HABER ANALİZ / BIST 30 VE BIST TÜM-100 ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSI

Borsada vergi tartışmasıyla hisse bazlı dalgalar yükseldi

Vergi tartışmaları piyasada dalgalanmaya yol açıyor. BIST 30’da bir aydaki değer kayıp ve kazançları yüzde 20’yi buldu. Aynı dalgalanma BIST 100 dışı şirketlerde bir haftada gerçekleşti. Borsa 1,5 haftadır tatsız. Vergi tartışmaları yönelimini borsaya çevirmiş olanları tedirgin etti. Açıklamalar gösteriyor ki sadece işlem vergisi gelecek. Uzun vadeli yatırımcıların bundan etkilenmesi beklenmemeli. Ancak bu gelişme hacmi düşürecektir.

Borsadaki kayıp ve kazançlara baktığımızda son bir haftada BIST 100 dışı şirketlerde yüzde 54’e varan getiriler oluştu. 9 hisse yüzde 20’nin üzerinde kazandırdı. BIST Tüm-100 Şirketlerinde 10 hissede yüzde 15 ile yüzde 21 arasında kayıplar oluştu.

Dalgalanmalar ve yatırımcılar Borusan Boru, Tüpraş, Kontrolmatik son bir ayda yüzde 15’in üzerinde geriledi. Borsada yaşanan bu dalgalanmalar, yatırımcıların stratejilerini yeniden gözden geçirmelerini gerektiriyor. Özellikle BIST 100 dışı şirketlerdeki yüksek volatilite, kısa vadeli yatırımcılar için kazanç ve kayıp olasılığını birlikte getiriyor.

Endeks ağırlığı yüksek olan kazandıran hisseler Borsa İstanbul’da son dönemde endekste ağırlığı yüksek bazı hisseler önemli getiriler sağladı. Bu hisseler arasında, %6.45 endeks ağırlığı ile öne çıkan BIMAS son bir ayda yüzde 20 yükseldi. ISCTR %4.41 endeks ağırlığı ile yüzde 19,44 prim yaptı. Öte yandan TCELL %4,22 endeks ağırlığı ile yüzde 23,04 yükseldi.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

● Türk Telekom (#TTKOM): 6 gündür yükseliyor. Bir ayda %23,17 ve bir yılda %187 yükseldi. ● Kardemir (D) (#KRDMD): 5 gündür yükseliyor. Bir ayda %13,26 ve bir yılda yüzde 67 yükseldi. ● Garanti Bankası (#GARAN): 2 gündür. Son bir ayda %25,62 ve bir yılda yüzde 281 yükseldi. ● İş Bankası (C) (#ISCTR): 2 gündür yükseliyor. Bir ayda %19,44 ve bir yılda %226 yükseldi. ● Petkim (#PETKM): 2 gündür yükseliyor. Son bir ayda %7,56 bir yılda %47 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

● Merko Gıda (#MERKO): 11 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %15,29 geriledi. ● Yonga Mobilya (#YONGA): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %30,89 geriledi. ● Osmanlı Menkul (#OSMEN): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %17,63 geriledi. ● Atlas Yat. Ort. (#ATLAS): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %14,40 geriledi. ● Ayes Çelik Hasır Ve Çit (#AYES ): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %24,38 geriledi.

NE OLDU?

● Almanya’da Nisan’da fabrika siparişleri %1,6 daraldı, beklenti %0,3 artıştı, önceki %2,4. ● NVIDIA, 3 trilyon dolar değerine ulaşan üçüncü hisse senedi oldu. ● Novak: Rusya küresel petrol talebinde kademeli bir artış bekliyor. ● ECB, Yunan bankalarının temettü ödemelerine izin verdi. ● ABD’nin ticari ham petrol stoku 1,2 milyon varil arttı.

NE OLACAK?

● Almanya’nın Nisan ayı dış ticaret dengesi ve sanayi üretimi 09:00’da açıklanacak. ● ABD’nin Mayıs ayı tarım dışı istihdam verisi 15:30’da açıklanacak. ● ABD’nin Nisan ayı toptan stokları 17:00’da izelenecek. ● Türkiye’nin Mayıs ayı hazine nakit dengesi 17:30’da açıklanacak. ● Euro Bölgesi 1. Çeyrek GSYH takip edilecek.

ZEYNEP’E SOR

MALİYET MERKEZİ Mİ, KÂR MERKEZİ Mİ?

Maliyet merkezi; giderlerin düşürülmesi, verimliliğin artırılması, uzmanlaşma ve iş süreçlerin daha iyi yönetilmesi. Gelir üretmez, inovasyona engel, maliyet baskısı.

Kâr merkezi; genel kârlılığa odaklanma, başarı ölçütü kârlılık, teşvik ve motivasyon vardır. Sürdürülebilirliğe zarar verebilir, gelir ve kâr ile yönetici üzerinde baskı.

Son üç yılda hem bedelsiz hem de nakit temettü verdi. Temettü yatırımcısının ilgi alanında

Mavi’nin çıkışını çok iyi buluyorum. Şimdilerde durması sizce de normal mi? /Deniz Vural

Deniz, Mavi Giyim borsaya 2017 yılında geldiğinde uzun süre yatırımcısını memnun edecek bir performans sergileyemedi. Hisse, 2022 yılına kadar yatayda dalgalı bir seyir izledi. Son iki yılda yatırıcısının yüzünü güldürdü. Şubat 2022’de düzeltilmiş verilerle 6,14 TL seviyesine kadar inerken şimdilerde 101 TL seviyelerinde işlem görüyor. Şirketin son üç yıldaki mali verilerini incelediğimde, ilk iki yılda güçlü şekilde artan kârlılık görüyorum. Son açıkladığı 2023 faaliyet döneminde ise net kârı%6,4 geriledi. Bununla birlikte esas faaliyet kârının %25 artmasını önemsemek gerekir. Yatırımcının hisseye yönelik ilgisinde zayıflama olmaması beklentinin korunduğu şeklinde okunmalı. Kuşkusuz bunda 2021’den itibaren başlayan nakit temettü ile 2022’den itibaren vermeye başladığı bedelsiz hissenin etkisi bulunuyor. Firma, son olarak geçtiğimiz mart ayında %100 bedelsiz hisse verirken mayıs ayında da hisse başına net 1,91 TL nakit temettü ödemesinde bulundu. Düzenli temettü ödemesi, temettü yatırımcısının ilgi alanına girmesine olanak tanıyor. Mevcut özelliklerini koruyarak kârda gerçekleştireceği büyüme, hisseye yönelik talebin sürmesine olanak verebilecektir.

Yedi aydır 30-40 TL koridorunda gidip geliyor. Geçen sürede alıcılar yeterli gücü bulamadı

Ismen hissesine ne oldu anlayamadım. Daha ne kadar böyle yerinde sayıp duracak?/Ahmet Güçlüer

Ahmet, bir hissenin sürekli olarak yükselmesini beklememelisin. Borsanın bir pazar yeri olduğunu unutma. Pazardaki alıcılar ve satıcılar kimi zaman alır kimi zaman satar. Bir hissede sürekli alıcılar ağırlıkta olmaz. Kimi zaman satıcılar daha fazla işlemde bulunuyor olabilir. Böylesi durumlarda fiyatlar geriler ya da yatay bir seyre döner. Bu noktada senin yapman gereken şirketin mali performansında bir bozulma olup olmadığına bakmak. Bozulmanın varlığı halinde de bunun geçici olup olmadığını gözlemelisin. Geçici bir bozulmaysa pozisyonunu koruyabilirsin. İş Yatırım Menkul Değerler, son beş yılda her sene kârını güçlü şekilde artırdı. Son açıkladığı 2023 yılına ait net kâr artışı ise %21,4 seviyesinde gerçekleşti. Şirketin kârlı yapısındaki büyümenin devam etmesi, hissenin değer artışını sürdürmesine olanak verecek bir durum. Düzenli nakit temettü ödemesi yapan firma, son olarak 29 Mayıs günü hisse başına net 96 kuruş ödemede bulundu. Fiyatı ise Ekim 2023’ten bu yana arada taşmalar olsa da 30-40 TL aralığında hareket ediyor. Şimdilerde de direnç bölgesinin altına gerilemiş görünüyor. Alıcıların güçlenebilmesi önemli.

YATIRIM FONLARI

Gram altın getirisini aşan fonlar

Emtia fonlarında yıllık öne çıkanlar

Altın fonlarında 15 yatırım fonu gram altının getirisini aştı. Altın fonlarında en fazla kazandıran 15 fon yatırımcısına yüzde 77,7 ile yüzde 92,80 arasında getiri sağladı. Bu fonların hepsi gram altının yıllık getirisi olan yüzde 75,8’in üzerinde kazandırdı. Bu fonların yatırımcının ilgisini çekmeye devam ediyor. Altın fonları uzun vadede yatırımcılara kazandırıyor. Yatırımcı sayısı en yüksek altın fonu 181,977 ile İş Portföy Altın Fonu oldu.

EMEKLİLİK FONLARI

Altın emeklilik fonlarında kazançlar

15 altın emeklilik fonu %85,8 kazandırdı

2024 yılının ilk yarısında, emtia emeklilik fonları yatırımcılara yüksek getiriler sağladı. Özellikle QNB Sağlık Hay. Sigorta ve Em. Altın EYF (CFA) %29,87 oranında yılbaşından getiri sağlayarak en yüksek performansı gösterdi. Bu fonu %25,87 getiri ile AgeSA Hay. ve Em. Altın Katılım EYF (GEV) ve %24,51 getiri ile Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF (MEA) takip etti. Son 1 yıl içinde, QNB Sağlık Hay. Sigorta ve Em. Altın EYF (CFA) %98,58 oranında getiri sağlayarak en yüksek performansı sergiledi. AgeSA Hay. ve Em. Altın Katılım EYF (GEV) %94,80 getiri ile ikinci sırada yer aldı. Portföy değeri açısından değerlendirildiğinde, 75,790 milyon TL ile Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF (VGA) ve 56,419 milyon TL ile AgeSA Hay. ve Em. Altın EYF (AEL) takip ediyor.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar/TL ve Borsanın Seyri

Dolar/TL kuru 32,19 seviyesinde. BIST 100 Endeksi ise 10.382’de bulunuyor. Vergi ile ilgili gelişmelerin gündemde olması endeksin

hareketlerini sınırlıyor. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (AMB), beklentilere paralel olarak faiz oranlarında 25 baz puanlık indirime

giderek mevduat faizini yüzde 3,75 seviyesine düşürdü. AMB’nin faiz kararı euro üzerinde baskı yaratabilir. Dolara yönelim artabilir.

TAHVİL

QNB Finans, %61,31 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

QNB Finans Kiralama, 04.06.2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 142.250.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %51,50, bileşik faizi ise %61,31’e denk geliyor. 112 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %15,80 olacak.

4 Haziran tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %52,68 seviyesinde bulunuyor. QNB Finans Kiralama’nın çıkardığı bononun yıllık %51,50 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 1,18 puan altında bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için uygun bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 05.06.2024 olurken vade tarihi 25.09.2024 olacak. Piyasada TRFFFKR92426 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ANADOLU ISUZU

Özbekistan'daki şirketin çoğunluk hisselerini almayı düşünüyor. Orta Asya’da büyümek istiyor

Anadolu Isuzu, Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetim Ajansı ile önemli bir iş birliği adımı attı. Şirket, merkezi Taşkent ve üretim tesisi Semerkant’ta bulunan araç üreticisi JV Samavto’nun çoğunluk hisselerini devralma imkanlarını değerlendirmek ve bu kapsamda gerekli çalışmaları yürütmek üzere mutabakat zaptı imzaladı. Söz konusu girişim Anadolu Isuzu’nun Orta Asya’da büyüme ve genişleme hamlesinin bir parçası olarak değerlendirilmeli. JV Samavto’nun çoğunluk hisselerinin alınması şirketin bölgedeki üretim kapasitesini artırma ve yerel pazarlarda daha güçlü bir konum elde etmesine olanak verecek.

CW MADEN

Altın madeni için yatırım teşvik belgesi tutarını güncelledi. Operasyonel kapasitesi artacak

CW Maden’in Balıkesir’de yer alan Sarıalan Altın Madeni sahasında yatırımda bulunma planları bulunuyor. Gerçekleştirmeyi planladığı yatırım çerçevesinde daha önce aldığı Yatırım Teşvik Belgesi’nin tutarını revize etti. Yeni tutar 2.226.861.535 TL olarak açıklandı. Teşvik belgesi, CW Maden’in Sarıalan Altın Madeni sahasındaki yatırım faaliyetlerine hız kazandırmasına imkan verirken projenin hayata geçirilmesine katkı sunacak. Revize edilen teşvik tutarı, maden sahasındaki altyapı ve teknoloji yatırımlarını kapsamakta. Bu şekilde şirketin operasyonel kapasitesini artırma ve verimliliğini yükseltmesi mümkün olabilecek.

KERVAN GIDA

Yurt dışı satışlarında en büyük payı ABD alıyor. Orada depo yapabilecek nitelikte arsa alacak

Kervan Gıda, 2023 yılında yurtdışı satışlarını %8 artırarak 173 milyon dolar gelir elde etti. Bu artışta en büyük payı ise 43 milyon dolarla ABD aldı. ABD, dünya şekerleme sektörünün lider tüketicisi konumunda olduğundan, Kervan Gıda’nın bu ülkeye yönelik özel bir ilgisi bulunuyor. Şirket bu amaçla ABD’deki bağlı ortaklığı Kervan Properties üzerinde depo yapmak amacıyla 70.000 m2 büyüklüğünde bir arsa satın alacağını şubat ayında duyurmuştu. Geçen sürede arsanın alınabilmesi için imar işleri ve bankalardan 25 yıllık finansman kredisi alınmasıyla ilgili görüşmeler neticelenmedi. Bu nedenle tarafl arca tanınan 120 gün opsiyon karşılıklı olarak uzatıldı.

ALTINYAĞ MADENCİLİK

Elindeki nakdi alternatif yatırım araçlarında değerlendirecek. Son iki yılda zarar açıkladı

Altınyağ Madencilik, nakit varlıklarının yaklaşık 53.500.000 TL’lik kısmını alternatif finansal yatırım araçlarında değerlendirme kararı aldı. Bu kapsamda Nurol Portföy Yönetimi bünyesinde bulunan Caracal Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na yatırım yapacağını bildirdi. Yatırım kararı, Altınyağ Madencilik’in finansal varlıklarını çeşitlendirme ve daha güçlü getiriler elde etme amacının bir parçası olarak görülmeli. Söz konusu kararın şirketin finansal performansına olumlu katkı sağlaması beklenmeli. Şirket son açıkladığı 2023 yıl sonu mali dönemde ise 28,3 milyon TL zarar açıkladı. Bir önceki yılın zararı da 112,9 milyon TL seviyesindeydi.

ÇEMAŞ DÖKÜM

Bağlı ortakların alımıyla hisse tavan oldu. Çıkışın uzun vadede devamı için kârlı yapı şart

Işıklar Enerji ve Yapı Holding’in bağlı ortaklıkları, Çemaş Döküm’de hisse aldı. Bağlı iştirak Işıklar Ambalaj, 4,05-4,08 TL fiyat aralığından 4.485.000 lot aldı. Diğer dolaylı bağlı ortaklık Çimtek Çimento ise 3,84-4,06TL’den 13.670.000 lot alım yaptı. 4 Haziran günü gerçekleşen işlemlerde hisse tavan olurken ertesi gün de çıkışını sürdürdü. Cemas’ın fiyatı geçtiğimiz aralık ayında en yüksek 7,35 TL’ye kadar çıkarken sonrasında geriledi. Bu süreçte gözlenen yukarı atakları olsa da fiyat düşüşü sürdürdü. Şirket geçtiğimiz yıl gelirlerini düşürürken son iki yılda zarar açıkladı. Alıcı ilgisinin güçlenmesi için kârlı yapıya kavuşması önemli.