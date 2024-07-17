Yüksek F/K’ya rağmen ortalama %190 yükseldiler

2024 yılı başından bu yana BIST 100 Endeksinde yer alan bazı hisseler, yüksek Fiyat/ Kazanç (F/K) oranlarına rağmen önemli ölçüde değer kazandı.

Özellikle kâr eden ve F/K oranı 30’un üzerinde olan bu şirketler, %100’ün üzerinde yıllık getiri sağladı. İşte bu şirketler ve performansları: Kriteri sağlayan bu şirketlerin F/K oranları 30’un üzerinde, yani piyasa değerleri kazançlarına göre oldukça yüksek. Ancak buna rağmen yatırımcıların ilgisi azalmadı ve yüksek getiri sağladılar.

Pozitif hisse başına kar

Bu şirketlerin hepsi, kâr ediyor ve hisse başına düşen bir kârlılığı var. Bu durum, şirketlerin operasyonel olarak belli bir performansa sahip olduklarını gösteriyor.

Yatırımcı güveni ve talep

Hisseler, farklı sektörlerden geliyor. Çimento, endüstri, teknoloji, savunma, giyim ve gıda gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler bulunuyor. Bu hisseler, yüksek F/K oranlarına rağmen yatırımcıların güvenini kazanmış ve talep görmeye devam ediyor. Söz konusu durum hisselerin fiyatlarının artmasına katkı sağlıyor.

Büyüme odaklı strateji

Kapsama giren şirketlerin ortak bir diğer özelliği de büyüme ve gelişme odaklı stratejiler izlemeleri. Söz konusu stratejiler, şirketlerin piyasa değerlerini artırmalarına yardımcı oluyor. Listeye gireni şirketler şunlar: Konya Çimento, Ege Endüstri, Otokar, Yeo Teknoloji Enerji, Aselsan, Kocaer Çelik, Mia Teknoloji, Tümosan Motor ve Traktör, Mavi Giyim, Ülker Bisküvi. Şirketlere baktığımızda ağırlıklı olarak beklentilerini korudukları gözleniyor. Listede yer alan şirketlerin çoğu, kendi sektörlerinde geniş bir pazar payına sahip. Bu durum, olası olumsuz piyasa koşullarına karşı daha dirençli olmalarına olanak tanıyor.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

İş GMYO (#ISGYO): 9gündür yükseliyor. Bir ayda %13,22 yükseldi. Tümosan Motor (#TMSN): 5 gündür yükseliyor. Bir yılda yüzde 121 yükseldi. Ülker Bisküvi (#ULKER): 5 gündür yükseliyor. Bir ayda %20,25 yükseldi. Enerjisa Enerji (#ENJSA): 4 gündür yükseliyor. Bir yılda yüzde 72 yükseldi. Enka İnşaat (#EΝΚΑΙ): 4 gündür yükseliyor. Bir yılda yüzde 43 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

Metemtur Yatırım (#METUR): 8 gündür düşüyor. Son bir ayda %5,94 geriledi. Tofaş Oto. Fab. (#TOASO): 7 gündür düşüyor. Son bir ayda %2,22 geriledi. Gersan Elektrik (#GEREL):7 gündür düşüyor. Son bir ayda %16,08 geriledi. Avrasya Petrol ve Tur. (#AVTUR): 4 gündür düşüyor. Son bir ayda %20,44 geriledi. Politeknik Metal (#POLTK):4 gündür düşüyor. Son bir ayda %7,45 geriledi.

NE OLDU?

Pay piyasasında yabancılar yılın ilk yarısında 1,8 milyar dolar net satış yaptı. Çin yılın 2. çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,7 büyüdü. ABD'de başkanlık için yarışan Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından piyasalarda Trump'ın seçim yarışını kazanacağına yönelik işlemler arttı. Dolar yükselirken, bitcoin yaklaşık 2 haftanın zirvesine çıktı.

NE OLACAK?

Konut Fiyat Endeksi verileri izlenecek. Konut Satışları açıklanacak. Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu takip edilecek. İngiltere Tüketici Enflasyonu izlenecek. Endonezya Merkez Bankası faiz kararı takip edilecek. ABD Sanayi üretim verileri izlenecek.

ZEYNEP’E SOR / FAVÖK MÜ, NET KAR MI?

FAVÖK; operasyonel performansı gösterir, karşılaştırma kolaylığı, nakit akış odaklıdır. Tam kârlılığı göstermez, yatırım kararlarında yetersizdir.

Net Kâr; nihai kârlılıktır, temettünün kaynağıdır, sürdürülebilirliği ve büyüme potansiyelini gösterir. Operasyonel performansı göstermez, dalgalı ve yanıltıcı olabilir.

İki yıl aradan sonra tekrar bedelli dedi. Beş yılda dördüncü bedelli. Yatırımcısını zorluyor

Hektaş'ın bitmeyen düşüşünün sebebi nedir? Bir kağıt bu kadar yatırımcısını üzebilir mi? / Emin Onel

Emin, yatırımcının arzusu aldığı hissenin sürekli yükselmesidir. Ancak birçok farklı gerçekleşmelerden ötürü hisseler güçlü yapıya sahip olsa dahi sürekli yükselme olmaz. Kuşkusuz olumlu gelişmeler hisseyi desteklerken, olumsuzluklar da fiyatı aşağı iter. Bu noktada senin önemsemen gereken husus, hissenin yönünün yukarı doğru olup olmadığıdır. Hektaş, borsaya ilk açıldığı günden itibaren arada önemli düşüşler yaşasa da uzun vadedeyükseldi. Son olarak Kasım 2022’de en yüksek 51,30 TL’yi gördü ve geçen sürede yönü hep aşağı oldu. Hektaş, 2019’dan bu yana üç bedelli sermaye artırımına giderken Kasım 2022’de Oyak Gıda’nın %1,31 pay satışı yaşandı. Hisseye yönelik beklentiyi önemli ölçüde kıran bu gelişmelerin yanı sıra mali sıkıntılar bir diğer ayrıntı. Geçtiğimiz yıl zarar açıklayan firma, 2023’ün ilk çeyreğinde satışlarını %48 düşürdü. Zarar da 269,5 milyon TL oldu. Kaynak sıkıntısı çeken firma, tekrar bedelli dedi. Yüzde %233 bedelli sermaye artırımına gidecek. Bu karar, bedelliye katılmak istemeyen yatırımcı için satış gerekçesi. Hissede yükselişin gözlenmesi için gelir ve kârını büyütebilmesi önemli.

Üç yıl boyunca gelir ve kârı büyüdü. Bu yılın ilk çeyreğinde gelirde artış sürse de kârı çok sert düştü

Çıkıyor diye sevinerek aldığım Borusan Boru hissesi kaç aydır zarar ettiriyor. Zararına satsam doğru davranmış olur muyum?/ Fatih Altın

Fatih, bireysel yatırımcıların yaptığı en önemli hatalardan biri, kısa sürede büyük getiri arzusu. Oysaki borsada yeterince profesyonel yatırımcı var. Bunların gözü her an borsada. Seans içerisinde takas verileri ile fiyat değişimlerini yakından takip ederken, seans sonrası da hisselerle ilgili teknik ve mali değerlendirmelerde bulunurlar. Neticede ciddi bir mesai içindeler. Bu yoğunluk karşısında bireysel yatırımcının aynı performansı göstermesi zordur. Tesadüfi kazançların dışında istikrarlı getiri şansı belenmemeli. Uzun vadeli beklentilerle yatırımda bulunmak riski düşüren bir yaklaşımdır.

Borusan Boru, son üç yıldır düzenli gelir ve kâr büyümesine sahip. Son açıkladığı 2024 üç aylık mali verilerde de gelirdeki büyüme devam etti. Satışlarını %120 artırarak 16,4 milyar TL’ye çıkardı. Ancak yılın ilk çeyreğinde, dönem sonu kârını %73’e varan oranda geriletti. Söz konusu düşüşte maliyetlerdeki daha yüksek artış faktörlerden ilki olarak öne çıktı. Buna %99 seviyesinde artan finansman giderlerini de ilave etmek gerekiyor. Yatırımcısı ise Ekim 2023’te zirvesini gördüğü 1.044,70 TL’nin ardından günümüze kadar geriledi. Satış ağırlıklı bir piyasa söz konusu.

YATIRIM FONLARI

Banka endeks fonları, yatırımcıların bankacılık sektöründeki hisse senetlerinden oluşan bir portföye yatırım yapmalarını sağlayan yatırım araçlarıdır. Banka Sektör Endeksi hisselerine yatırım yapan fonlar içerisinde yılbaşından bu yana en yüksek getiriyi %91,10 ile Deniz Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Fonu sağladı. Son bir yıl içerisinde en yüksek getiriyi ise %183,35 ile İş Portföy BIST Bankacılık Endeksi Hisse Senedi Fonu elde etti. Portföy değeri bakımından en yüksek değeri 4,3 milyar TL ile Ak Portföy Banka Endeksi Hisse Fonu öne çıktı.

EMEKLİLİK FONLARI

Altın fiyatlarında yükseliş bekleniyor. Buna bağlı olarak altın fonlarında da yükselişler yaşanabilir. Altın Fonlarında yılbaşından bu yana en yüksek getiriyi %32,58 ile QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik Altın Fonu sağladı. Son bir yıl içerisindeki en yüksek getiri oranını ise %66,90 ile yine QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik Altın Fonu elde etti.

Yatırımcı sayılarında dikkat çekenler

Yatırımcı sayısında dikkat çeken altın emeklilik fonlarının başında AgeSA Hayat ve Emeklilik Altın Fonu (AEL) geliyor. Bu fon, 901.059 yatırımcı sayısı ile dikkat çekiyor. Fon altın fonları içerisinde en geniş yatırımcı kitlesine sahip. Dikkat çeken bir başka fon ise BGL. Anadolu Hayat Emeklilik Altın Fonu (BGL)’nin 514.043 yatırımcısı var. Allianz Yaşam ve Emeklilik Altın Fonu (AMZ) ise 502.441 yatırımcı sayısı ile öne çıkıyor.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar/TL ve Euro/TL’nin seyri

Dolar kuru 33 TL’nin üzerinde bulunuyor. Euro ise 36,04’den işlem görüyor. Kurlarda zayıf yukarı bir hareket var. Ancak bu hareketin ivmesinin yükselmesi beklenmemeli. Aynı seyirde yıl sonuna kadar bir hareket görebiliriz.

TAHVİL

QNB Finansbank, %60,03 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

QNB Finansbank, 12.07.2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 880.050.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %52,25, bileşik faizi ise %60,03’e denk geliyor. 161 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %23,05 olacak.

%52.25 YILLIK FAİZ

12 Temmuz tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %50,12 seviyesinde bulunuyor. QNB Finansbank’ın çıkardığı bononun yıllık %52,25 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 2,13 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı için makul bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 12.07.2024 olurken vade tarihi 20.12.2024 olacak. Piyasada TRFFNBKA2416 ISIN kodu ile işlem görecek.”

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

KALEKİM

Yerköy'deki GES'in iki santrali devreye alındı. Kalan üçüncü santralin de işlemleri bekleniyor

Kalekim enerji maliyetlerini düşürmek ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunmak amacıyla Yerköy’deki GES’in kurulumunu tamamladı. Kurduğu GES’in toplam kapasitesinin %77’sini karşılayan GES II ve GES III santralleri devreye girdi. Gerçekleştirilen bu adımla birlikte şirketin enerji maliyetlerinde önemli bir azalma beklenirken kârlılığını da olumlu yönde destekleyecek. GES II ve GES III santrallerinin devreye alınmasının ardından, TEDAŞ ile GES I kabul işlemleri tamamlanacak. Bu işlemler tamamlandıktan sonra, Organize Sanayi ile imzalanacak olan anlaşmayla birlikte GES’lerin %100 kapasite ile üretime geçirilmesi planlanıyor.

PASİFİK EURASIA LOJİSTİK

Faaliyetlerini daha verimli yürütmek için kaynak arayışında. Tahsisli hisse satışına gidecek

Pasifik Eurasia Lojistik, hedefl eri arasında terminal ve antrepo yatırımlarını genişletmek, Demiryolu Tren İşletmeciliği (DTİ) faaliyetlerini başlatmak ve mevcut taşımaları artırmak olduğunu belirtti. Şirket bu hedefl er doğrultusunda, vagon ve lokomotif gibi demiryolu araçları ve ekipmanlarının kiralanması veya satın alınmasını planlıyor. Ayrıca, Çin, BTK (BaküTiflis-Kars) ve Avrupa yönüne yapılan uluslararası proje taşımalarında artan iş hacmini verimli şekilde yürütmek ve operasyonel süreçleri iyileştirmek için finansal kaynağa ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Bu amaçla tahsisli pay satışı yoluyla 100 milyon dolara kadar kaynak temin etmek için çalışmalara başladığını duyurdu.

CVK MADEN

Sarıalan Altın Madeni Yatırımıyla ilgili Teşvik Belgesinde yenilemeye gitti. Tutar arttı

CVK Maden, Balıkesir’deki Sarıalan Altın Madeni sahasında gerçekleştirilecek yatırımla alakalı yeni gelişmeyi yatırımcısıyla paylaştı. Şirket, yatırımla alakalı daha önce açıklanan Yatırım Teşvik Belgesi’nin revize edildiğini bildirdi. Revize edilen teşvik belgesinin yeni tutarı 2.264.278.381 TL oldu. Tutar haziran ayında da revize edilerek 2.226.861.535 TL’ye çıkarılmıştı. Teşvik Belgesindeki revize tutar farkı, cüzi bir miktarda olması nedeniyle kayda değer bir değişikliğe işaret etmiyor. Bununla birlikte teşvik tutarının toplamı nazara alındığında hayli yüksek olduğu görülüyor. Bu da projenin büyüklüğüne ve önemine dair güçlü bir işaret olarak değerlendirilebilir

ALVES KABLO

Sırbistan'daki hidroelektrik santraline kablo satacak. Yılın ilk çeyreğinde gelir artışı %64 oldu

Alves Kablo, Sırbistan’da yerleşik bir firma ile anlaşmaya vardı. Anlaşma gereği hidroelektrik santralinde kullanılmak üzere enerji kablosu satacak. Sözleşmeye konu kabloların toplam bedelinin ise 2.920.000 euro olduğu belirtildi. Tutar, güncel kurdan 105.295.200 TL’ye denk geliyor. Şirket, temmuz ayında daha önce de 4.150.000 dolar tutarında sipariş aldığını duyurmuştu. Mart ayından bu yana açıkladığı yeni iş ilişkilerin toplam tutarı 1,8 milyar TL seviyesinde. Firma, yılın ilk çeyreğinde gelirini %64 artırarak 1,3 milyar TL’ye çıkardı. Dönem sonu kârlılık da 133,7 milyon TL oldu. Alves Kablo, geçen yıl üç aylık dönemde ise 10,2 milyon TL zarar açıklamıştı.

SEĞMEN KARDEŞLER

Mali tablolarında yurt dışı geliri bulunmuyor. Avrupa Birliği ülkelerine açılmayı hedefliyor

Seğmen Kardeşler, Avrupa Birliği ülkelerinde satış, pazarlama ve dağıtım faaliyetlerini artırmak amacıyla Hollanda merkezli yeni bir bağlı ortaklık kurma kararı aldı. Bu bağlı ortaklık bünyesinde depo kiralayarak Avrupa satış ekibini oluşturmayı planlıyor. Şirketin açıkladığı gelir tablosu içinde henüz yurt dışı geliri ayrı bir kalem olacak boyutta bulunmuyor. Bu itibarla şirketin yurt dışı gelirlerini artırabilmesi firma açısından önemli bir sıçrama olacaktır. Seğmen Kardeşler, açıkladığı 2024 ilk çeyrek mali tablolarında ise gelirini %15 gerileterek 428 milyon TL’ye düşürdü. Dönem sonunda ise 12,4 milyon TL kâr elde etti.