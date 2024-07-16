Sürdürülebilir hisselerde pozisyon değişimi yaşanıyor

Borsada, sürdürülebilir hisse senetlerinde yatırımcıların pozisyon değiştirdikleri görülüyor. Beklentilerin azaldığı hisselerde pozisyonlar azaltılırken, yıl sonuna ilişkin büyüme öngörüsü olan hisselerde alımlar var.

Borsada kurumsal yatırımcılar sürdürülebilirlik hisselerini daha fazla göz önünde bulundurmaya başladı. Sürdürülebilirlik ilkelerine uygun 10 hissede pozisyon değişimleri görüldü.

6 Sanayi ve Hizmet şirketi

Borsada işlem gören şirketler içerisinde 6 sanayi ve hizmet şirketi diğerlerinden ayrıştı. Bu hisseler: Mavi Giyim, Ülker Bisküvi, Anadolu Efes ve Turkcell ve Pegasus. Bankalardan ise T.S.K.B., Akbank ve İş Bankası (C) Listede yer alan firmalar.

Sürdürülebilir hisselere uzun vadeli bakmalı

Sürdürülebilirlik endeksinde yer alan hisse senetlerine uzun vadeli bakılmalı. BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nin uzun vadeli seyrine baktığımızda yükseliş yönünde güçlü bir trendin olduğu görülüyor.

Öne çıkan 6 hissede getiriler

Öne çıkan 6 hisse için getiriler şöyle: Mavi Giyim, yılbaşından bu yana %132,95 getiri ile listenin başında yer alıyor. Şirketin F/K oranı 22.70, PD/DD oranı ise 6,69.

Ülker Bisküvi, %122,11 getiri oranı ile ikinci sırada. F/K oranı 20,22, PD/DD oranı ise 3,14 seviyesinde. Anadolu Efes, %113,32 getiri ile üçüncü sırada bulunuyor. Şirketin F/K oranı 7,72, PD/DD oranı 2,36.

Turkcell, %98,04 getiri ile dördüncü sırada yer alıyor. F/K oranı 15,81, PD/DD oranı ise 1,70. Bu şirketlere yönelik kurumların beklentileri sürüyor.

PİYASALARIN NABZI

BORSADA YATIRIMCILARIN RADARINDA HANGİ HİSSELER VAR?

YÜKSELİŞTEKİLER

Coca Cola İçecek (#CCOLA): 3 gündür yükseliyor. Bir yılda %213 yükseldi.

Doğuş Otomotiv (#DOAS ): 3 gündür yükseliyor. Bir yılda yüzde 58 yükseldi.

Enerjisa Enerji (#ENJSA): 3 gündür yükseliyor. Bir yılda yüzde 84 yükseldi.

Ereğli Demir Çelik (#EREGL): 3 gündür yükseliyor. Bir ayda %15,59 yükseldi.

Garanti Bankası (#GARAN): 3 gündür yükseliyor. Bir ayda %28,64 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

Vakıf Yat. Ort. (#VKFYO): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %2,48 geriledi.

Peker GMYO (#PEKGY): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %6,92 geriledi.

Etiler Gıda (#ETILR): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %1,10 geriledi.

Avrasya Petrol ve Tur. (#AVTUR): 3 gündür düşüyor. Son bir ayda %19,90 geriledi.

Aksigorta (#AKGRT): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %10,09 geriledi.

NE OLDU?

Pay piyasasında yabancılar yılın ilk yarısında 1,8 milyar dolar net satış yaptı.

Çin yılın 2. çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,7 büyüdü.

ABD’de başkanlık için yarışan Donald Trump’a yönelik suikast girişiminin ardından piyasalarda Trump'ın seçim yarışını kazanacağına yönelik işlemler arttı. Dolar yükselirken, bitcoin yaklaşık 2 haftanın zirvesine çıktı.

NE OLACAK?

Türkiye Hizmet Üretim Endeksi (Mayıs) izlenecek.

Türkiye Tarım ÜFE (Haziran) takip edilecek.

Türkiye Bütçe Dengesi (Haziran) açıklanacak.

Euro B. ZEW Beklenti Anketi (Temmuz) izlenecek.

ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Haziran) açıklanacak.

ZEYNEP’E SOR / YATAY PİYASA MI, DİKEY PİYASA MI?

Yatay Piyasa; teknik analiz için fırsat, volatilite düşüklüğü, kısa vadeli fırsat, Sınırlı getiri, trend takibi zorluğu, bekleme sorunu, sık işlem maliyeti.

Dikey Piyasa; yüksek getiri potansiyeli, trend takibi, yatırım fırsatı, momentum stratejisi imkanı. Yüksek volatilite, ters yön riski, zamanlama zorluğu.

Türkiye genelinde konut satışlarında gerileme var. Düşen satışlar gelirini olumsuz etkiledi

Emlak Konut’un fiyat seyrinin yavaşlamasını neye bağlıyorsunuz? / Cemal Akdoğan

Cemal, hisse senetleri piyasadaki arz ve talep dengesine bağlı olarak piyasadaki yönelimini belirler. Alıcının yoğun olduğu bir piyasada hissenin fiyatı yukarı yönlü hareket ederken, satıcıların yoğun olduğu noktada fiyat aşağıya yönelir. Kimi zaman da alıcı ile satıcı arasında bir denge oluşur. Bu daha çok iki tarafın isteksiz kaldığı zamanlarda gündeme gelir. Belirgin bir ağırlığın olmadığı böylesi durumlarda ise daha ziyade yatayda dalgalı bir seyir gözlemlenir. Emlak Konut GMYO’nun fiyatı da Ocak 2023’ten bu yana ağırlıklı olarak yatayda dalgalı, inişli çıkışlı bir seyir ile hareket ediyor.

Şirket geçtiğimiz yıl gelirlerini artırmasına rağmen yıl sonunda zarar açıkladı. Son paylaştığı 2024 ilk çeyrek dönemde de %75’lik düşüşle geliri 2,3 milyar TL’ye indi. Veriler, Türkiye genelinde konut satışlarının yılın ilk beş ayında düşüş olduğuna işaret ediyor. Piyasadaki genel daralmadan Emlak Konut da gelir noktasında olumsuz etkileniyor. Borsa ayağında bunun yansımasını ise alıcıların mesafeli duruş sergilemeleri şeklinde gözlemleyebilirsin. Gayrimenkul piyasasının yılın ikinci yarısında canlanması beklentisi yüksek. Bunun gerçekleşmesi Emlak Konut’u da etkileyecektir.

Şirketin gelirleri artıyor. Alıcı talebi sürüyor. TVF’nin satış olasılığı hissedarı rahatsız etmedi

Turkcell’in gerçekleştirdiği çıkışa rağmen hala alınmaya değer görüyor musunuz? Bu seviyeler alım mı yoksa satım fiyatı mı? / Bülent Çolak

Bülent, borsada işlem yaparken öncelikle stratejini belirlemiş olmalısın. Stratejine göre hisseye bakış açın değişecektir. Örneğin kısa vadede hissenin düşeceği sonucuna varırken uzun vadede yükseleceği değerlendirmesinde bulunabilirsin. Bu da yaklaşım tarzına göre geçekleştireceğin işlemi farklılaştırır. Turkcell kısa sürede iyi bir performans sergiledi ve yükselişini sürdürüyor. Yılbaşından bu yana getirisi %98 seviyelerinde. Bu performans kısa vadeli düşünenler açısından iyi bir kâr realizasyonu olarak görülüp satış gerekçesi olabilir. Ancak uzun vadeli bakanlar aynı kanaatte olmayabilecektir.

Hissenin uzun vadede yönelimini belirleyen şirketin mali performansıdır. Geçtiğimiz yıl hem gelini hem de kârını artırmayı başaran şirket, Açıkladığı 2024 üç aylık mali tablolarda da gelirdeki artış ivmesini korudu. Yüzde 11’lik artışla 29,47 milyar TL’ye çıkardığı gelirlerini, aynı performansı sürdürmesi halinde yıl sonunda da artıracaktır. Firmanın dönem sonu kârı 2,6 milyar TL’ye çıktı. Verilerdeki olumlu seyir hisseye ilgiyi güçlü kılıyor. Tüm bunlardan ayrı olarak TVF’nin Turkcell’deki payını satacağına dair haberler, hissenin fiyatına olumsuz etkide bulunmadığı gözlendi.

YATIRIM FONLARI

Son bir ayda para girişi olan fonlar

Bir ayda para girişinde 3 fon öne çıktı

Son bir ayda yatırım fonlarında 3 fona 1 milyar TL’nin üzerinde para girişi yaşandı. İlk sırada, İş Portföy İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu yer alıyor. Yılbaşından bu yana %89,26 ve son bir yılda %177,67 getiri sağladı ve 1.252 milyon TL net büyüme kaydetti.

EMEKLİLİK FONLARI

Emeklilikte son bir ayda büyüyenler

Hisse fonlar öne çıkmayı sürdürüyor

Emeklilik fonlarında son bir ayda 3 fona 1 milyar TL ile 3 milyar TL arasında net para girişi oldu. Bir ayda en fazla para girişi olan 15 fonun yatırımcı sayısı 7,3 milyon. Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF, son bir ayda 3.159 milyon TL net büyüme ile yatırımcıların yoğun ilgisini çekti.

Bu fon, yılbaşından itibaren %28,14 getiri sağlarken, son bir yılda %50,43 oranında getiri elde etmiştir. Toplamda 169.637 yatırımcısı bulunan bu fon, istikrarlı büyümesiyle dikkat çekiyor. Anadolu Hayat Em. S&P 500 Yabancı BYF Fon Sep. EYF, son bir ayda 2.520 milyon TL net büyüme kaydetti ve yatırımcılar arasında popülerliğini artırdı. Fon, yılbaşından bu yana %31,91 getiri sağlarken, son bir yılda %59,91 oranında yükseldi. 252.357 yatırımcıya sahip olan bu fon, global piyasalara yatırım yapmak isteyenler için cazip bir seçenek oldu.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar/TL ve Dolar Endeksi’nin Seyri

Dolar Endeksi 104,1 seviyesinde bulunurken dolar /TL kuru 33 sınırında. Piyasalarda Trump fiyatlaması dikkat çekiyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde gerilemeler var. Yatırımcılar güvenli limanlara sığınmayı bir kez daha tercih edebilir. Bircoin ve altın öne çıkıyor.

TAHVİL

Çağdaş Faktoring, TLREF+%5 faizden tahvil ihraç etti

Çağdaş Faktoring, nitelikli yatırımcılara 12.07.2024 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 100.000.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%5 olarak belirlendi. 375 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Tahvilin vadesi ise 22.07.2025 olacak.

TLREF+%5 YILLIK FAİZ

12 Temmuz tarihli TLREF % 50,12 seviyesinde bulunuyor. Çağdaş Faktoring’in çıkardığı tahvilin faiz oranı TLREF oranına ilave %5 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvil, piyasada TRSCGDF72517 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ANADOLU SİGORTA

İlk çeyreğe göre prim üretiminde azalma eğilimi var. Buna rağmen yüksek seyrini sürdürüyor

Anadolu Sigorta, yılın ilk yarısında brüt prim üretimini 31.545.093.428 TL’ye çıkardı. Tutar bir önceki yılın aynı dönemine göre %72,9 oranında artışa denk geliyor. Rakam, şirketin sigorta sektöründeki önemli bir performansa sahip olduğunu işaret ediyor.

Şirket, son açıkladığı 2024 üç aylık mali tablolarında prim üretimini %80 artırarak 16,5 milyar TL’ye çıkarmıştı. Altı aylık dönemde prim üretiminin %72,9 oranında artmış olması ivmede düşüş olmakla birlikte büyümenin korunduğu şeklinde değerlendirilmeli. Anadolu Sigorta yılın ilk çeyreğinde 2,9 milyar TL kâr açıklamıştı. Şirketin hisseleri ise haziran ayında BIST 100 kapsamından çıkarıldı.

DEMİSAŞ DÖKÜM

Geçen yıl iki eski yöneticisine tazminat davası açmıştı. Bu defa da SPK suç duyurusunda bulundu

Demisaş Döküm, geçtiğimiz yıl eski genel müdürü ve eski satış müdürü hakkında tazminat davası açtığını duyurmuştu. Şirket yaptığı yeni açıklama ile bu defa da SPK’nın her iki eski yönetici hakkında sermaye piyasası kanunu kapsamında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Öte yandan şirket geçtiğimiz şubat ayında %100 bedelli sermaye artırımına giderek 100 milyon TL olan sermayesini 200 milyon TL’ye çıkardı. Artırılan sermayenin 70 milyon TL’sini finansal borçların azaltılmasında 30 milyon TL’sini de işletme sermayesinde kullandı. Demisaş Döküm, açıkladığı 2024 ilk çeyrek mali tablolarında ise gelirini %7 gerileterek 796,7 milyon TL’ye indirdi.

EGE GÜBRE

İskele boylarını uzatma projesine Bakanlıktan onay geldi. Daha büyük gemiler yanaşabilecek

Ege Gübre, 1 ve 2 no'lu iskelelerin 100’er metre uzatılmasının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tarafından onaylandığını duyurdu. Şirket, bu arada yurt dışından sipariş ettiği vinçler için alınan yatırım teşvik belgesini de revize etti. Teşvik tutarı 1.433.065.275 TL'ye çıktı. İskelelerin uzatılmasıyla ilgili ihale ve planlama süreci sonrası inşaata başlanacak.

Gerçekleştirilecek kapasite artışıyla Ege Gübre'nin lojistik altyapısı güçlenirken operasyonel verimliliğinin de artması beklenmeli. İskelelerin uzatılması, daha büyük gemilerin yanaşmasına olanak tanıyacak ve böylece ihracat kapasitesini artıracak. Projenin uzun vadede getirisi olacak.

MİGROS

Kepez’de üzerinde AVM olan taşınmazı sattı. Gelirini işletme sermayesinde kullanacak

Migros, Antalya Kepez'de üzerinde Kipa Alışveriş Merkezi’nin bulunduğu taşınmazın satışını gerçekleştirdi. 32.274 m² yüzölçümlü taşınmaz, 875.000.000 TL + KDV bedelle satıldı. Satış işlemi sonrasında Migros’a nakit girişi sağlanırken şirket, bu satıştan ötürü 137.128.863 TL kâr elde etti.

Migros elde ettiği nakdi bilançosunu güçlendirmede ve işletme sermayesi gereksinimlerinde kullanacağını belirtti. Şirket son açıkladığı 2024 ilk çeyrek mali tablolarında ise gelirini %12 artırarak 52,4 milyar TL’ye çıkardı. Dönem sonunda ise kârını %48 gerileterek 1,2 milyar TL’ye düşürdü. Şirkete ait hisseler ise yılbaşından bu yana %67 prim yaptı.

BMS BİRLEŞİK METAL

Avrupa Bölgesinden sipariş aldı. Gelirlerinin ağırlıklı kısmını yurt dışı gelirlerinden sağlıyor

BMS Birleşik Metal, Avrupa Bölgesi'nde faaliyet gösteren müşterilerinden 551.905 euro tutarında yüksek katma değerli ürün grubu için sipariş aldı. Tutar güncel kurdan 19.691.970 TL’ye denk geliyor. Şirket yurt dışında gelirlerini artırmaya öncelik verdiği görülüyor. Mevcut girişimlerini de bu yönlü çabanın bir parçası olarak görmeli.

BMS Birleşik Metal, geçtiğimiz yıl 1,4 milyar TL gelir elde ederken bunun 1,1 milyar TL’si yurt dışı kaynaklı gerçekleşti. 2024’ün ilk çeyreğinde de gerçekleşen 476,7 milyon TL gelirin 374,7 milyon TL’si yine yurt dışı kaynaklı oldu. Şirketin gelirleri içinde yurt dışının belirgin bir ağırlığı olduğu gözleniyor.