citibank son bir haftada daha ziyade satış ağırlıklı işlemlerde bulundu. Gözlenen satışların daha ziyade piyasadaki dalgalanmalardan yararlanma amaçlı olduğu söylenebilir. Bankanın fiyat kazanç oranı 2,82 olurken piyasa defter değeri de 0,87 seviyesinde bulunuyor. Her iki oran da sektördeki en düşük 2 ve 3. sıralamada yer alıyor. Bu durum yatırımcının hisseye yönelik temkinli durduğu anlamına geliyor.

Kâr artışının nedeni vergi ödemesinin düşüklüğü. Gelirini büyütememesi ise asıl sorun

Galata Wind eskisi gibi çıkamıyor. Sebepleri hakkında yardımcı olabilir misiniz? / Mustafa Şimşek

Mustafa, hisse senetlerinin her zaman yükselmesini beklememelisin. Neticede hisseyi alan yeterli kârı elde ettiğini düşündüğü noktada satmakta. Bu düşünceye ulaşanların arttığı noktada hissenin üzerindeki baskı da yoğunlaşır. Neticesinde de fiyat düşer ya da daha dengeli şekilde yataya döner. Söz konusu tespit Galata Wind için de geçerlidir. Hisse, Nisan 2021’de borsaya geldikten sonra özellikle 2022’de güçlü bir yükseliş kaydetti. Ekim 2022’de 28,94 TL’ye kadar çıktıktan sonra satıcıların piyasada daha etkin olmasıyla birlikte yatay bir seyir öne çıktı. Geçtiğimiz 2023 faaliyet döneminde gelirleri azalan firmanın son açıkladığı 2024 ilk çeyrek dönemdeki satışlarında da düşüş sürdü. Satışlardaki zayıfl ama esas faaliyet kârını geriletti. Bu durum, hisse üzerinde belli bir baskıya yol açtı. Öte yandan ilk çeyrekteki gelirin azalmasına rağmen net dönem kârı %380 artırarak 208,65 milyon TL’ye yükseldi. Gerçekleşen artışın nedeni ise azalan vergi oldu. Yatırımcısı ise şirketin satışlarındaki azalmanın daha önemli olduğuna kanaat getirmiş olmalı ki geçen süreye rağmen hissenin fiyatı Ekim 2022’deki seviyelerde bulunuyor.

YATIRIM FONLARI

Para piyasası fonlarında kazandıranlar

Risk değeri en düşük fonların getirileri

Para piyasası fonları, yatırımcılar için güvenli limanlardan biridir. Risk değerinin düşük olması özellikle faizin yüksek olduğu zamanlarda tercih edilmesine olanak tanımakta. En yüksek yılbaşından getiri oranı, %24,10 ile Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu (BGP) tarafından sağlandı. Genel olarak fonların yılbaşından bu yana getiri oranları %21,03 ile %24,10 arasında değişti. Son 1 yıllık getiri oranlarında en yüksek performansı, %51,12 ile Azimut Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (PPZ) gösterdi.

EMEKLİLİK FONLARI

Portföy değeri ve yatırımcı sayısı yüksek fonlar

Risk değeri düşük emeklilik fonları

Portföy büyüklüğü ve yatırımcı sayısı yüksek olan fonlar yatırımcıların takibinde. Son emeklilik fonu verilerine baktığımızda en yüksek yılbaşından getiri oranı, %24,29 ile AgeSA Hay. ve Em. İki. Para Piyasası EYF (AVL) tarafından sağlandı. Genel olarak fonların yılbaşından bu yana getiri oranları %19,62 ile %24,29 arasında değişiyor. Fonların son 1 yıl getirileri ise %44,00 ile %49,35 arasında değişim gösterdi. Son 1 yıllık getiri oranlarında en yüksek performansı, %49,35 ile AgeSA Hay. ve Em. İki. Para Piyasası EYF (AVL) gösterdi. Portföy değeri açısından en büyük fon, 12,320 milyon TL ile Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF (AZL) olarak öne çıktı. Diğer yüksek portföy değerine sahip fon ise 6,552 milyon TL ile Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF (GEL) oldu. Yatırımcı sayısı bakımından en fazla yatırımcıya sahip fon, 373,833 yatırımcı ile Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF (VEL) olarak dikkat çekiyor. Portföy değerleri ve yatırımcı sayıları göz önüne alındığında, yatırımcıların uzun vadeli finansal hedefl erine ulaşmak için fon portföylerini çeşitlendirmeleri gerekiyor.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar/TL ve Euro/TL’nin seyri

Dolar kuru 32,29 TL ve euro 34,98 TL seviyesinde bulunuyor. Kura dair kurum beklentileri yılsonu için 40’ın altında. Garanti BBVA yıl sonu Dolar/TL tahminini 42’den 38’e düşürdü. Dolar/TL ve euro/ TL’de beklentilerin zayıf kalması yatırımcıların TL varlıklara yönelmelerini güçlendiriyor.

TAHVİL

Garanti Faktoring, %62,02 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Garanti Faktoring, 10 Haziran 2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 379.700.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %51, bileşik faizi ise yüzde %62,02’ye denk geliyor. 83 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %11,60 olacak.

10 Haziran 2024 tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %50,23 seviyesinde bulunuyor. Garanti Faktoring’in çıkardığı bononun yıllık %51 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 0,77 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için makul bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 11 Haziran 2024 olurken vade tarihi 2 Eylül 2024 olacak. Piyasada TRFGRFA92425 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ASELSAN

TUSAŞ ile savunma ve uzay alanında 110 milyon dolarlık iş birliği anlaşmasına imza attı

Aselsan, TUSAŞ ile savunma ve uzay alanında bir iş birliği anlaşması imzaladı. Sözleşmenin toplam bedeli 110.000.000 dolar olarak açıklandı. Tutar, güncel kurdan yaklaşık 3,6 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Anlaşma, şirketin cirosunu olumlu yönde destekleyecek. TUSAŞ ile yapılan anlaşma, Aselsan’ın son gelir tablosundaki net satışların %9’una denk geliyor. Bu itibarla yeni iş ilişkisi, şirketin finansal performansını güçlendirecek ve sektördeki rekabet gücünü artırmasına olanak verecek. Bu durum aynı zamanda şirketin uzun vadeli büyüme hedefine de katkı sunacak. Aselsan, 2024 ilk çeyrek dönemde satışlarını %5 büyüterek 15,14 milyar TL’ye çıkardı.

PERA YATIRIM HOLDİNG

Savunma sanayi sektörüne yatırım kararı aldı. Yerli silah üreticisi firma ile ortaklık yapacak

Pera Yatırım Holding, hem kendisi hem de ülke ekonomisi açısından stratejik sektörler olarak gördüğü savunma, enerji, tarım, bilişim, finans ve gayrimenkul sektörlerinde yeni şirketler kurmayı veya mevcut şirketlere ortak olmayı hedefl iyor. Öncelikli olarak da savunma sanayi sektörüne yatırım yapmak istediğini belirtti. Karar çerçevesinde yerli ve milli silah imalatı yapan, kendi Ar-Ge çalışmaları ile kendi markasını oluşturan bir şirket ile ortaklık görüşmelerine başladığını belirtti. Söz konusu firmanın, ürettiği silahları ABD başta olmak üzere 24 ülkeye ihraç ettiği belirtildi. Görüşmelerin olumsuz etkilenmemesi için görüşme yürütülen şirketin unvanı paylaşılmadı.

EUROPOWER ENERJİ

Yeni şirketin sermayesinin %60’ına ortak oldu. İştirak inovasyon ve teknoloji odaklı olacak

Europower Enerji, Euromek Elektrik unvanıyla 300.000.000 TL sermaye ile kurulan şirkete, kurucu ortak oldu. İştirakin sermayesinin %60’ına ortak olurken oran sermayenin 180.000.000 TL’sine denk geliyor. Kuruluşu tamamlanan iştirak, yağlı tip orta ve yüksek gerilim ölçü transformatörleri ve yüksek gerilim buşingleri ile diğer ürünleri üretecek. İştirakin faaliyete geçmesiyle, Girişim Elektrik grubunun ürün yelpazesinde eksik olan alanların tamamlanacağı, hem yurtiçi hem de yurtdışı taleplere cevap verecek şekilde üretimde bulunacağı belirtildi. Yeni girişim, enerji sektöründe inovasyon ve teknoloji odaklı faaliyet yürütecek.

PARK ELEKTRİK

Linyit sahasında zorunlu olarak üretilen kili satacak. Yıl sonuna kadar satış hedefi 14 bin ton

Park Elektrik, yeni bir iş ilişkisine başlayacak. Bu amaçla HF Penta Madencilik ile bir anlaşma imzaladı. Sözleşme ile şirketin bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik’in işlettiği linyit sahasında zorunlu olarak üretilen kilin satışı gerçekleştirilecek. Bağlı ortaklık linyit sahasında asıl olarak kömür üretiyor. Yeni iş ilişkisi, Park Elektrik’in mevcut faaliyetlerine katkı sağlayacak. Türkiye Kömür İşletmeleri ile mevcut devam eden rödovans sözleşmesi çerçevesinde rödovans bedelinin ödenmesi suretiyle kilin üretimi ve satışı gerçekleştirilecek. Yıl sonuna kadar 14 bin ton kil satışı yapılacak. Sözleşmedeki satış miktarı %30 oranında artırılıp azaltılabilecek.

CW ENERJİ

Çiğ köfte üreticisine arazi tipi GES kuracak. Bedelin %20’sini bir hafta içinde tahsil edecek

CW Enerji, Yörpaş Yöresel Yiyecekler (Komagene) ile arazi tipi GES kurulumu için anlaşmaya vardı. Sözleşme tutarı KDV hariç 3.766.000 dolar olarak açıklandı. Tutar, imza tarihi itibarıyla KDV hariç toplam 121.236.202 TL’ye denk geliyor. Bedelin yaklaşık %20’si avans ödemesi olarak 1 hafta içerisinde tahsil edilecek. Proje, bu yılının son çeyreğinde tamamlanacak. CW Enerji, son açıkladığı 2023 yıl sonu mali tablolarına göre 11,5 milyar TL satış geliri elde etti. 2024’ün ilk ayından başlamak üzere şirketin bu güne kadar açıkladığı yeni iş ilişkisi toplamı ise 26.230.000 milyon dolar ve 5.221.000 euro. Tutarlar toplamda 1,03 milyar TL’ye denk geliyor.