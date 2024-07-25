Sağlık sektörü yükseldi maden sektörü dipte kaldı

BIST Geri Alım Endeksi’nde hisse senetleri performansları ile ayrıştı. Sağlık sektöründen MLP Sağlık son bir yılda yüzde 300 getiri sağlarken Maden sektöründen Koza Altın yıllık yüzde 16 geriledi.

BIST Geri Alım Endeksi, kendi paylarını satın almak üzere geri alım programı uygulayan şirketlerin paylarından oluşuyor. Endeks, 2021 yılından bu yana Borsa İstanbul tarafından hesaplanıyor. Yatırımcılar tarafından geri alım yapan şirketlerin takip ediliyor olması Borsa İstanbul’un bu endeksi oluşturmasında etkili oldu.

Ayrışan hisseler

Son bir yılda endekse dahil hisselerden bazıları yıllık bazda yüzde 297’ye varan kazançlar elde ederken, diğer bir kısmındaysa yüzde 16’ya varan kayıplar yaşandı. Geri Alım Endeksinde ağırlığı en yüksek hisseler içerisinde MLP Sağlık yüzde 297 oranında getiri sağlarken Koza Altın hisseleri yüzde 16 geriledi.

Üç güçlü şirket

Geri Alım Endeksinde yer alan ve ağırlığı yüksek olan Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik ve Şişe Cam dikkat çeken hisseler olarak öne çıkıyor. Ancak bu hisselerin yıllık performansları enfl asyonun gerisinde kaldı. Her üç şirket kendi sektörlerinde önemli ve güçlü konumda bulunuyor. Türk Hava Yolları ileriye dönük uçak yatırımları ile büyümesini sürdürmek istiyor. Şişecam hem yurt içinde hem yurt dışında yatırımlarına devam ediyor. Son olarak Ukrayna’daki şirketini canlandırmaya karar verdi. BIST Geri Alım Endeksi’nde ağırlıkları yüksek hisseler farklı hareketlenmeler sergiledikleri gözleniyor. Bu da gösteriyor ki bir hisse Geri Alım Endeksinde olması nedeniyle tek başına alım gerekçesi olarak görülmemeli. Bununla birlikte şirketlerin hisselerinde geri alım yapmalarının belli bir güvenlik marjı oluşturduğu da göz ardı edilmemeli.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

■ Uşak Seramik (#USAK): 14 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %194,84 yükseldi. ■ Özyaşar Tel (#OZYSR): 9 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %11,53 yükseldi. ■ Datagate Bilgisayar (#DGATE): 8 gündür sürekli yükseliyor. Son bir yılda yüzde 45 yükseldi. ■ Agrotech Teknoloji (#AGROT): 6 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %43,.25 yükseldi. ■ Meka Beton (#MEKAG): 6 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %8,63 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

■ DO-CO (#DOCO ): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %3,11 geriledi. ■ Gimat Mağazacılık (#GMTAS): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %8,46 geriledi. ■ İş Fin.Kir. (#ISFIN): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %8,47 geriledi. ■ Park Elek.Madencilik (#PRKME): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %3,15 geriledi. ■ Cosmos Yat. Holding (#COSMO): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %4,46 geriledi.

NE OLDU?

■ Kartlı ödeme tutarı Haziran’da yıllık %98 arttı. ■ 2024 yılı temmuz ayında FHGE, bir önceki aya göre 9,2 puan artarak 158,7 oldu. ■ HSBC, Türkiye GSYH Büyümesini, 2024 için %3,1’den %3,8’e yükseltti. ■ API petrol stoklarında 4 haftalık düşüş 19,4 milyon varile ulaştı. ■ Moody’s, 17 Türk bankasının kredi notunu yükseltti

NE OLACAK?

■ Kapasite Kullanım Oranı ve İmalat Güveni (Temmuz) duyurulacak. ■ Türkiye Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri açıklanacak. ■ Almanya IFO İş İklimi Endeksi (Temmuz) duyurulacak. ■ Türkiye Brüt Döviz Rezervleri ve Haftalık Para Banka İstatistikleri açıklanacak.

ZEYNEP’E SOR

KUR RİSKİ Mİ, FAİZ RİSKİ Mİ?

Kur riski; çeşitlendirme, arbitraj fırsatları, küresel ekonomik fırsatlar, koruma stratejileri. Yüksek volatilite, tahmin zorluğu, hedging maliyetleri, çift tarafl ı risk.

Faiz riski; faiz arbitrajı, tahmin edilebilirlik, koruma stratejileri, yüksek getiri fırsatları. Değer kaybı, getiri belirsizliği, ekonomik etkiler, borçlanma maliyetleri.

Uzun vadeli büyüme hedefi doğrultusunda İskenderun’daki tesisin kapasitesini artıracak

Oyak Çimento’nun yıl sonu hedefi için fikrinizi öğrenebilir miyim?/Levent Yıldız

Levent, inşaat ülkemiz açısından önemli bir sektör. Birçok sektör inşaata bağlı olarak döngüsünü sağlayabilmekte. Çimento da bunlardan birisi. Parasal sıkılaştırma tedbirlerinin etkisiyle yılın ilk beş ayında konut satışlarında düşük bir seyir gözlendi. Krediye ulaşmadaki zorluk özelikle ipotekli konut alımında ciddi bir düşüşe yol açtı. Sıkı para politikası deprem bölgesi dışındaki konut üretimini baskıladı. Bununla birlikte Oyak Çimento, yılın ilk çeyreğinde satışlarını %5 büyütmeyi başardı. Yurt içi satışlarında %2 artış gözlenirken yurt dışı performansın %52 artması satışları destekledi. Oyak Çimento ile ilgili yakın tarihli önemli açıklamalar dikkat çekiyor. Şirket, uzun vadeli büyüme programı çerçevesinde İskenderun›daki tesisin yıllık üretim kapasitesini 2 milyon tondan 3,8 milyon tona çıkaracak. Ayrıca iç kaynaklardan karşılanmak üzere %290 bedelsiz sermaye artırımına gidecek. Bir diğer gelişme de mart ayında hakim ortağı TCC OYAK Amsterdam Holdings’in ortaklık yapısındaki değişim. Değişim nedeniyle büyük ortak 29 Temmuz günü saat 17.00’ye kadar 73,18 TL’den çağrı yükümlülüğünü yerine getirecek. Hisse ise şimdilerde 76 TL seviyesinde bulunuyor.

Gelir ve kârda büyüme sürüyor. İlk yarı verileri büyümenin sürdüğü yönünde. Bu hisseyi destekler

Bütün sigorta hisseleri çıkarken Anadolu Sigorta hissesinin çıkmamasının nedeni hakkında bilgi alabilir miyim?/Orhan Güneş

Orhan, yılbaşından bu yana mali sektör hisselerine yönelik belirgin bir ilgi olduğunu söyleyebilirim. Bu kapsamda sigorta ve bankacılık öne çıkıyor. Anadolu Sigorta, 2022’den bu yana ciddi bir artış kaydetti. Hissenin fiyatı Şubat 2022’de en düşük 4,69 TL seviyesine kadar inerken geçtiğimiz haziran ayında en yüksek 122 TL’yi test etti. Yaklaşık iki aydır hissede gözlenen kâr satışlarını ise olağan görmeli. Sağlıklı çıkış için kârın realize olması ve yeni maliyetli yatırıcıların hissede pozisyon alması çıkışı destekleyen gelişmeler olarak değerlendirmeli. Anadolu Sigorta, 2024’ün ilk çeyreğinde prim üretimini %80 büyütürken dönem sonunda 2,9 milyar TL kâr elde etti. Önceki yılın aynı döneminde zarar oluşmuştu. Şirket geçtiğimiz yıl da hem gelirini hem de kârını güçlü şekilde artırmayı başarmıştı. Firma, yılın ilk yarısında brüt prim üretimini 31.545.093.428 TL’ye çıkardı. Tutar bir önceki yılın aynı dönemine göre %72,9 artışa denk geliyor. Rakam, şirketin büyümesini sürdüreceğine dair önemli bir işaret olarak görülmeli. Önemli bir değişim olmaması halinde yıl sonunda da kârdaki büyümenin sürmesi beklenmeli. Bu da hisseyi destekleyecektir.

YATIRIM FONLARI

Son bir haftada para girişi olan fonlar

Altın ve temettü fonları ilgi görüyor

Son bir hafta içinde en çok para girişi olan fonların yılbaşından bu yana getirisi yüzde 26 ile 163,53 arasında gerçekleşti. Bu fonların toplam portföy değeri 3 milyar 602 milyon TL oldu. En yüksek yıllık getiri ise İş Portföy İş’te Kadın Hisse Senedi Fonunda (IHK) gerçekleşti.

EMEKLİLİK FONLARI

Emeklilikte son bir haftada dikkat çekenler

Net para girişinde öne çıkanlar

Son bir haftada en fazla para girişi olan 10 Emeklilik Fonunun yıllık getirileri yüzde 27,59 ile 90,64 arasında gerçekleşti. Bu fonlara haftalık bazda 4,9 milyar TL’lik para girişi oldu. Son bir hafta içerisinde en fazla para girişi olan emeklilik fonları arasında öne çıkan Allianz Hayat Emeklilik Hisse Senedi EYF (AZH), 2.294 milyon TL net büyüme ile ilk sırada yer alıyor. Yılbaşından itibaren %70,63 getiri sağlayan bu fon, son bir yılda ise %103,22 değişim ile yatırımcının ilgisini çekiyor. Toplamda 273.315 yatırımcıya sahip olan fonun, yüksek performansı dikkat çekiyor. Allianz Yaşam ve Emeklilik Altın EYF (AMZ), 1.106 milyon TL net büyüme ile ikinci sırada yer alıyor. Yılbaşından bu yana %27,59 getiri sağlayan bu fon, son bir yılda %48,18 getiri elde etti, 504.878 yatırımcıya hizmet vermektedir.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar Kuru ve TLREF’in Seyri

Dolar/TL 32,87 seviyesinde. TLREF ise 51,11 seviyelerinde. TCMB’nin politika faizini sabit tutması dolar/TL kurunun 33’ün altına gerilemesine neden oldu. TLREF yüksek seyrini korudukça alternatif enstrümanlardaki zayıf seyrin sürdüğü görülebilir.

TAHVİL

Tacirler Yatırım, %58,13 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Tacirler Yatırım, 22 Temmuz 2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 200.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %51,25, bileşik faizi ise %58,13’e denk geliyor. 175 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %24,57 olacak.

Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %49,99 seviyesinde bulunuyor. Tacirler Yatırım’ın çıkardığı bononun yıllık %51,25 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 1,26 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı için makul bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 23.07.2024 olurken vade tarihi 14.01.2025 olacak. Piyasada TRFTCMD12519 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

OFİS YEM

Adana Sarıçam’daki tesisi gerekli izinleri alarak faaliyete geçti. Etkisini yıl sonunda gösterecek

Ofis Yem, Adana, Sarıçam’daki Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikasında deneme üretimlerini, oryantasyon çalışmalarını, personel eğitimlerini ve işletme onayı için gerekli hazırlıkların tamamını geride bıraktığını duyurdu. Şirket, aldığı işletme onayı ile üretim ve satışlara başladı. Tesisin mali tablolara etkisini ise yıl sonunda gözlemek mümkün olacak. Şirket, 2024’ün ilk çeyreğinde gelirlerini %15 gerileterek 3,34 milyar TL’ye düşürdü. Dönem sonunda kârını %60 azaltarak 13,8 milyon TL’ye indirdi. Ağustos 2023’te borsaya gelen Ofis Yem, ilk bir ay güçlü bir çıkış gerçekleştirdikten sonra gelen satışlarla geriledi. Şimdilerde de taban oluşumu gözleniyor.

MANAS ENERJİ

Polonya Su İdaresinin açtığı ihaleyi kazandı. Sayaç okuma ürünleri partiler halinde verilecek

Manas Enerji, Polonya temsilcisi WES Sp. aracılığıyla Polonya Su İdaresi tarafından açılan ihaleyi kazandı. İhale, su sayaçlarında veri okumaya yönelik aircom ürünü ve işletim sisteminin teslim, uygulama ve işletmesini kapsayan sabit sistemin sağlanmasını içeriyor. Şirket, sözleşme imzalamak üzere davet yazısını aldığını belirtti. Açıklamada sözleşme bedelinin 677.920 euro olduğu ifade edildi. Tutar güncel kurdan yaklaşık 24,3 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Manas Enerji’nin geçtiğimiz yıl yurt dışı gelirleri 15 milyon TL seviyesinde idi. Kazanılan bu ihale ile firma geçen yılın yurt dışı gelirini aşmış oldu. Şirket ürünleri 2024 ve 2025 yılları içinde partiler halinde teslim edilecek.

ALTINKILIÇ GIDA

Yeni fabrikasına peynir üretim tesisi kurulumuna başladı. Ar-Ge ürünler üretmeyi planlıyor

Altınkılıç Gıda, Burhaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni fabrika yatırımına ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Peynir üretim hatlarının kurulumuna başlandığını duyurdu. Yeni üretim tesisi, şirketin mevcut Gömeç tesisindeki üretimin tamamını kapsayacak şekilde 16.461 metrekare alana sahip olacak. Tesiste, farklı peynirlerle yeni Ar- Ge ürünlerin üretimi de gerçekleştirilecek. Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte, Burhaniye OSB’deki yeni tesisin kapalı alanı, mevcut Gömeç tesisinin 5 katı büyüklüğünde olacak ve yaklaşık 4 katı kadar süt işleme kapasitesine sahip olması öngörülüyor. Şirketin üretim kapasitesini ve verimliliğini önemli ölçüde artırması söz konusu olacak.

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK

Hastane binası inşaatı için mermer tedarikini üstlendi. Eylül sonuna kadar teslimatları yapacak

Tureks Turunç Madencilik, yurtiçinde yerleşik bir firma ile hastane binası inşaatı için mermer tedarik anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında sipariş toplamının 492.499 dolar olduğunu belirtti. Tutar güncel kurdan yaklaşık 16,2 milyon TL’ye denk geliyor. İşin eylül sonu itibariyle tamamlanması hedefl eniyor. Şirket, 2024’ün ilk çeyreğinde gelirini %83 artırırken dönem sonu net kârı da 33,4 milyon TL oldu. Geçen yılın aynı dönemde ise zarar gözleniyor. Kasım 2023’te borsada işlem görmeye başlayan Tureks Turunç Madencilik, geçtiğimiz mayıs ayında en yüksek 28,18 TL’ye kadar yükseldi. Sonrasında satıcılar daha ağırlıklı işlemlerde bulunurken fiyat da aşağıya yöneldiği gözlendi.

KUZEY BORU

Aldığı yeni işleri yatırımcısıyla paylaştı. Siparişlerin 2024 hedefine katkısı %3,5 oldu

Kuzey Boru, yeni siparişler aldığını duyurdu. Şirket, yurtiçinde 127.572.958,00 TL tutarında altyapı içme suyu ve kanalizasyon yapımı boru siparişi aldı. Ayrıca yurtdışında da 974.681 dolar tutarında alt yapı boru satışı gerçekleştirdi. Satış bedeli güncel kurdan 32.226.550 TL’ye denk geliyor. Yurt dışına yönelik yapılan satışların Ürdün, Tunus ve Bangladeş’e yönelik olduğu belirtildi. Şirketin yaptığı açıklamaya göre yurt içi ve yurt dışı toplam satış bedeli 159.799.508 TL’ye denk geliyor. Söz konusu satışların firmanın 2024 yılı satış hedefine katkısı ise %3,50 seviyesinde bulunuyor. Kuzey Boru, daha önce de Ar-Ge Merkezinin onaylandığını duyurmuştu.