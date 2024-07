Temettü 25 hisseleri kazandırıyor, ilgi artıyor

Borsada 11.000 eşiği geçildi. BIST 100 Endeksi önümüzdeki süreçte bu seviyenin altına sarksa da geçici olacaktır. Yükseliş devam ederken temettü hisseleri takip edilecek. Temettü 25 Endeksine dahil 10 hisse yılbaşından bu yana yüzde 68,44 ile yüzde 137,44 arası yükseliş kaydetti.

Türkiye’nin gri listeden çıkması ile başlayan iyimser hava sürüyor. 2024 yılı itibarıyla yüksek kazanç sağlayan temettü hisseleri dikkat çekiyor. Bu hisseler, yılbaşından bu yana ortalama yüzde 97,55 oranında performans gerçekleştirdi.

Getiriler takip edildiğinde yıl başından bu yana banka, iletişim, holding hisselerinde daha yüksek performansların oluştuğu gözleniyor. Hisse bazında sağlanan yüksek getiriler yatırımcıların yönelimini ve sektör tercihlerini de ortaya koyuyor.

Garanti Bankası; yılbaşından bu yana %137,44 yükseliş kaydetti. Mavi Giyim: %132,95 performans ile yatırımcılarına yüksek kazanç sağladı. Anadolu Efes : %113,32 çıkışıyla listede üçüncü sırada yer alıyor. Turkcell: %98,04 artışla yatırımcılarına kazandırmaya devam ediyor. Bim Mağazalar %92,35, Akbank %90,58 getiri ile yüksek kazanç sağlayan diğer hisseler oldu. İş Bankası (C) %87,77 yükselişle yatırımcılarına kazandırdı. Sabancı Holding: %84,89, Yapı ve Kredi Bankası; %69,70 ve Koç Holding %68,44 getiri ile listede yer alan diğer hisseler oldu.

PİYASALARIN NABZI

BORSADA YATIRIMCILARIN RADARINDA HANGİ HİSSELER VAR?

YÜKSELİŞTEKİLER

İzmir Fırça (#IZFAS): 14 gündür yükseliyor. Bir ayda %23,54 ve bir yılda %235 yükseldi.

Oyak Çimento (#OYAKC): 9 gündür yükseliyor. Bir ayda %29,48 yükseldi.

Denge Holding (#DENGE): 8 gündür yükseliyor. Bir ayda %34,03 yükseldi.

Uşak Seramik (#USAK ): 7 gündür yükseliyor. Bir ayda %110,41 ve bir yılda %401 yükseldi.

Kartonsan (#KARTN): 5 gündür yükseliyor. Bir ayda %7,69 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

Metemtur Yatırım (#METUR):7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %9,06 geriledi.

Rodrigo Tekstil (#RODRG): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %14,15 geriledi.

Desa Deri (#DESA ): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %13,58 geriledi.

Innosa Teknoloji (#UZERB): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %6,04 geriledi.

Kuştur Turizm (#KSTUR): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %23,42 geriledi.

NE OLDU?

Pay piyasasında yabancılar yılın ilk yarısında 1,8 milyar dolar net satış yaptı.

HSBC, 23 Ağustos'ta açıklanacak FTSE endekslerine 10 Türk şirketinin ekleneceğini öngördü. Bu hisseler: Anadolu Hayat, Yeni Gimat GYO, Milpa, Tetemat Gıda, Reysas GYO, Enerya Enerji, Çelebi Hava, Göltaş Çimento, Fenerbahçe ve Ral Yatırım Holding.

Son bir haftada maden sektörü hisseleri yüzde 7,15 yükseldi.

NE OLACAK?

Çin Yeni Konut Fiyatları, GSYH verileri, Sanayi Üretimi verileri, Perakende Satış verileri duyurulacak.

Almanya Perakende Satış verileri açıklanacak.

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi verileri izlenecek.

Eurogroup toplantısı yapılacak.

ZEYNEP’E SOR / ALACAKLAR MI, BORÇLAR MI?

Alacaklar; şirketin satışlarını artırır, müşteri sadakati oluşturur, gelecekte gelir beklentisi ve nakit akışı sağlar. Tahsil riski, kârlılığın olumsuz etkilenmesi.

Borçlar; finansman kaynağıdır, nakit akışını optimize eder, vergi yükünü azaltır. Faiz yükü, ödeme yükümlülüğü, kredi riski oluşturur.

Tarım sektörüne yönelik yatırımlarını sürdürüyor. İlk çeyrekte geliri düşerken zarar açıkladı

Alarko Holding o kadar proje açıklıyor ona rağmen hareketlenmiyor. Tüm hisseler çıktığı halde bunun yerinde saymasını nasıl değerlendiriyorsunuz?/ Hayati Yeşiler

Hayati, şirketlerin büyümesi yatırımla olur. Yatırımlar, kısa vadede şirketlerin kasasından nakit çıkışına yol açar. Ancak karşılığı uzun vadede görülür. Bir taraftan şirketlerin büyümesi istenirken diğer taraftan bunun yükünü taşımak istemeyen yatırımcıların satışa geçmesi hisse üzerinde baskıya sebep olabilmektedir. Yatırım sürecinde olan firmalar için bunun geçici bir dönem olduğu göz ardı edilmemeli. Önemli olan firmanın uzun vadede büyümesini koruyup korumadığıdır. Alarko Holding tarım sektörünü, özellikle de seracılığı stratejik olarak yöneldiği bir alan olarak tanımladı.

Son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımıyla jeotermal ve seracılık yatırımlarını bir arada yürüttü. Yatırımlarının hem yurt içi hem de yurt dışı ayağı bulunuyor. Son olarak haziran ayında Kazakistan'da sera kompleksi inşası için bedelsiz arazi tahsisinin onaylandığını duyurdu. Buradaki bağlı iştiraki yaklaşık 5 milyar TL tutarında yatırım yapacak. Hissenin fiyatı ise yaklaşık bir yıldır yatayda dalgalı bir seyir izliyor. Son açıkladığı üç aylık mali tablolarına göreyse gelirini %30 düşürdü ve dönem sonunda zarar yazdı. Yatırımcı ilgisinin güçlenmesi için kâra dönmesi önemli.

Üç aylık mali tablolarda geliri düştü, zarar açıkladı. Yılın kalanında gelirini toparlaması şart

Enerji hisseleri arasında Enerjisa’nın iyi bir performansı var. Alıp unutulacak hisselerden biri olabilir mi? / Erol Yenice

Erol, borsada uzun vadeli yatırımlar iyidir ve kazanç elde etme potansiyelini artırması açısından da yerinde bir yaklaşımdır. Neticede kısa vadede bireysel yatırımcıların profesyoneller karşısında düzenli bir getiri yakalama şansı hayli zordur. Uzun vadede ise doğru tercihlerin gerçekleşmesi halinde bu ihtimal çok yükselecektir. Doğru tercihin anlamı, yatırımda bulunulan şirketin uzun vadede gelir ve kâr büyümesi sağlayabilmesidir. Şirket bunu başardığı ölçüde alınan hissenin satılması için de bir gerekçe olmayacaktır. Enerjisa Enerji, sektöründe başarılı ve büyüyen firmalardan birisi.

Bununla birlikte geçtiğimiz yıl kârını düşürerek 4,5 milyar TL’ye geriletti. Satış gelirlerindeki %3 artışa rağmen kârın azalmasında bir önceki yıl vergilerin ertelenmiş olmasının etkisini göz ardı etmemeli. Bu yılın ilk çeyreğinde gelirlerindeki %30’luk düşüş ise satışlarda zorlanma yaşandığının açık bir göstergesi olarak değerlendirilmeli. Firma dönem sonunda ise 2,8 milyar TL zarar açıkladı. Şirketin kârlı yapıya kavuşabilmesi için düşen satış gelirlerini toparlayabilmesi önemli. Bunu başarabilmesi, yavaşlayan fiyat hareketinin de tekrar ivme kazanmasına olanak tanıyacaktır.

YATIRIM FONLARI

Yılbaşından bu yana para girişi olan fonlar

15 fon toplam 188 milyar TL büyüdü

2024 yılının ilk 6,5 ayında yatırım fonlarında 15 fona 188 milyar TL’lik para girişi yaşandı. Bu fonlar içerisinde Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonuna 35 milyar TL’lik para girişi oldu.

Yılbaşından bu yana para girişi olan fonlar ağırlıklı olarak para piyasası fonları.

EMEKLİLİK FONLARI

Emeklilikte büyüme hisse fonlarda

15 Emeklilik fonuna 31 milyar TL para girişi

Emeklilik fonlarında yılbaşından bu yana 15 fona 31 milyar TL para girişi gerçekleşti. Bu fonlardaki yatırımcı sayısı 5 milyon 690 bin oldu. En fazla para girişi olan 15 emeklilik fonunun yıllık getirisi yüzde 96,71 olurken yılbaşından bu yana getiri yüzde 51,47 oldu. Axa Hayat ve Em. His. Senedi fonu (HES): %87,45 oranı ile yılbaşından bu yana en yüksek getiriyi sağlayan emeklilik fonu oldu.

Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF (AH5): %83,34 getiri oranı ile ikinci sırada yer aldı. Allianz Hayat Em. His. Senedi fonu (AZH): %68,41 oranı ile yatırımcılarına yüksek getiri sağladı. Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF (AZH): 3,368 milyon TL büyüme ile yılbaşından bu yana en fazla büyüme kaydeden fon oldu.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar/TL ve TLREF’in seyri

Dolar kuru 33 sınırında bulunuyor. TLREF ise 50,12 seviyesinde. TLREF ve Dolar kuru arasındaki farka baktığımızda 17,15 olduğunu görüyoruz. 3 Temmuz’da bu fark 20,06 seviyesinde idi. Dolar/TL 32,47’den 32,97’ye çıkarken TLREF 52,53’ten 50,12’ye geriledi. Kurun biraz daha yukarı meyletmesi faizin biraz daha aşağı yönlü hareketi aradaki farkın azalmasını sağlayacak.

TAHVİL

Turkcell iletişim, %62,39 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Turkcell İletişim, 11.07.2024 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 2.200.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %51,50 olurken, bileşik faizi de %62,39’a denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 90 gün vadeli olup ödeme tarihi 10.10.2024 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %12,70 olacak.

%51,50 YILLIK FAİZ

Diğer taraftan 11 Temmuz tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %48,88 seviyesinde bulunuyor. Turkcell İletişim’in çıkardığı bononun yıllık %51,50 basit faiz oranı, TLREF’in 2,62 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFTCELE2415 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

MENDERES TEKSTİL

İzmir Bornova’da inşa ettirdiği 210 daireyi teslim aldı. Kiraya vererek sabit gelir elde edecek

Menderes Tekstil, daha önce yaptığı açıklamada İzmir Bornova'daki arsası üzerinde inşa edilen projenin bir blokunun bittiği diğerinin de bitmek üzerinde olduğunu duyurmuştu. Yeni açıklamayla inşaatın tamamlandığını ve Yapı Kullanma İzin Belgesinin alındığını belirtti. Bu kapsamda sahibi olduğu 210 konut ve 12 ticari ünitenin teslimatını aldığını yatırımcısıyla paylaştı.

Menderes Tekstil’in yeni gündemi ise teslim aldığı bölümlerin değerleme ve kiralama süreçlerine tamamlamak. Şirket, bağımsız bölümleri kiraya verdiğinde mevcut ticari faaliyetinin yanı sıra düzenli bir gelir de elde edecek. Firma, 2024 ilk çeyrekte gelirini %4 artırarak 1,65 milyar TL’ye çıkardı.

GEN İLAÇ

DMO’nun ihalesine ilişkili şirket katıldı. Kazandığı ihalenin ilaçlarını Gen İlaç’tan alacak

Gen İlaç, Devlet Malzeme Ofisi tarafından düzenlenen ihalelerde kendi ilaçlarını satmak üzere yetkilendirdiği Salutem Ecza Deposu’nun katıldığını bildirdi. Aynı zamanda firmanın ilişkili tarafı da olan Salutem, katıldığı DMO 2 aylık ilaç alım ihalesini kazandı. Salutem'in uhdesinde kalan ilaçlar ise Gen İlaç’tan temin edilecek.

Salutem'in kazandığı ihalenin Gen İlaç’ın satışlarına katkısı 137.612.477 TL olacak. Gen İlaç geçtiğimiz mayıs ayında da SGK’dan 1,7 milyar TL tutarında iş aldığını duyurmuştu. Şirket, 2024’ün üç aylık mali tablolarında gelirini %90 artırarak 3,1 milyar TL’ye çıkardı. Dönem sonunda da 161,7 milyon TL kâr açıkladı. Gelirdeki artış kârı destekleyecek.

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ

Arnavutluk’ta ihaleyi kazanan konsorsiyumun içinde yer alıyor. GES’i 30 yıl boyunca işletecek

Smart Güneş Enerjisi’nin %31, ana ortağı Smart Holding'in Bulgaristan'da kurulu şirketi Smart Energy’nin %20 ve Erseka Solar Park’ın %49 ortağı olduğu konsorsiyum, Arnavutluk Altyapı ve Enerji Bakanlığı tarafından düzenlenen ihaleyi kazandı. Konsorsiyum toplam 60,5 MW kapasitesinde 2 proje için teklif vermişti.

İhale sonucunda konsorsiyuma 2 projenin tahsis edildiği belirtildi. Arnavutluk makamlarının yapacağı resmi bildirimin ardından, 15 yıl süreli Enerji Tedarik Sözleşmesi imzalanacak. Bu projede Smart Güneş Enerjisi, toplam 60,5 MW kapasiteli iki projeyi yapacak ve santrallerin 30 yıl boyunca işletmeciliğini üstlenecek. Projelerin kurulum bedelinin yaklaşık 40 milyon euro olması bekleniyor.

ÜLKER BİSKÜVİ

Vadesi yaklaşan tahvilleri geri çağırdı. Gelenlerin bedelini çıkardığı yeni tahvillerle ödedi

Ülker Bisküvi, 2020 yılında ihraç ettiği 30 Ekim 2025 vadeli toplam 650 milyon dolar tutarındaki tahviller için başlattığı alım teklifi sürecini tamamladı. Süreç sonucunda, 351.709.000 doları tutarında alım teklifi geldi. Alım işlemlerinin ardından, kalan bakiye miktar 225.222.000 dolar oldu.

Şirket, geri alım işlemi için gerekli fonu 8 Temmuz günü tamamladığı 8 Temmuz 2031 vadeli tahvillerden temin etti. Toplam 550 milyon dolar tutarındaki tahvillerin satışının başarıyla tamamlandığı belirtildi. Şirket bu girişimiyle uzun vadeli borçlarını uygun koşullarda uzatmış oldu.

ALTINAY SAVUNMA

Borsaya hızlı giriş yaptı. Dokuz gün üst üste tavan oldu. Deniz Kuvvetlerinden önemli ihale aldı

Altınay Savunma, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile İstif Sınıfı gemilerde kullanılacak Kritik Alt Sistemlerin tedarikiyle ilgili bir anlaşma imzaladı. Anlaşmanın tutarının 10.750.000 euro olduğu belirtildi. Teslimatlar 2025-2027 yılları arasında gerçekleştirilecek. Şirket mayıs ayında da zırhlı kara araçlarının alt sistemleriyle alakalı 4.950.000 dolarlık sipariş iş aldığını açıklamıştı.

Geçtiğimiz mayıs ayında borsaya gelen Altınay Savunma, ilk dokuz gün sürekli tavandan işlem gördü. 4 Haziran günü en yüksek 105 TL’ye kadar çıktı. Şimdilerde ise zirvede dalgalı hareket ediyor. Kâr satışlarının daha belirgin olduğu hissede, yeni maliyetli yatırımcıların arttığı gözleniyor.